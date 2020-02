Asiantuntijat varoittavat pandemian uhkasta – THL varautunut koronaviruksen leviämiseen

THL on riskinarviossa ottanut huomioon sen, että koronavirus leviäisi laajemmin.

Italiassa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja 229 sairastunut Kiinasta maailmalle levinneeseen uuteen koronavirukseen. Myös Etelä-Koreassa ja Iranissa on havaittu useita kymmeniä uusia koronavirustartuntoja.

Useat asiantuntijat ovat varoittaneet, että uudesta koronaviruksesta voi tulla pandemia. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhkaksi, mutta ei käytä enää kuusiportaista pandemia-luokitusta. Kyseistä luokitusta käytettiin vuonna 2009, kun sikainfluenssa julistettiin pandemiaksi.

– On kuinka hyytävää tahansa kuvitella tätä, se mitä tapahtui Wuhanissa, epidemian keskipisteessä Kiinassa, tapahtuu todennäköisesti myös muualla, amerikkalainen tartuntatautiasiantuntija Michael Osterholm kirjoitti yhdessä tartuntataudeista dokumentin tehneen kirjailijan Mark Olshakerin kanssa New York Timesissa.

Australialainen tartuntatautiasiantuntija, professori Nigel McMillan totesi Sydney Morning Heraldille, kuinka viikonlopun uutisoidut uudet tartunnat olivat muuttaneet tilannetta.

– Olemme nyt tilanteessa, jossa uskon kaikkien tulevan siihen johtopäätökseen, että pandemian riski on erittäin korkea.

Pohjois-Italiassa on havaittu yli 150 koronavirustartuntaa. Viisi iäkästä ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

THL:n johtava asiantuntija Jussi Sanen mukaan THL on ottanut riskinarviossa huomioon sen mahdollisuuden, että virus lähtee leviämään maailmanlaajuisesti.

– Tässä on viikonlopun aikana tapahtunut merkittäviä kehityskulkuja, kun Kiinan ulkopuolella on havaittu laajempia tartuntaketjuja, paikallisia ryppäitä. Nämä ovat merkkejä siitä, että laajamittaisen leviämisen riski kasvaa.

– Me olemme varautuneet erilaisiin kehityskulkuihin.

Sane ei voi kuitenkaan tarkemmin avata, miten Suomi on varautunut koronaviruspandemian uhkaan, sillä asiasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Ulkoministeriö kehotti maanantaina aamupäivällä Italiaan matkustavia noudattamaan erityistä varovaisuutta. Aiemmin ministeriö kehotti noudattamaan tavanomaista varovaisuutta.

Italian tilanteesta keskustellaan maanantaina päivällä EU-tasolla. Tuolloin jäsenmaiden viranomaiset saavat lisää tietoa muun muassa tartuntaketjuista.

– Yksi keskeinen kysymys kokonaisuudessa on, että mikä on todennäköisyys sille, että vastaavaa voisi tapahtua muualla Euroopassa. Mutta me tarvitsemme vielä lisätietoa siitä, mikä on kokonaistilanne Italiassa.

Mies käytti koronavirusta Torinossa.

Italialainen kansanterveyden professori ja WHO:n terveystutkimuksen neuvoa-antavan komitean jäsen Walter Ricciardi kritisoi kotimaataan ”vakavista virheistä” koronaviruksen leviämisen estämisen suhteen. Ricciardi arvosteli Italian hallitusta muun muassa siitä, että se esti Kiinasta tulevat ja sinne lähtevät lennot mutta ei laittanut karanteeniin Kiinasta muuta kautta tulleita ihmisiä. Ricciardi ei edusta WHO:n kantaa.

Sane muistuttaa, ettei Italian epidemian alkuperästä ole täyttä varmuutta. Sane myös huomauttaa, että WHO:n virallinen kanta ei suosittele matkustusrajoituksia.

Hän kuitenkin sanoo, että Suomessa ei Italian ja monen muun Euroopan maan tavoin aseteta Kiinasta tulevia matkustajia karanteeniin.

– Täytyy muistaa, että Kiinassakin on yli miljardi ihmistä ja suurin osa heistä ei ole sairastunut koronaan. Eli automaattikaranteeni Kiinasta tuleville ei ole oikein perusteltu. Kuumeseulonnat lentoasemilla eivät tutkitusti ole olleet tehokkaita ennen tätä tilannetta eivätkä ne ole osoittautuneet tehokkaaksi nytkään.

Sanen mukaan, jos Kiinasta Suomeen tulevalla henkilöllä ei ole oireita, ei hän joudu karanteeniin. Matkustajia pyritään kuitenkin informoimaan siitä, että mikäli oireita ilmaantuu, heidän tulisi ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.

Tavallinen ihminen voi yrittää estää tartuntaa samalla tavalla kuin muita hengitystieinfektioita kuten kausi-influenssaa eli hyvällä käsihygienialla. Koronavirus tarttuu monien muiden virusten tavoin pisaratartuntana.

– Täytyy suhtautua järkevällä huolella koronaviruksen uhkaan ja laittaa asioita kontekstiin. Tällä hetkellä Suomessa on suurempi riski sairastua influenssaan. Matkailijan on tärkeää muistaa hyvän tärkein asia muista on käsihygienian merkitys yleisesti tartuntatautien torjunnassa.

Työntekijät desinfioivat kansalliskokouksen edustaa Etelä-Koreassa.

WHO:n sivuilla neuvotaan käyttämään käsidesiä ja pesemään käsiä usein. Aivastaessa tai yskiessä suu ja nenä tulee peittää kyynärtaipeella tai nenäliinalla, joka heitetään heti roskakoriin. Käsiä ei suositella aivastuksen tai yskimisen peittämiseen – tämä voi levittää virusta esineisiin tai ihmisiin kosketuksen myötä.

WHO suosittelee myös pitämään metrin etäisyyden ihmisiin ja etenkin yskiviin, aivasteleviin tai kuumeisiin ihmisiin. Syynä on, että virustartunnan saaneen henkilön ysköksissä on virusta.

Alla olevalla videolla ohjeet käsienpesuun.