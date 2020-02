Israel teki ilmaiskuja Damaskoksen lähellä ja Gazassa

Israelin armeijan kohteena oli Islamilainen Jihad -äärijärjestö.

Israel kertoo tehneensä ilmaiskuja Gazan kaistalla ja lähellä Syyrian pääkaupunkia Damaskosta. Ensitietojen mukaan kukaan ei kuollut iskuissa.

Israelin armeijan kohteena oli Islamilainen Jihad -äärijärjestö, joka toimii palestiinalaisalueilla ja Syyriassa. Järjestön on kerrottu ampuneen kymmeniä raketteja Gazasta aikaisemmin sunnuntaina.

Israelin armeija on twiittasikin maanantain vastaisena yönä, että ilmaiskuilla vastattiin raketteihin, joita oli ammuttu palestiinalaisalueilta ja joiden kohteena olivat israelilaissiviilit.

Syyrian valtion uutistoimiston mukaan maan ilmapuolustusjärjestelmä ampui alas vihollisohjuksia ennen kun ne osuivat kohteisiinsa. Uutistoimisto korosti, että iskut eivät osuneet yhteenkään lentokenttään.

Sunnuntaina Gazasta ammuttiin yli 20 rakettia Israelia kohti. Iskut käynnistivät varoitusjärjestelmän muun maussa Askalonissa, israelilaisessa kaupungissa Gazan rajan tuntumassa. Israelin mukaan maan armeijan ohjuspuolustusjärjestelmä pysäytti raketeista yli kymmenen.

Islamilainen Jihad otti raketti-iskut nimiinsä. Se perusteli iskujaan sillä, että yksi sen taistelijoista oli tapettu Gazan rajalla aiemmin sunnuntaina.

Israelissa järjestetään parlamenttivaalit ensi viikolla. Kyseessä on kolmas kerta vuoden sisällä, kun maassa äänestetään knessetistä.

Pääministeri Benjamin Netanjahu on jälleen rinta rinnan keskustalaisen haastajansa Benny Gantzin kanssa. Netanjahu on ollut korruptioskandaalin keskellä ja hänen oikeudenkäyntinsä on tarkoitus alkaa maaliskuun puolenvälin jälkeen.