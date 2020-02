Main ContentPlaceholder

Italia yrittää estää koronaviruksen leviämisen: Ihmisiä kehotettu varautumaan viikkojen eristykseen, tarvittaessa poliisi ja armeija valvovat

Hengityssuojaimilla varustautuneita poliiseja Venetsiassa.

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Italiassa todettujen koronavirustartuntojen määrä kasvaa. Niitä on nyt jo 132. Suurin osa eli noin 90 on todettu Lombardian alueella. Alueen keskuspaikka on Milano.