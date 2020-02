Italia etsii nyt kuumeisesti ”potilas nollaa” – tiesulkuja pelkäävät italialaiset rynnivät Lidliin: ”Olen todella peloissani”

Italian viranomaiset eivät ole kyenneet selvittämään mistä maassa leviävä koronavirus on lähtöisin.

Italiassa viranomaiset pyrkivät kaikin keinoin saamaan kuriin koronaviruksen leviämisen, jonka puhkeaminen on maassa ollut toistaiseksi vakavin Euroopassa. Sunnuntaina jo yli 150 ihmisen kerrottiin sairastuneen virukseen, mikä tekee Italiasta suurimman Aasian ulkopuolisen koronaviruskeskittymän. Toistaiseksi kahden ihmisen on kerrottu kuolleen sairauteen.

Italian ensimmäiset tartunnat todettiin vasta perjantaina. Tätä ennen maa oli raportoinut vain kolmesta tapauksesta ihmisillä, jotka olivat hiljattain palanneet Kiinassa viruksen alkulähteenä pidetystä Wuhanin kaupungista.

Toistaiseksi viranomaiset eivät ole kyenneet selvittämään, mistä viruksen leviäminen maassa on alkanut. Viranomaiset ovat etsineet kuumeisesti niin sanottua potilas nollaa eli ensimmäistä viruksen kantajaa, josta leviäminen on käynnistynyt.

Casalpusterlengossa sijaitsevaan Lidl-kauppaan päästettiin asiakkaita sisään vain säännöstellen.

Uutistoimisto Reutersin mukaan epäilykset ovat kohdistuneet Lombardian alueelle hiljattain Kiinasta palanneeseen liikemieheen sekä Venetossa kahdeksaan kiinalaiseen turistiin. Kaikkien virustestit ovat kuitenkin olleet negatiiviset.

Viruksen alkulähteen paikantaminen on tärkeää taudille altistuneiden löytämisen ja siten sen leviämisen estämisen kannalta.

– Olemme yhä enemmän huolissamme sillä jos emme kykene löytämään potilas nollaa, tarkoittaa se että virus on vielä enemmän kaikkialla läsnä oleva kuin luulimme, totesi Veneton alueen kuvernööri Luca Zaia.

Italian pohjoisosassa sijaitsevissa Lombaridassa ja Venetossa kouluja, yliopistoja, museoita ja elokuvateattereita on suljettu ja Venetsian karnevaalin viimeiset kaksi päivää on peruttu. Lombardiassa noin 50 000 ihmistä on asetettu karanteeniin. Paikallisia on kehotettu pysymään kodeissaan ja poistumaan vain erikoisluvan kanssa.

Myös Italian Seria A -liigan jalkapallo-otteluita on jouduttu perumaan. Muotisuunnittelija Giorgio Armani kertoi sunnuntaina Milanon muotiviikoilla järjestettävän muotinäytöksensä olevan suljettu yleisöltä ja lehdistöltä.

Pääministeri Giuseppe Conten mukaan Lombardiaa ja Venetoa saattaa odottaa jopa viikkojen mittainen eristäminen jotta taudin leviäminen voidaan estää. Uutistoimisto AFP:n mukaan Lombardiassa sijaitsevan Codognon lähellä sijaitsevan Lidl-supermarketin ulkopuolelle kertyi jo sunnuntaiaamuna jonoja paikallisten varautuessa mahdolliseen eristykseen.

Väkeä oli niin paljon, että asiakkaat päästettiin sisään ostoksille 40 henkilön ryhmissä.

– Tämä on epäinhimillistä. Neljästä voileivästä tappeleminen on inhottavaa, sanoi yksi asiakas AFP:n haastattelussa.

– Olen todella peloissani, tämä tilanne on todella vaikea, kuvaili toinen kauppaan jonottanut nainen.

Viranomaiset suunnittelivat tiesulkujen pystyttämistä Lombaridian alueella.

Tiesulkuja ei vielä sunnuntaina oltu pystytetty mutta Codognossa ja läheisessä Casalpusterlengossa poliisiautojen nähtiin partioivan kaduilla. Toistaiseksi ei ollut tiedossa, sallisivatko viranomaiset ihmisten matkustaa kaupungista toiseen mahdollisesti suljettavan alueen sisällä.

– Suunnittelemme tarkastuspisteiden pystyttämistä altistuneelle alueelle, sanoi yksi poliiseista AFP:lle.

Toistaiseksi liikkumiskielto vaikutti olevan ihmisten oman tottelemisen varassa. Italian viranomaisten mukaan kieltoa rikkovia voitaisiin kuitenkin rangaista sakoilla tai kolmen kuukauden vankeusrangaistuksella.

Myös armeijan on kerrottu olevan valmiudessa auttamaan alueen valvonnassa jos sellaiseen on tarvetta. Sairastuneita varten on myös varattu tuhansia sänkyjä, jotka voidaan tarvittaessa siirtää armeijan varuskuntiin tai hotelleihin.