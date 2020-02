Suomalaisia karanteenissa hotellissa Teneriffalla

Hotellissa on tällä hetkellä noin tuhat ihmistä. Karanteenissa on neljä suomalaista.

Suomalaisten matkailijoiden suosimalla Teneriffan saarella Espanjassa on todettu koronavirustartunta. Tartunta todettiin Teneriffan lounaisosassa sijaitsevassa Adejen kaupungissa lomailleelta Italian kansalaiselta. Nyt hotelli on asetettu karanteeniin.

– Costa Adeje Palace -hotelli on määrätty karanteeniin. Hotellissa on kahdeksan pohjoismaalaista, joista neljä on TUI:N asikkaita, TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo Ilta-Sanomille.

STT:lle Aaltonen kertoi, että pohjoismaalaisista matkailijoista neljä on suomalaisia.

Aaltonen kertoo, että yhtiön kohdehenkilö on matkalla paikalle selvittämään tilannetta. Aaltonen sai tiedon karanteenista paikallisilta viranomaisilta.

Tartunta todettiin Teneriffan lounaisosassa sijaitsevassa Adejen kaupungissa lomailleelta Italian kansalaiselta. Kuvassa hotelli, jossa suomalaisiakin on eristyksissä.

Teneriffalla koronaviruksen tartuttamaksi todetun italialaisen on uutisoitu olevan ammatiltaan lääkäri, joka on kotoisin Pohjois-Italiassa sijaitsevalta Lombardian alueelta. El Paísin mukaan hän oli pyytänyt testiä koronaviruksen varalta sen jälkeen kun hänelle oli ilmaantunut flunssankaltaisia oireita Adejessa oleskellessaan.

Hotellissa on karanteenissa noin tuhat ihmistä.

Italiassa todettujen koronavirustapausten vuoksi Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevan matkustustiedotteensa. Ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun aiemmin kehotuksena oli noudattaa tavanomaista varovaisuutta.

Suomalaismatkailijoista kertoi ensin Yle.