Tilastot: miesten kuolleisuus koronaviruksella yli puolet suurempi kuin naisten

Kiinan omien tilastojen mukaan miesten kuolleisuus oli 60 prosenttia suurempi kuin naisten. Sairastuneista kuoli noin 2,3 prosenttia.

Kiinan Wuhanin alueella alkunsa saaneen uuden koronaviruksen menehtyneistä valtaosa on miehiä. Tutkijat pohtivat nyt, miksi näin on.

Joulukuussa 2019 alkoi Wuhanin maakunnassa Kiinassa epidemia, jonka aiheuttajana on ihmiselle uusi koronavirus. Sen aiheuttama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19. Itse viruksesta on käytetty myös lyhennettä 2019-nCoV.

Miehet tupakoivat naisia enemmän

Yksi mahdollisuus on se, että naisilla voi olla parempi vastuskyky uutta koronavirusta vastaan. Tutkijoiden mukaan miesten ja naisten välisiin eroihin voivat vaikuttaa biologiset ja elämäntapoihin liittyvät tekijät. Kiinassa miehet tupakoivat huomattavasti enemmän kuin naiset, mikä voi vaikuttaa kuolleisuuden eroihin. Uusi koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektioita ja keuhkokuumeita.

Kiinan sairauksien ennalta ehkäisemisestä vastaava virasto CCDC julkaisi laajan tilastoaineiston, jonka sukupuolten välisistä eroista uutisoi The New York Times.

Tilastoista selviää, että virus ei iske lapsiin yhtä pahasti kuin ikääntyviin. Toisaalta erityisessä vaarassa ovat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat miehet. Raportoiduista sairastuneista puolet on ollut keski-ikäisiä, 45–64 -vuotiaita.

Yllättävän iso ero

Kiinassa varmistettuihin koronavirusinfektioihin on kuollut keskimäärin noin 2,3 prosenttia sairastuneista, mutta sukupuolten välillä on yllättävän iso ero. Tutkijat havaitsivat, että vaikka miehiä ja naisia on tartunnan saaneita suunnilleen yhtä paljon, miesten kuolleisuus oli 2,8 prosenttia, kun taas naisten 1,7 prosenttia. Tilastointihetkellä Kiinassa oli noin 76 000 sairastunutta. Asiasta kertoivat China CDC Weekly report ja Forbes. Miesten kuolleisuus oli siis 60 prosenttia suurempi kuin naisten.

Luvut on tosin The New Yorkin Timesin mukaan saatu sairauskertomuksista eikä otos siksi välttämättä heijasta täysin tilannetta taudin puhjettua koko laajuudessaan.

Myös SARS-tartunnoissa vuonna 2003 miesten kuolleisuus Hong Kongissa oli korkeampi kuin naisten. Näin kertoi Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus.

”Miehet heikompi sukupuoli”

– Miehet ovat heikompi sukupuoli, kun kyse on hengitystieinfektiosta, tutkija Sabra Klein Johns Hopkins -sairaalsta kertoo The New York Timesille.

Naiset tuottavat hänen mukaansa yleensä myös voimakkaamman immuunivasteen rokotusten jälkeen. Immuunivaste toimii puolustusjärjestelmänä infektioita vastaan.