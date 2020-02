Miten käy vapaan liikkuvuuden EU:ssa? – Itävalta kiristää rajojen valvontaa, Italia eristää kaupunkeja

Itävalta pohtii kriisitoimia naapurimaa Italian koronavirustartuntojen takia. EU haluaisi ylläpitää vapaata liikkuvuutta.

Koronaviruksen pelätään uhkaavan EU:n vapaata liikkuvuutta. Euroopan komissio ilmoitti tosin maanantaina, että se ei vielä harkitse rajojen sulkemista Schengen-alueella vastauksena Italiassa kasvavaan koronaviruksen leviämiselle.

Schengen-alueeseen kuuluu 26 Euroopan valtiota ja niiden välillä ei ole matkustusrajoituksia eikä rajatarkastuksia. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n keskeisistä periaatteista.

”Koronavirus ei väistä Itävaltaa”

Itävallan hallitus ilmoitti kuitenkin maanantaina kriisikokouksen jälkeen, että se tiukentaa toimia koronavirusta vastaa. Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kertoi, että väestölle suunnataan tiedotuskampanja. Näin kertoo Kronen Zeitung. Itävalta kielsi jo aiemmin sunnuntaina Venetsiasta Müncheniin matkalla olevaa junaa matkustamasta Itävallan kautta, koska kahdella matkustajalla epäiltiin koronavirustartuntaa.

– Koronavirus ei väistä Itävaltaa, Kurz sanoi Kronen Zeitung -lehdelle.

Schengen-alueeseen kuuluvat Euroopan unionin jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Italian Padovassa pelätään koronaviruksen leviämistä. 78-vuotias mies kuoli lauantaina Padovassa kokronavirukseen.

Itävalta: Voimme pysäyttää junia uudelleen

Itävaltalaisia matkailijoita kehotetaan välttämään Italiassa väkijoukkoja ja noudattamaan paikallisten viranomaisten ohjeita. Italian viranomaiset puolestaan ovat ilmoittaneet määräävänsä sakkoja jokaiselle, joka saapuu rajoitetulle alueelle tai poistuu alueelta.

Uusia toimia voi olla luvassa jo tiistaina, sillä Itävallan, Ranskan, Saksan, Sveitsin, Slovenian ja Kroatian terveysministerit osallistuvat tiistaina Roomassa pidettävään kokoukseen, jossa keskustellaan viruksen torjunnasta.

Itävalta on valmis pysäyttämään junia uudelleen, jos tarve vaatii.

– Kiristämme edelleen varoitusjärjestelmiä naapureidemme kanssa. Teemme välittömästi pysäytyksen epäilyttävissä tapauksissa, kuten tapahtui eilen illalla, Kurz sanoi maanantaina Guardianin mukaan.

Italian Lombardiassa pahin tilanne

Italiassa on vahvistettu seitsemän koronaviruskuolemaa. 11 kaupunkia on Lombardian alueella jo eristetty. Kouluja on suljettu eri puolilla Pohjois-Italiaa.

Onko uusi koronavirus pandemia eli maailmanlaajuisesti leviävä tartuntasairaus?

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa maailmaa varautumaan mahdolliseen pandemiaan. WHO ei kuitenkaan vielä pidä yli uutta koronavirusta pandemiana. Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa eli tartuntasairautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n johtava asiantuntijan Jussi Sanen mukaan THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti.

Suomessa uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio kuuluu vastedes yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon. Tartuntataudeista annettu valtioneuvoston asetuksen muutos tuli voimaan 14. helmikuuta.