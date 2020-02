Koronavirus sai huijarit liikkeelle

WHO ei pyydä rahaa sähköpostilla, tekstiviestillä eikä puhelimitse.

Maailman terveysjärjestö eli WHO (World Health Organization) varoittaa huijareista, jotka ovat liikkeellä uuden koronviruksen varjolla. WHO:n mukaan liikkeellä on huijareita, jotka yrittävät kalatslle arkaluonteisia tietoja uuden koronaviruksen leviämisen avulla.

Järjestö varoittaa verkkosivuillaan, että rikolliset esiintyvät WHO:n nimissä. Kyse on siitä, että rikolliset yrittävät varastaa rahaa tai arkaluontoisia tietoja.

Huijarit yrittävät pyytää antamaan arkaluonteisia tietoja

WHO antaa sivuillaan ohjeita huijarien varalta.

WHO ei koskaan pyydä ihmisiä kirjautumaan sivustoille, joilla on sinulle tärkeitä tietoja. WHO ei koskaan lähetä sähköpostia, jossa sinua pyydetään avaamaan liitteitä. WHO ei pyydä koskaan rahaa työhakemuksien lähettäjiltä eikä konferenssiin osallistumisesta tai hotellien varaamisesta.

Ota yhteyttä suoraan WHO:hon, jos epäilet huijausta.

WHO:n oikeat sähköpostiosoitteet ovat muotoa henkilö@who.int. Jos ‘@’ -symbolin jälkeen on jotain muuta kuin ‘who.int’, lähettäjä ei ole WHO.