Greta Thunbergin äiti paljastaa uutuuskirjassa, millainen lapsuus tyttärellä oli: ”Hän itki läpi yön. Hän itki matkalla kouluun. Hän itki tunneilla ja välitunneilla”

Thunbergin perheen kirjoittama kirja ilmestyy ensi kuussa.

Ilmastoaktivisti Greta Thunbergin äiti, oopperalaulaja Malena Ernman kertoo tarkasti tyttärensä vaikeasta lapsuudesta uudessa kirjassa. Maaliskuussa ilmestyvästä Our House is on Fire: Scenes of a Family and a Planet in Crisis -kirjasta kirjasta kertovat muun muassa The Guardian, Washington Examiner ja Fox News.

Ernman kirjoittaa, että tyttären käytös muuttui radikaalisti 11-vuotiaana.

– Hän itki läpi yön eikä nukkunut. Hän itki matkalla kouluun. Hän itki tunneilla ja välitunneilla ja opettajat lähettivät hänet kotiin lähes joka päivä. Svanten (perheen isä) täytyi hakea hänet ja viedä kotiin Moseksen, kultaisen noutajamme luo. Hän istui koiran kanssa tunteja ja silitti sen turkkia. Hän oli hiljalleen katoamassa jonkinlaiseen pimeyteen ja vaikutti siltä, että hän menettää toimintakykynsä.

– Hän lopetti pianonsoiton. Hän lopetti nauramisen. Hän lopetti puhumisen. Ja sitten hän lopetti syömisen, Ernman kirjoittaa.

Äiti kertoo tyttären joutuneen sairaalaan useaksi kuukaudeksi syömättömyyden vuoksi. Ernman kirjoittaa myös siitä, kuinka Thunbergia kiusattiin koulussa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Oli esimerkiksi tönimistä ja systemaattisista ulkopuolelle sulkemista.

Perheen elämä alkoi palata hiljalleen raiteilleen sen jälkeen, kun Thunbergille diagnosoitiin Aspergerin oireyhtymä ja pakko-oireinen häiriö. Syksyllä 2015 myös hänen pikkusiskollaan todetaan muun muassa ADHD.

Time-lehti nimesi Greta Thunbergin arvostetuksi Vuoden henkilöksi viime joulukuussa. Tuolloin 16-vuotias Thunberg oli nuorin tähän mennessä huomionosoituksen saanut henkilö. Samalla hän on ensimmäinen ruotsalainen vuoden henkilöksi valittu.

Time-lehti muistuttaa myös, että Thunbergin käyttämä ilmaisu ”ilmastolakko” valittiin Collins Dictionary -sanakirjan vuoden sanaksi. Thunberg tuli suuren yleisön tietoisuuteen vuoden 2018 elokuussa istuutumalla valtiopäivärakennuksen ulkopuolelle Tukholmassa. Hänellä oli juliste, jossa oli teksti ”Koululakko ilmaston puolesta”.