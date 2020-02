Juuri nyt

Italiassa on nyt maailman kolmanneksi suurin koronaviruskeskittymä Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Italiassa on vahvistettu kuudes koronaviruskuolema. Tartunnan on saanut jo 229 ihmistä, La Repubblica -lehti kertoo. Se tekee italiasta maailman kolmanneksi suurimman koronaviruskeskittymän Kiinan ja Etelä-Korean jälkeen.

Kaikki uhrit ovat iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet jo aiemmin terveysongelmista.

Kuudes menehtynyt on 80-vuotias mies, joka oli kotoisin Castiglione d'Addan kaupungista. Hän kuoli milanolaisessa sairaalassa.

Mies vietiin viime viikon torstaina sairaalaan sydänkohtauksen takia. Samana päivänä sairaalaan saapui hoitoon 38-vuotias, jolla havaittiin Italiassa ensimmäisenä koronavirus.

Aiemmin yöllä 84-vuotias potilas kuoli Bergamossa ja tänä aamuna menehtyi 88-vuotias, Caselle Landista kotoisin oleva potilas.

Ulkoministeriö päivitti matkustustiedotetta

Suomen ulkoministeriö on päivittänyt Italiaa koskevan matkustustiedotteensa. Ulkoministeriö kehottaa matkailijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta, kun aiemmin kehotuksena oli noudattaa tavanomaista varovaisuutta.

Italiassa on tänään vahvistettu neljäs ja viides koronaviruksen aiheuttama kuolema. Virukseen kuolivat 84- ja 88- vuotiaat miehet Lombardian alueen pohjoisosassa.

La Repubblican mukaan koronavirustapauksia on todettu Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian, Piemonten, Emilia-Romagnan ja Lazion alueilla.

Ulkoministeriön mukaan viranomaisohjeiden seuraaminen on tärkeää.

Suomen suurlähetystössä Roomassa on viikonloppuna seurattu tarkkaan Italian paikallisviranomaisten kertomia tietoja.

Suurlähetystöllä ei tällä hetkellä ole tietoa, paljonko suomalaisia asukkaita tai matkailijoita on karanteenialueella Pohjois-Italiassa.

– Me selvitämme sitä parhaillaan, konsuli Päivi Harju-Heikkilä kertoo STT:lle.

Ihmiset käyttivät hengityssuojaimia Turinissa.

Harju-Heikkilä kertoo, että suurlähetystö on asiassa suomalaisten tekemien matkustusilmoitusten varassa. Lähetystö ei pidä listaa Italiassa asuvista suomalaisista.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin aamulla STT:lle, että Italiaan oli tehty 830 matkustusilmoitusta.

Harju-Heikkilän mukaan suurlähetystölle on tänään tullut säännöllisesti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja suomalaisilta.

– He ovat tällä hetkellä Italiassa lomailevia suomalaisia, jotka tiedustelevat tästä tilanteesta.

Suurlähetystö neuvoo seuraamaan Italian paikallisviranomaisten antamia ohjeita. Lisäksi lähetystö tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan ja Facebookissa.

Finnairin ja Norwegianin lennot Italiaan lennetään toistaiseksi normaalisti, kerrotaan yhtiöiden viestinnästä. Tilannetta kuitenkin seurataan.

Yli 200 saanut tartunnan

Tartuntojen määrän uskotaan edelleen nousevan Italiassa.

– Uskomme kuitenkin, että toimet joihin olemme ryhtyneet, estävät viruksen leviämisen edelleen, Lombardian aluehallinnon johtaja Attilo Fontana vakuutteli uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhteensä 11 kaupunkia on Lombardian alueella jo eristetty, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on kielletty poistumasta niistä. Kouluja on suljettu eri puolilla Pohjois-Italiaa. Lisäksi baareja, ravintoloita, yökerhoja ja elokuvateattereita on suljettu. Myös kirkonmenoja on peruttu ja hautajaisiin päästetty vain vainajan lähisukulaiset.

Lombardian keskuskaupungissa Milanossa esimerkiksi La Scala -oopperatalon esityksiä ja Serie A:n jalkapallo-otteluita on peruttu, minkä lisäksi Milanon muotiviikkojen yleisötapahtumia on peruttu. Venetsiassa on peruttu karnevaalit.

Viruksen pelossa ihmiset ovat Pohjois-Italiassa alkaneet hamstrata elintarvikkeita, mikä on Fontanan mukaan tarpeetonta, sillä ne eivät ole loppumassa. Samaa on painottanut Milanon pormestari Beppe Sala.

– Supermarketteihin ryntäämisen sijasta meidän pitäisi käyttää aikaa kaikkein haavoittuvimmista huolehtimiseen, kuten vanhuksista, jotka ovat erityistä riskiryhmää, Sala sanoi.

Koronavirustartuntojen määrä Italiassa alkoi nousta jyrkästi lauantaina. Suurin osa tartunnoista on todettu juuri Lombardian alueella.