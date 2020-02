Nelihenkinen ahvenanmaalaisperhe odottaa epätietoisena karanteeniin määrätyssä hotellissa Teneriffalla tietoa, milloin he pääsevät lähtemään kotiin Suomeen.

Suomalaisperhe on jumissa hotelli Costa Adeje Palacessa, joka on asetettu karanteeniin Teneriffalla. Koronavirustartunta todettiin Teneriffan lounaisosassa sijaitsevassa Adejen kaupungissa lomailleelta Italian kansalaiselta. Nyt koko hotelli Costa Adeje Palace on asetettu karanteeniin.

Karanteenissa hotellissa on neljä TUI:n ja 16 Aurinkomatkojen suomalaisasiakasta.

Harriet Strandvik kertoo perheen hankalasta tilanteesta hotellilta.

– Saimme tietää karanteenista sillä tavoin, että oven alta työnnettiin paperilappu, jossa kerrottiin, että emme saa poistua ulos hotellista, hän kertoo.

Harriet Strandvik kertoo, miten koko perhe odottaa tietoa siitä, milloin karanteeni päättyy hotelli Costa Adeje Palacessa Teneriffalla.

Poliisi partioi hotellin ulkopuolella.

Tilanne on erityisen ikävä, sillä perheen oli määrä palata tänään Suomeen.

– Lennon pitäisi lähteä kello 13 paikallista aikaa, mutta emme ole saaneet mitään tietoa siitä, milloin karanteeni päätty ja pääsemme lähtemään. Teoriassa ehtisimme kyllä vielä kentälle, sillä taksilla tästä menee vain noin 20 minuuttia lentokentälle, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että pääsemme tänään lähtemään, hän sanoo.

Kanariansaarilla kello on kaksi tuntia Suomen aikaa myöhässä.

"Hyvät vieraamme, pahoitellen ilmoitamme, että terveyssyistä hotelli on suljettu. Kunnes terveysviranomaiset kertovat, teidän tulee pysyä huoneissanne."

Harriet Strandvik odottaa tietoa siitä, milloin he pääsevät Suomeen.

Ahvenanmaan Jomalasta lähtöisin oleva perhe odottaa tietoa matkanjärjestäjä TUI:lta. Huoneessa ovat myös aviomies Thomas Strandvik ja heidän 13-poikansa Daniel ja 15-vuotias tyttärensä Emilia.

– Olemme kyllä kärsivällisiä, mutta emme ole saaneet tänään syötävää tai juotavaa hotellissa. Muutenkin olemme täällä vähän niin kuin apinat häkissä, kun hotellin lähellä on mediaa ja aluetta vahtivilla poliiseilla on maskit kasvoillaan.

Harriet Strandvik on silti toiveikas.

– Olen optimistinen. Uskon että asia järjestyy, vaikka hiukan huolestuttaa se, että näillä näkymien myöhästymme kyllä mieheni kanssa töistä, hän sanoo.