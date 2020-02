New York Times julkaisi uusia kovia väitteitä Peter Nygårdin teoista ”hemmottelujuhlissa”: ”Hän saalistaa köyhien ihmisten pikkutyttöjä” – Nygård kiistää

New York Times haastatteli lukuisia Peter Nygårdia raiskauksista ja seksuaalisesta ahdistelusta syyttäviä naisia. Samalla paljastui, että osalle naisista on maksettu väitteiden esittämisestä. Nygårdin mukaan syytöksissä on kyse hänen vihamiehensä lokakampanjasta.

Laatulehti New York Times julkaisi sunnuntaina miljonääri Peter Nygårdin tapauksesta laajan selvityksen, johon se on haastatellut lukuisia Nygårdia raiskauksesta syyttäviä naisia.

Lehti pureutuu samassa jutussa myös raiskausjutun taustalla olevaan, vuosia jatkuneeseen naapuririitaan kahden Bahamalla asuvan miljonäärin, Peter Nygårdin ja amerikkalaisen Louis Baconin, välillä.

Reilu viikko sitten New Yorkin piirioikeuteen jätettiin siviilikanne, jossa kymmenen naista syyttää suomalaiskanadalaista miljonääriä, vaateyrittäjä Peter Nygårdia seksuaalirikoksista. Naisista nuorimmat sanovat olleensa tapahtumien aikaan vain 14- ja 15-vuotiaita lapsia. Nygård on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Peter Nygårdia vastaan jätetyssä joukkokanteessa kuvaillaan suomalaissyntyisen miljonäärin järjestämiä ”hemmottelujuhlia” Bahamalla.

Kanteen ja New York Timesin mukaan Nygård piti sunnuntai-iltapäivisin tilallaan ”hemmottelujuhlia”, joihin rekrytoitiin vieraiksi nuoria naisia kaupoista, klubeilta ja ravintoloista. Heidät houkuteltiin kanteen mukaan paikalle lupauksilla mallin urasta.

Nygårdin entiset työntekijät ovat antaneet New York Timesille kutsulistan, jolla on 700 naisen nimet. Entiset työntekijät kertovat, että vieraat valokuvattiin, kun he saapuivat tiluksille. Nygård kelpuutti sisään vain nuoret ja hoikat naiset, joilla oli muodokas takapuoli – jota Nygård kutsui New York Timesin mukaan käymäläksi (eng. toilet).

Useiden naisten mukaan Nygård raiskasi heidät juhlissa.

New York Times kertoo tehneensä kuukausia selvitystyötä ja haastatelleensa kymmeniä naisia ja Nygårdin entisiä työntekijöitä.

– Hän saalistaa köyhien ihmisten pikkutyttöjä, väittää viisi vuotta Nygårdin ”palatsissa” työskennellyt Natasha Taylor lehdelle.

Toisaalta lehti sai selville, että Baconiin yhdistetyt yksityisetsivät ja lakimiehet ovat maksaneet väitetyille uhreille ja todistajille saadakseen todistusaineistoa suomalaiskanadalaista vaateyrittäjää vastaan. Bacon ei kertomansa mukaan ole tietoinen tällaisista maksuista.

Peter Nygård ja Louis Bacon ovat olleet riidoissa jo pitkään.

New York Times haastatteli kaikkia kymmentä naista, jotka ovat mukana siviilikanteessa Nygårdia vastaan. Lehden toimittajat puhuivat lisäksi viiden muun naisen kanssa, jotka väittävät Nygårdin käyttäneen heitä hyväkseen, kun he olivat alle 16-vuotiaita.

Nygård kieltäytyi lehden haastattelupyynnöistä. Nygårdin edustaja Ken Frydman sanoo, että Nygård kiistää kaikki häneen kohdistuneet väitteet. Hänen mukaansa Bacon on käyttänyt yli vuosikymmenen liatakseen Nygårdin maineen pakottamalla naisia kehittämään ja keksimään törkeitä tarinoita hänestä.

Katkera oikeusriita miljonäärien välillä leimahti, kun Nygårdin tilalla syttyi tulipalo vuonna 2009. Viranomaisten mukaan tulipalo oli onnettomuus, mutta entisten työntekijöiden mukaan Nygård syytti tulipalosta Baconia. Siitä lähtien miehet ovat tuhlanneet kymmeniä miljoonia dollareita oikeusjuttuihin. Lehden mukaan Nygård, 78, olisi levittänyt Bahamalla Baconista huhuja, joiden mukaan mies on murhaaja ja Ku Klux Klanin jäsen. Bacon, 63, puolestaan on syyttänyt Nygårdia siitä, että Nygård suunnittelisi tappavansa hänet.

New York Timesin haastattelemista naisista kaksi on perunut aiemmat syytöksensä raiskauksista. Lehden mukaan siskokset myönsivät, että heille oli maksettu Nygårdin vastaisten syytösten esittämisestä. Naisten mukaan heille maksoi Richette Ross, jonka Baconin palkkalistoilla ollut asianajaja värväsi etsimään Nygårdin väitettyjen seksuaalirikosten uhreja. Ross kiistää maksaneensa kenellekään Nygårdiin liittyvien väitteiden tekaisemisesta.

New York Timesin mukaan Nygårdia syyttävien naisten joukossa on useita Rossin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Samalla New York Times sai selville, että vuosien mittaan myös useat Nygårdin naispuoliset työntekijät ovat syyttäneet tätä seksuaalisesta häirinnästä, epäasiallisesta koskettelusta ja raiskauksista: heistä vain yksi on mukana siviilikanteessa.

Yksi kertomansa mukaan uhriksi joutuneista ex-työntekijöistä esiintyy New York Timesin jutussa nimellään. Väitetyn teon aikaan 32-vuotias tanskalaisnainen väittää Nygårdin raiskanneen hänet, mutta hän ei omien sanojensa mukaan uskaltanut viedä asiaa poliisille. Naisen mukaan hän sai vajaan 7000 dollarin maksun pysymisestä hiljaa ja suosituskirjeen.

New York Timesin mukaan myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja kansallisesta turvallisuudesta vastaava virasto ovat tutkineet Nygårdia vastaan esitettyjä seksikauppasyytöksiä, mutta tutkinnat on lopetettu.

Nygårdia ei ole koskaan tuomittu oikeudessa seksuaalirikoksista.

Edustajansa mukaan Peter Nygård kiistää kaikki syytökset.

Siviilikanteen nostaneet amerikkalaiset lakimiehet kertovat saaneensa uusia yhteydenottoja kymmeniltä naisilta, jotka väittävät joutuneensa Nygårdin uhreiksi.

– Asia on tärkeä ja hyvä, huolimatta siitä, mitä motiiveja takana on ollut, sanoo Greg Gutzler, joka on oikeusjutun johtava asianajaja.

Gutzlerin mukaan hänen yrityksellään ei ole minkäänlaisia taloudellisia siteitä Baconiin.

Ilta-Sanomat haastatteli Gutzleria sen jälkeen, kun joukkokanne jätettiin New Yorkin piirioikeuteen. Gutzlerin mukaan joukkokanteessa esitetyt syytökset perustuvat naisten kertomusten lisäksi myös muihin todisteisiin. Gutzler kertoo itse tutkineensa väitettyjä tapahtumia kahden vuoden ajan.

– Meillä on todistajia, jotka vahvistavat tiedot, meillä on todisteita siitä, että naiset ovat olleet paikalla siellä, missä raiskauksen väitetään tapahtuneen, meillä on valokuvatodisteita, joissain tapauksissa meillä on lääketieteellisiä todisteita ja meillä on kolmansia osapuolia, jotka kertovat tuoneensa naisen paikalle ja vahvistavat, mitä on tapahtunut.

Nygård on kiistänyt johdonmukaisesti syyllistyneensä rikoksiin. Hänen edustajansa viestitti IS:lle aiemmin, että joukkokanne oli odotettu.

– Syytökset ovat täysin valheellisia, ilman perustaa ja ne kiistetään voimakkaasti. Peter Nygård odottaa pääsevänsä paljastamaan täysin tämän huijauksen ja lopullisesti puhdistamaan nimensä, lausunnossa sanotaan.

Viikonloppuna kokemuksistaan Nygårdin luona 80-luvulla puhui myös taiteilija Katariina Souri, joka antoi haastattelun Iltalehdelle ja Helsingin Sanomille. Helsingin Sanomien mukaan Souri kertoi joutuneensa seksuaalisen painostuksen ja törkeän kielenkäytön kohteeksi.

– Pelkäsin koko yön siellä. Hän ei käynyt väkisin kiinni, mua ei yritetty raiskata, mutta kaikin muin keinoin painostettiin, Souri kertoi HS:lle.

Ilta-Sanomat tavoitti Sourin sunnuntaina, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.