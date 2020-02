Vihapuhe käy yhä rajummaksi Virossa – osa kansasta jäi maan menestyksestä osattomiksi, ja se sataa äärikansallismielisen Ekren laariin

Kohusta toiseen ratsastavan puolueen silmätikkuina ovat esimerkiksi vähäiset maahanmuuttajat ja seksuaalivähemmistöt.

Tervetuloa Viron syntypaikkaan, lukee kyltissä Pärnun kaupunkiin johtavan tien varrella. Suomalaisille tutun kesämatkakohteen ja kylpyläkaupungin merkitys Viron kansallistunteelle on suuri.

Täällä Pärnun keskusaukiolla sijainneen teatteri Endlan parvekkeelta luettiin ensimmäisen kerran Viron itsenäisyysjulistus, 102 vuotta sitten, 23. tammikuuta 1918, päivää ennen itsenäisyyden julistamista pääkaupungissa Tallinnassa. Nykyään historiallisella paikalla sijaitsee neuvostoarkkitehtuuria henkivä Hotelli Pärnu. Neuvostoliitto räjäytti alkuperäisen Endla-teatterin, itsenäisen Viron tärkeän symbolin, vuonna 1961.

Kansallismielisyys elää edelleen erityisen vahvana Pärnumaan maakunnassa. Oikeistopopulistinen ja äärikansallismielinen Viron konservatiivinen kansanpuolue eli Ekre oli täällä vaalivoittaja 2019.

Oikeistopopulismin vahvin kasvualusta on osattomuuden tunne. Tyhjenevällä maaseudulla ollaan kaukana kasvukeskuksien sykkeestä. Globalisaatio on vienyt pikkupaikkakuntien työpaikat. Hyvinvointi ja vauraus valuvat muualle. Unohdettu kansanosa on jo valmiiksi turhautunut. Karismaattinen hahmo voi valjastaa tämän tyytymättömyyden ääniksi, vastalauseeksi eliitille.

Kuvio on samankaltainen kaikkialla läntisessä maailmassa. Virossa muutoksen vauhti on ollut vielä hurjempaa kuin muualla. Vielä kolme vuosikymmentä sitten Viro oli osa Neuvostoliittoa. Kommunistisen järjestelmän romahduksen myötä Virossa alkoi huima talouden kasvukausi. Se ei kuitenkaan hyödyttänyt kaikkia.

Viron itsenäisyysjulistuksen kunniaksi on pystytetty muistomerkki hotelli Pärnun edustalle.

Pärnun keskusta on tuttu monille suomalaismatkailijoille.

Ekre-puolueen puheenjohtaja Mart Halme on Viron sisäministeri.

Poliittiset jakolinjat nyky-Virossa kulkevat globalisaation voittajien ja häviäjien välillä. Ekre on poiminut äänet heiltä, jotka eivät ole osa Viron uutta menestystarinaa.

Koko Virossa Ekre sai jytkyn 2019, kun puolueen äänisaalis nousi 17,8 prosenttiin. Valtakunnallisesti suurin ääniharava oli Pärnun oma poika Mart Helme, joka on Ekren johtohahmo.

Nykyään puolue on osa oikeistokonservatiivista hallitusta. Jo kolme Ekren ministeriä on mennyt vaihtoon erilaisten skandaalien vuoksi. Myös sisäministeri Mart Helmen asemasta äänestettiin hänen tytöteltyään Suomen tuoretta pääministeriä Sanna Marinia.

Kohuista huolimatta Ekren kannatus ei vapise. Sisäministeri Helmen poika Martin Helme on valtiovarainministeri. Hän on kuvaillut Ekren poliittista strategiaa sanoilla ”provokaatio, eskalaatio, improvisaatio”. Ekren tarkoituksena on siis ärsyttämällä herättää vastapuolessa vihaa ja näin synnyttää mahdollisimman suuria kohuja.

Viron historiaan perehtyneen tutkijan Veikko Jarmalan mukaan Ekre pyrkii pitämään yhteiskuntaa jatkuvassa stressitilanteessa, eräänlaisessa tulehtuneisuuden tilassa. Silloin kaikki konfliktit ovat hyvästä. Ne tukevat Ekren kannatusta.

Ekren edustajat eivät tosiaan kaihda konflikteja tai kovaa kielenkäyttöä. Viron maahanmuuttopolitiikan nyrkkisäännöksi Martin Helme on esittänyt slogania: ”Jos on musta, niin näytä ovea”.

Maahanmuuttajia Virossa ei juuri ole, ukrainalaisia kausityöläisiä lukuun ottamatta. Ukrainalaiset rakennusmiehet paikkaavat rakennusbuumin aikana tarvetta, joka on syntynyt virolaisten rakennusmiesten lähdettyä töihin Suomeen. Viro on ottanut vastaan vuoden 2015 jälkeen vain 206 kiintiöpakolaista, joista melkein puolet on jo muuttanut pois maasta.

Maahanmuuttajia ei näy Pärnussa. Ekren oli kuitenkin pakolaiskriisin aikaan helppo pelotella maahanmuuttajilla ja vedota virolaisiin, joilla on kansallinen trauma neuvostokolonisaatiosta.

– Virolaiset ovat kokeneet sen pelon, kun on lähellä menettää maansa ja kulttuurinsa ja kielensä, selittää historiantutkija Veikko Jarmala.

– Populistisessa kielenkäytössä tätä on helppo hyödyntää.

Jarmala huomauttaa, että pakolaisasialla ei ole voinut lypsää loputtomiin. Yksi kestoteema Ekrellä on seksuaalivähemistöjen vastustaminen. Ekre kannattaa ”perinteisiä perhearvoja” ja suosittelee homoille käännytyshoitoja.

Ekren edustajat eivät kaihda kovaa kielenkäyttöä. Kuvassa puoletoimisto.

Ekreä kannustavat ne äänestäjät, jotka eivät ole osa Viron uutta menestystarinaa.

Kivenheiton päässä Hotelli Pärnusta sijaitsee paikallinen Ekren toimisto. Pärnun piirin esimies ja kaupunginvaltuutettu Helle Kullerkupp nousi valtakunnanjulkisuuteen, kun hän järjesti aggressiiviseksi yltyneen vastamielenosoituksen paikalliseen seksuaalivähemmistöjen tilaisuuteen. Poliisi hälytettiin paikalle.

– Olen kasvanut aikana, jolloin hintit lähetettiin vankilaan, Kullerkupp selitti selkkausta Pärnu Postimees -lehdelle.

Neuvostoliitossa homoutta ei virallisesti ollut olemassa.

Kullerkupp on ilmeisesti ottanut herättämästään kohusta opikseen. Hän ei halua enää kommentoida sitä tai muutenkaan vähemmistöjen asemaa nyky-Virossa. Varovaisuus saattaa liittyä myös siihen, että tavalliset pärnulaiset hermostuivat paikallisen kulttuuriareenan kimppuun hyökkäämisestä mielenosoituksen yhteydessä.

Kullerkupp on Mart Helmen opetuslapsia.

– Kuulin Mart Helmen puhetta joulukuussa 2012 pidetyssä kokouksessa ja tunsin, että nämä ihmiset ajattelevat ja näkevät asioita kuten minä, hän kertoo.

– Ihmiset ovat tyytymättömiä paikalliseen elämään, valtion virkamiehiin, valtion politiikkaan ja koettuun epäoikeudenmukaisuuteen, Kullerkupp selittää Ekren kannatusta alueella.

Kullerkuppin mukaan Pärnumaan asukkaat ovat konservatiivisia, ja isänmaalliset arvot ovat tärkeitä.

– Viron kulttuuri ja kieli ovat niin pienen kansakunnan omaisuutta, että niitä pitäisi suojata maailman kulttuuriperinnöllä. Suuret maat ovat jatkuvasti laimentaneet kulttuurihistoriaamme. Globalisoituvassa ja liberaalissa maailmassa etiikka, hyvä kasvatus ja vastuut alkavat kadota, hän sanoo.

Kristiina Raudin mukaan Ekren strategiana on jatkuvasti siirtää normaalin rajoja kauemmas totutusta. Vihasta ja väkivallasta on äkkiä tullut uusi normaali.

Näin sanoo Kristiina Raud, Virossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Eesti LGBT -järjestön viestintävastaava. Raud on turhautunut ja huolissaan siitä, että viime aikoina järjestön tilaisuuksiin on hyökätty. Samaan aikaan järjestöstä on levitetty valeuutisia, joiden mukaan se aivopesee lapsia ja nuoria.

Avoin vihamielisyys on kasvussa. Tavalliset ihmiset sanovat nykyään ääneen asioita, joita ei olisi aikaisemmin pidetty hyväksyttävinä. Raud sanoo, että hallituksen jäsenet ovat omalla esimerkillään antanut hyväksynnän homofobiselle puheelle.

– Kenenkään vihamielinen tai väkivaltainen käytös ei ole hyväksyttävää, mutta lopulta vastuussa ovat he, jotka tällaiseen käytökseen kannustavat, Raud sanoo.

– Pääministeri sitten pyytelee näitä lausuntoja anteeksi. Mutta hän pyytää jatkuvasti jotakin anteeksi, joten hänen anteeksipyyntönsä eivät merkitse enää mitään.

Sukupuolineutraali parisuhdelaki astui Virossa voimaan 2016. Ekren yhtenä päätavoitteena on saada se kumottua. Raud pitää vaarallisena retoriikkaa, jolla asiasta keskustellaan.

– Väkivallan uhka on kasvussa, samoin vihapuhe. Tällainen käytös on eskaloitunut nopeasti.

Raudin mukaan pelko kasvaa vähemmistöihin kuuluvien keskuudessa. Myös aktivistit ovat huolissaan kiristyneestä ilmapiiristä ja omasta turvallisuudestaan.

– Tuntuu siltä kuin joutuisi palaamaan takaisin kaappiin.

Raudin mukaan nykyilmapiirissä on parasta hillitä omia tulevaisuuden toiveitaan.

– Tähän asti strategiamme on ollut luoda tasa-arvoinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ketään ei syrjitä. Se on tällä hetkellä absurdi tavoite, kuin tuulimyllyjä vastaan taistelua.

Raudin toiveena on, että useammat tavalliset ihmiset lähtisivät tukemaan vähemmistöjä. Näin kävi Tartossa, jossa kaupunkilaiset järjestivät vastamielenosoituksen häiriköitsijöille. Ja kun järjestön rahoitus oli valeuutisten takia uhattuna, se sai lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä.

– Minulla ei ole enää uskoa politiikkaan, voin ainoastaan laittaa uskoni ihmisiin, Raud sanoo.

Ekren tuoreen kansanedustajan, Ruuben Kaalepin, mukaan paluu takaisin kansallisille juurille tuo kansallisen yhtenäisyyden.

– Nyt on olemassa jyrkkiä jakolinjoja. Mutta jos palaamme takaisin kansallisille juurillemme, löydämme taas kansallisen yhtenäisyyden, Ruuben Kaalep sanoo.

Käherretyissä hipsteriviiksissään ja pikkutakin alta pilkottavassa poolokauluksessaan Ruuben Kaalep solahtaa helposti tallinnalaisen trendiravintolan asiakaskuntaan. Tarton yliopistossa Viron historiaa opiskellut 26-vuotias mies nousi Viron parlamenttiin eli Riigikoguun 566 äänen turvin viime vaaleissa. Hän on Ekren tuore kansanedustaja ja sen nuorisoliikkeen, Sinisen herätyksen, perustajia.

Kaalepia pidetään Viron äärioikeiston aivoina. Rauhallisella äänenpainolla puhuva Kaalep ei kaihda käyttää sanoja, joista joutuisi Suomessa nopeasti tikunnokkaan. Yksi hänen useasti toistamansa sana on etnisyys. Hän uskoo, että pienen Viron on pysyttävä etnisesti yhdenmukaisena. Hän puhuu massamaahanmuuton vaarasta, joka uhkaa Viron itsenäisyyttä.

Miksi etnisyys on niin tärkeää?

– Koska koko syy itsenäiselle Virolle on se, että se on ainoa maa maailmassa, jossa etninen virolaisuus voi säilyä. Se on ainoa syy, miksi meillä on itsenäisyytemme ja miksi tämä valtio luotiin, Kaalep sanoo. Hänen äänensävynsä kiihtyy hieman.

– Meillä on historiasta kokemusta siitä, millaista on olla ilman itsenäisyyttä, kun maan kolonisoi ulkomaalaiset.

Mitä mieltä Kaalep on Viron venäläisvähemmistöstä?

– Jos he ovat venäläisiä, he eivät ole etnisesti virolaisia. Etnisyyttä ei voi muuttaa tai vaihtaa.

Kaalepin mukaan myös EU:n vaikutus ja länsimaiset arvot ovat uhka Viron omaperäiselle kulttuurille.

– Jos virolaisten prosentuaalinen määrä laskee liian alhaiseksi, meidän on oltava valmiita fyysisesti sulkemaan rajamme.

Kuinka sitten pieni Viro selviäisi globalisoituvassa maailmassa, jos se sulkisi rajansa? Kaalepin vastaus on, että Viron tulisi yhdistää voimansa niiden kansakuntien kanssa, joilla on samankaltainen historia ja kulttuuri, eli lähinnä Itä-Euroopan maita.

– Ja toivon todella, että Suomi olisi osa tätä liittoumaa, hän sanoo painokkaasti.

– Olen tavannut monia ihmisiä perussuomalaisista. He arvostavat meitä virolaisia, koska me olemme vielä hanakampia säilyttämään oman kansakuntamme ja suojelemaan sitä.

Sosiaalidemokraattisten nuorten puheenjohtaja Joosep Vimm uomitsee vihapuheen, jota myös hallituksen edustajat harjoittavat.

Jos osa virolaisista kokee globalisoituvan maailman uhkana, osa näkee sen mahdollisuutena – tai välttämättömyytenä.

Sosiaalidemokraattisten nuorten puheenjohtaja ja Tallinnan kaupunginvaltuutettu Joosep Vimm, 29, kuuluu sukupolveen, jolle maailma on ollut aina avoin. Hän on itse opiskellut yliopistossa Tukholmassa.

Vimm on huolissaan kansakunnan jakautumisesta leireihin. Ekre ja sosiaalidemokraatit muodostavat Virossa vastaparin, vähän kuten perussuomalaiset ja vihreät Suomessa. Sosiaalidemokraatteja äänestetään eniten Tallinnan trendialueilla, kuten Kalamajassa, ja Tartossa.

Vimm kertoo ymmärtävänsä, miksi jotkut ihmiset äänestävät oikeistopopulisteja.

– He kokevat, että yhteiskunta ei toimi, ja he haluavat protestoida. He haluavat tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Edelliset hallitukset ovat tehneet virheitä, mistä johtuen osa kokee jääneensä syrjään.

Vimm sanoo, että suurin ratkaistava ongelma Virossa on tällä hetkellä se, kuinka eri ryhmät voisivat ymmärtää toisiaan paremmin. Viron nopean kehityksen vuosikymmeninä unohdettiin huolehtia siitä, että kaikki pysyvät kyydissä mukana. Joillekin ihmisille uusi maailma länteen päin kurkottavassa Virossa on ollut hämmentävää.

” Ministeritasolla ihmiset ovat verbaalisesti aggressiivisia. Silloin he antavat kansalaisille esimerkin hyväksyttävästä käytöksestä.

Samaan hengenvetoon Vimm tuomitsee vihapuheen, jota myös hallituksen edustajat harjoittavat.

– Ministeritasolla ihmiset ovat verbaalisesti aggressiivisia. Silloin he antavat kansalaisille esimerkin hyväksyttävästä käytöksestä. Meidän tulisi päästä tällaisesta eroon niin pian kuin mahdollista.

Ekren kannatus on vaihdellut viime aikoina noin 15–20 prosentin välillä. Oikeistopopulistit eivät siis edusta enemmistöä kansasta. Vimmin mukaan kyse on juuri siitä, kuinka paljon valtaa oikeistopopulisteille tulee antaa. Aggressiivisella ja provosoivalla tyylillään Ekre on ottanut julkista keskustelua haltuun enemmän kuin sen kannatuspohja antaisi ymmärtää.

– Tässä meidän pääministerimme (keskustapuolueen Jüri Ratas) on tehnyt suuren virheen. Hän antaa populisteille luvan hallita keskustelua ja asettaa hallituksen agendan.

Vimmin mukaan monet Viron nykyisistä ongelmista pohjaavat sen historiaan Neuvostoliiton alaisuudessa.

– Me olemme olleet erittäin sulkeutunut yhteiskunta. Yhtäkkiä kaikki avautui. Etenkin vanhemmilla sukupolvilla ja maaseudun ihmisillä on voinut olla vaikeuksia sopeutua, hän pohtii.

Vimm sanoo, että Viro ei voi käpertyä sisäänpäin ja muuttua jälleen eristäytyneeksi saarekkeeksi. Hänen mukaansa Viro on hyötynyt globalisaatiosta ja Euroopan unionista valtavan paljon.

– Luulen, että suuri osa ongelmista syntyy pelosta. Meidän pitää pystyä antamaan ihmisille turvallisuuden tunne takaisin.

Artikkelia varten on haastateltu myös politiikan tutkija Tônis Saartsia Tallinnan yliopistosta.