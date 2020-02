Tätä kaikkea venäläiset pelkäävät, jos Putin väistyy: ”Alkaa sotku ja kaaos, Venäjä myydään alehintaan...”

Juuri nyt

Venäjällä on listattu kansalaisten pelot liittyen presidentti Vladimir Putinin mahdolliseen luopumiseen vallasta.

Poliittisten suhdanteiden keskus -niminen tutkimuslaitos on tehnyt Venäjällä kyselyn, jossa tavalliset kansalaiset saavat kertoa peloistaan liittyen presidentti Vladimir Putinin mahdolliseen väistymiseen vallasta.

Tutkimuslaitos kertoo tehneensä kyselyn tammikuun 29. päivänä Moskovassa, Permissä, Volgogradissa ja Irkutskissa.

Ihmisten vastausten perusteella on laadittu lista heidän mainitsemistaan peloista sen perusteella, mitkä pelot tulevat esille ensisijaisina, toissijaisina tai marginaalisina.

Tutkimuksen raportissa ei avata tarkemmin kyselyn tekotapaa eikä taustalla olevia lukuja, vaan ”tarkasteluryhmien” mielipiteistä kerrotaan hyvin yleisellä tasolla ja ihmisten sitaatteja hyödyntäen. Linkki venäjänkieliseen raporttiin on pdf-muodossa tässä ja tavallisena nettisivuna tässä.

– Ihmisten pelot vahvistuvat, jos oletetaan, että istuva valtionpäämies poistuisi kokonaan politiikasta eikä vain jättäisi nykyistä tehtäväänsä. Tarkasteluryhmiin osallistuneet ovat yhtä mieltä siitä, että muutokset voivat olla luonteeltaan negatiivisia ja laajalle ulottuvia koskettaen jokaisen kansalaisen elämää, tutkimusraportin johdannossa sanotaan.

Poliittisten suhdanteiden keskus tiivisti kyselynsä tulokset muutamin avainlauseisiin, jotka kertovat venäläisten peloista. Kuvassa isommalla tekstityypillä on merkitty yleisimmin esille tulleita pelkoja ja harvemmin mainitut riskit on merkitty pienemmällä tekstillä.

Raportin perusteella venäläiset pelkäävät, että Putinin väistyessä Venäjä voisi palata takaisin 1990-luvun alun kaaokseen.

– Käy kuten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Alkaa sotku ja kaaos. Tulevaisuus on epävarmaa, ihmiset ovat tiivistäneet pelkojaan.

– Venäjä myydään alehintaan. Alkaa kinastelu. Kremlin sisäinen valtataistelu kiihtyy, Yhtenäinen Venäjä hajoaa, pelkojen lista jatkuu.

Tutkimuslaitoksen mukaan venäläisten päällimmäiset pelot liittyvät siihen, että maassa alkaisi eri poliittisten voimien valtataistelu ja maan omaisuuden uusjako.

Putin nähdään vakauden symbolina ja säilyttäjänä, ja hänen poistumisensa jälkeen uhkana on epävarma tulevaisuus. Yhtenä pelkona on myös se, että Putinille ei ole olemassa kelvollista vallanperijä.

– Olipa hän (Putin) hyvä tai paha, en voi kuvitella ketään, joka voisi tulla hänen tilalleen, yksi vastaajista tiivisti.

Venäläiset pelkäävät myös, että Vladimir Putinille ei yksinkertaisesti löydy ketään kelvollista vallanperijää. Kuvassa Putin on yhdessä nykyisen pääministerin Mihail Mishustinin kanssa.

Venäläisten pelkojen kärjessä on myös ajatus siitä, että valtio ei enää Putinin jälkeen pitäisikään kiinni lupauksistaan kohentaa ihmisten elinoloja.

– Ihmisten elintaso laskee. Uusi valta muuttaa budjettia ja vähentää kuluja. Tullaan sanomaan, että ”Putin lupasi teille, mutta me emme lupaa”, ihmiset kuvailivat.

Kolmas usein esille noussut pelkojen kategoria oli ajatus siitä, että Venäjä menettää arvovaltansa ulkomailla ja ulkomaat voivat päästä painostamaan Putinin seuraajaksi tulevaa henkilöä.

– Meitä ryhdytään tukahduttamaan kovemmin. Ulkomaalaiset jyräävät Venäjän. Tulee uusi ihminen ja ulkomaalaiset ajattelevat: ”Tämähän on hyvä, tämän kanssa me pärjäämme”, ihmiset kuvailivat ajatuksiaan.

Osa ensisijaisista peloista liittyy Krimin asemaan ja Naton laajenemiseen.

– Voivat pakottaa palauttamaan Krimin. Nato lähestyy Venäjän rajoja.

Moni on huolissaan myös Putinin perinnön jatkuvuudesta Venäjän hallinnossa.

– Putinin linjaa ei jatketa. Uudella henkilöllä on omat suunnitelmansa, kaikki tulee olemaan toisin.

Venäjän keskushallinto on antanut avokätisesti rahaa Tshetshenian sodassa tuhoutuneen Groznyin uudelleenrakennukseen. Kuvassa näkymä Putinin valtakadulta Groznyistä vuoden 2019 maaliskuulta.

Toissijaisia pelkoja eli hieman harvemmin esille nostettuja riskejä on niin ikään monia.

Tutkimuksen mukaan venäläiset pelkäävät maan sisäisiä etnisiä konflikteja, eri alueiden itsenäisyyspyrkimyksiä sekä terrorismia.

Vastanneiden mukaan esimerkiksi Kaukasian suhteellisen rauhallinen tilanne on Putinin ja Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyrovin henkilökohtaisten suhteiden ansiota. Venäjän keskushallinto on antanut Kaukasiaan avokätisesti rahaa Tshetshenian sotien jälkeen, mutta Putinin seuraaja saattaisi pelkojen mukaan muuttaa politiikkaa tämän suhteen.

– Venäjä on suuri maa ja meillä on paljon ratkaisemattomia konflikteja, vaikka nyt on asiat hyvin. Tshetsheenit ovat yhä kansallismielisiä. Putin sopi henkilökohtaisesti Kadyrovin kanssa. Jos Putin lähtee, rahojen lähettäminen sinne loppuu, tutkimuksessa kuvaillaan ihmisten ajatuksia.

Tshetshenian ohella tutkimuksessa nousi esille pienempänä pelkona se, että myös Tatarstanin kanssa saattaisi tulla ongelmia eli toisin sanoen Venäjän sisällä sijaitseva Tatarstanin tasavalta saattaisi alkaa vaatimaan itselleen lisää itsenäisyyttä Putinin väistyessä.

Tutkimuksen mukaan moni venäläinen pelkää, että Venäjästä tulisi heikompi Putinin mahdollisen vallasta väistymisen jälkeen.

Ihmiset pelkäävät myös korruption lisääntymistä ja esimerkiksi sitä, että uuden johtajan lähipiiriin pyrittäisiin pääsemään lahjusten avulla.

– Kaikki tulevat yrittämään ostaa paikan uudessa hallinnossa. Korruptio kasvaa käsittämättömiin mittoihin. Vanhat varastivat, mutta kun valta vaihtuu ja uudet tulevat, niin sekä vanhat että uudet varastavat, ihmiset kuvailivat.

Venäläiset kertoivat pelkäävänsä myös, että Putinin väistyminen heikentäisi Venäjää, auttaisi Yhdysvaltoja ja voisi johtaa Yhdysvaltain avoimiin vaikutusyrityksiin Venäjän sisällä.

– Jos Putin lähtee, Amerikka tuntee itsensä vapaammaksi toimimaan. Jos Putinia ei olisi, ei olisi meitäkään enää. Amerikka maksaa siitä, että järjestetään levottomuuksia. Voi käydä niin kuin kävi Ukrainassa, tutkimuksessa siteerataan ihmisten pelkoja.

Pietarissa myydään Putin-aiheisia t-paitoja turisteille. Tässä hänet on esitetty maailman pelastajana.

Marginaalisia eli kaikkein harvimmin esille tulevia pelkoja on myös monenlaisia. Esille tuli esimerkiksi pelkoja maan taloustilanteen huononemisesta ja puolustuskyvyn heikkenemisestä.

– Kun valta vaihtuu, kaikki heijastuu talouteen, ruplaan, käy huonosti bisneksille ja ihmisille. Talous voi kääntyä laskuun valtataistelun vuoksi, ihmiset perustelivat. Sotavoima putoaa ja kaikki, mikä liittyy armeijaan, hänhän ne on nostanut, ihmiset perustelivat.

Lisäksi jotkut vastaajat nostivat esille pelkoja, joiden mukaan Venäjällä alkaisi laajempi sisällissodan tapainen konflikti.

– Tulee kansalaislevottomuuksia. Tulee kansan kapina.

Jotkut ilmoittivat pelkäävänsä jopa sotaa Nato-maiden kanssa.

– Putin pyrkii ratkaisemaan rauhanomaisesti kaiken. Joku toinen olisi hänen asemassaan aloittanut jo sodan, tutkimuksen raportissa siteerataan yhtä vastaajaa.

Putinin valtakausi presidenttinä päättyy nykyisen lainsäädännön mukaan vuoden 2024 keväällä.

Parhaillaan Venäjä on muuttamassa maan perustuslakia, minkä uskotaan yleisesti tähtäävän siihen, että Putin voi presidenttikautensa jälkeen säilyttää tavalla tai toisella asemansa Venäjän tosiasiallisena johtajana.

Perustuslain muutoksista äänestetään todennäköisesti jo huhtikuussa ”kansalaisäänestyksellä”, jonka sääntöjä sorvataan parhaillaan.