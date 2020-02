Sivusto: Itävalta pysäytti Italiasta tulevan junan – kahdella kyydissä olevalla epäillään koronavirusta

Sivuston mukaan Italiasta tullut juna on pysähtyneenä Brennerin solaan Itävallan ja Italian rajalle.

Kahdella Italiasta tulevalla matkustajalla kerrotaan olevan kuumeoireita.

Itävalta on pysäyttänyt rajalleen Italiasta tulevan junan jonka kahdella matkustajalla epäillään koronavirustartuntaa, kertoo itävaltalainen uutissivusto Oe24.

Sivuston turvallisuuslähteiden mukaan kahdella kyydissä olevalla on kuumeoireita. Junan kerrotaan nyt odottavan pysähtyneenä Brennersolassa rajan tuntumassa Italian puolella.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Itävallan viranomaiset tai rautatieyhtiö OBB eivät ole kommentoineet tietoja.

Koronavirustartuntojen määrä on viikonlopun aikana kasvanut voimakkaasti. Perjantain jälkeen tartunnan saaneita on löydetty jo yli 150. Tautiin on kuollut kolme ihmistä.

Valtaosa Italian tartunnoista on todettu maan pohjoisosassa Lomabrdian ja Veneton alueilla. Kymmeniätuhansia ihmisiä on laitettu eristykseen ja lukuisia yleisötapahtumia on peruttu.