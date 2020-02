Hiekkamyrsky loppui, mutta suomalaisia on yhä jumissa Kanarialla – Janille luvattiin kotiinpääsy vasta noin viikon päästä

Epätietoisuus kotiinpääsystä raastaa hermoja, jumiin jäänyt pariskunta kertoo.

Kanarian saarten lentoliikenteen on kerrottu palanneen normaaliksi viikonlopun hiekkamyrskyn jälkeen, mutta osa saarilla lomailevista suomalaisista on yhä jumissa.

Kaarinasta kotoisin olevien Jani Suutarin ja Aija Helajärven paluulennon piti lähteä kohti Suomea sunnuntaina viikon loman päätteeksi, mutta nyt lentoyhtiö SAS on kertonut heille, että paluu saattaa viivästyä jopa viikon.

– He kertoivat, että seuraava lento olisi 28. päivä Osloon, sieltä Tukholmaan ja sieltä Helsinkiin. Sitä he ovat nyt tarjonneet. Kysyimme vaihtoehtoja, mutta he sanoivat, etteivät pysty järjestämään mitään. Kukaan ei tunnu olevan meistä kiinnostunut, Jani Suutari sanoo.

Pariskunta on nyt varannut itselleen uuden hotellin lentoyhtiön kehotuksesta. Epävarmuus kotiinpääsystä raastaa hermoja, he kertovat.

– Tässä nyt odotellaan infoa. Jos sanottaisi, että keskiviikkona pääsisi lähtemään, niin se olisi ok. Nyt ei olla varmoja. Onhan se vähän turhauttavaa, jos vasta lauantaina pääsee kotiin, Suutari jatkaa.

Tilanteen tekee hankalaksi myös se, että koti-Suomessa työt ja lapset odottavat Suutaria ja Helajärveä. He kertovat, että lastenhoito ja työpaikat ovat onneksi suhtautuneet asiaan ymmärtäväisesti.

– Työpaikalla on lähinnä naurettu, Suutari sanoo.

– Muuten reissu on kyllä mennyt kivasti, mitä nyt oltiin vatsataudissa. Kelit ovat olleet kohdillaan, hän lisää.

Lentomatkailu suosituille lomasaarille koki pahan kolauksen lauantaina, kun kovat tuulet toivat mukanaan hiekkaa Saharasta ja tekivät lentämisestä mahdotonta. Kanarialle jäi jumiin tuhansia matkustajia.

Sunnuntaina lentokoneet pystyivät lyhyen aikaa jälleen liikennöimään, mutta liikenne jouduttiin pian keskeyttämään uudestaan Gran Canarian ja Teneriffan kentillä.

Calimaksi kutsuttu tuuli kuljettaa hiekkaa Kanariansaarille talvisin Saharasta. Lauantaina hiekkamyrskyn ollessa pahimmillaan parisataa lentoa joko viivästyi, peruuntui tai reititettiin uudelleen. Kanarian paikallishallinto kehotti asukkaita pitämään ovet ja ikkunat suljettuina sekä välttämään tarpeetonta autolla liikkumista.

Kanariansaaret ovat eurooppalaisten suosituimpia lomakohteita. Viime vuonna niillä kävi yli 13 miljoonaa turistia, kertoo Espanjan tilastovirasto.