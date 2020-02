WHO kritisoi Italiaa ”vakavista virheistä” koronaviruksen leviämisen estämisessä – Italiassa todettu jo yli 150 tartuntaa

WHO:n Walter Ricciardi arvosteli Italian hallitusta muun muassa siitä, että se esti Kiinasta tulevat lennot mutta ei laittanut karanteeniin Kiinasta muuta kautta saapuneita matkustajia.

vMaailman terveysjärjestö WHO:n (World Health Organization) johtoryhmän italialainen jäsen, professori Walter Ricciardi, 60, on kritisoinut Italiaa ”vakavista virheistä” koronaviruksen leviämisen estämisen suhteen.

Ricciardin huolestumisesta kertoo italialainen La Stampa -lehti.

– Kun lääkärit ovat saaneet tartuntoja, se tarkoittaa sitä, että asianmukaisia käytäntöjä ei ole toimeenpantu, Ricciardi kritisoi.

Italiassa tiettävästi viisi terveydenhuollon työntekijää on saanut koronavirustartunnan. Heistä osa on sairaanhoitajia ja osa lääkäreitä.

Ricciardi arvosteli Italian hallitusta muun muassa siitä, että se esti Kiinasta tulevat ja sinne lähtevät lennot mutta ei laittanut karanteeniin Kiinasta muuta kautta tulleita ihmisiä.

– Nyt maksamme siitä tosiasiasta, että emme laittaneet heti karanteeniin Kiinasta saapuneita matkustajia.

– Ranska, Saksa ja Iso-Britannia eivät pysäyttäneet suoria lentoja Kiinasta vaan laittoivat karanteeniin ne matkustajat, joilla on tartuntariski, Ricciardi totesi lehdelle.

Ihmiset ovat alkaneet käytätä hengityssuojaimia Torinon kaupungissa Luoteis-Italiassa.

Italiassa on viikonlopun mittaan otettu käyttöön tiukkoja hätätoimenpiteitä sen jälkeen, kun maassa todettiin koronavirustartuntoja perjantaina. Lauantaina tartuntojen määrä lähti jyrkkään nousuun.

Tähän mennessä ainakin kolme ihmistä on kuollut Italiassa koronavirukseen, ja lisäksi tartunnan on CNN:n mukaan saanut jo yli 150 ihmistä. Viranomaiset eivät ole vielä toistaiseksi kyenneet selvittämään, mistä virus lähti Italiassa leviämään.

Lue lisää: Italia etsii nyt kuumeisesti ”potilas nollaa” – tiesulkuja pelkäävät italialaiset rynnivät Lidliin: ”Olen todella peloissani”

Italian pohjoisosassa sijaitsevissa Lombaridassa ja Venetossa kouluja, yliopistoja, museoita ja elokuvateattereita on suljettu ja Venetsian karnevaalin viimeiset kaksi päivää on peruttu. Lombardiassa noin 50 000 ihmistä on asetettu karanteeniin. Paikallisia on kehotettu pysymään kodeissaan ja poistumaan vain erikoisluvan kanssa.

Myös Ricciardi kehottaa ihmisiä pysyttelemään seuraavat kaksi viikkoa poissa muun muassa metroista, busseista, kouluista ja kuntosaleilta.

Pääministeri Giuseppe Conte kertoi aiemmin, että Lombardiaa ja Venetoa saattaa odottaa jopa viikkojen mittainen eristäminen, jotta taudin leviäminen voidaan estää.

Valtaosa koronavirustartunnoista on todettu Kiinassa, jossa on vahvistettu tähän menessä jo lähes 79 000 tartuntatapausta. Japanissa tartuntoja on todettu 738 ja Etelä-Koreassa 602.

Virukseen on kaiken kaikkiaan kuollut 2 470 ihmistä.