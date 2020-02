Kyseessä on kolmas vahvistettu koronavirustartunta Espanjassa.

Suomalaisten matkailijoiden suosimalla Teneriffan saarella Espanjassa on todettu koronavirustartunta. Tartunta todettiin Teneriffan lounaisosassa sijaitsevassa Adejen kaupungissa lomailleelta Italian kansalaiselta. Kyseessä on kolmas vahvistettu koronavirustartunta Espanjassa. Aiemmat tartunnat on todettu niin ikään Kanariansaariin kuuluvalla La Gomeran saarella sekä Mallorcalla Baleaareilla.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa El País sekä 20Minutos.

Vahvistettujen tartuntojen lisäksi Espanjassa on todettu yhdeksän sairastumistapausta, joiden aiheuttajaksi pelätään Kiinasta maailmalle levinnyttä koronavirusta. Koronavirustartuntaepäilyjä on todettu Malagassa, Navarrassa, Avilassa, Salamancassa ja Segoviassa. Toistaiseksi viranomaiset eivät ole pystyneet vahvistamaan, että sairastumiset olisivat nimenomaan koronaviruksen aiheuttamia.

Teneriffalla koronaviruksen tartuttamaksi todetun italialaisen on uutisoitu olevan ammatiltaan lääkäri, joka on kotoisin Pohjois-Italiassa sijaitsevalta Lombardian alueelta. El Paísin mukaan hän oli pyytänyt testiä koronaviruksen varalta sen jälkeen kun hänelle oli ilmaantunut flunssankaltaisia oireita Adejessa oleskellessaan.

Italiassa on vahvistettu tähän mennessä jo kuusi koronaviruskuolemaa ja tartunnan on saanut ainakin 229 ihmistä. Italiasta onkin vaivihkaa tullut maailman kolmanneksi suurin koronaviruskeskittymä Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Italialaismatkailija on viety Adejesta hoidettavaksi Santa Cruz de Tenerifeen, ja hänet on eristetty muista sairaalan potilaista. Kanariansaarilla toimivien viranomaisten on määrä tiedottaa tapauksesta sekä mahdollisista varotoimenpiteistä tiistaina alkuiltapäivästä.

Italiassa todettujen koronavirustapausten vuoksi Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevan matkustustiedotteensa. Ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun aiemmin kehotuksena oli noudattaa tavanomaista varovaisuutta. Espanjan osalta UM ei ole toistaiseksi antanut uusia ohjeita.

Useat asiantuntijat ovat varoittaneet, että uudesta koronaviruksesta voi tulla pandemia. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhkaksi. Varhain tiistaina koronavirukseen uutisoitiin kuolleen jo yli 2 600 ihmistä pelkästään Kiinan alueella.

Ilta-Sanomien aiemmin haastatteleman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtavan asiantuntijan Jussi Sanen mukaan THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti. Hän ei kuitenkaan voinut tarkemmin avata, miten Suomi on varautunut koronaviruspandemian uhkaan, sillä asiasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.