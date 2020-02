Koronavirus leviää Italiassa: jo 132 tartuntaa – Venetsian karnevaalit peruttu, Milanon muotiviikoilla järjestetään näytöksiä ilman yleisöä

Italiassa jo 132 ihmistä on saanut koronavirustartunnan, tehden siitä suurimman Aasian ulkopuolisen koronaviruskeskittymän.

Italiassa jo 132 ihmistä on sairastunut uuteen koronavirukseen, CNN kertoo. 26 sairastunutta on toimitettu tehohoitoon ja kaksi heistä on kuollut. Italiassa on näin suurin Aasian ulkopuolinen koronaviruskeskittymä.

Suurin osa tartunnoista on todettu Pohjois-Italiassa, missä eristetään alueita, joissa on todettu paljon tartuntoja. Alueille pääsee ja niiltä voi poistua vain luvalla. Koulut, kaupat ja ravintolat ovat kiinni. Yleisötapahtumia, esimerkiksi Serie A:n sunnuntain jalkapallo-otteluita, on peruttu.

Nyt myös kuuluisa Venetsian karnevaali on päätetty perua, CNN kertoo. Veneton kuvernööri Luca Zaia kertoi asiasta sunnuntaina.

Myös koulut, museot ja yliopistot suljetaan Veneton alueella.

– Pyydämme asukkaiden yhteistyötä. Tämä ei ole helppo hetki. Mutta tämän hetken tietojen mukaan, voimme vielä rajoittaa tartuntojen leviämistä, Zaia sanoi.

Muotinäytökset järjestetään ilman yleisöä

Myös Milanossa koronaviruksen leviäminen on pakottanut turvautumaan poikkeuksellisiin ratkaisuihin. Muotimaailman yhtenä pääkaupunkina tunnetussa Milanossa on käynnissä muotiviikot, joiden näytöksiä joudutaan rajoittamaan.

Huippumuotitalot Giorgio Armani ja Laura Biagotti päättivät sulkeva muotinäytöksensä ulkopuolisilta. Normaalisti muotimaailman eliittihenkilöiden täyttämät tapahtumat järjestetään tällä kertaa täysin ilman yleisöä.

Turistit käyttivät hengityssuojaimia Rooman Colosseumilla.

Lombardian alueella, johon Milano kuuluu, on todettu jo 89 tartuntatapausta.

Jo lauantaina kerrottiin, että jopa 50 000:ta ihmistä on neuvottu pysymään kotosalla alueilla, joilla uusia virustartuntoja oli havaittu. Eristys saattaa jatkua viikkoja.

Italian viranomaiset yrittävät kuumeisesti selvittää, miten uudenlainen koronavirus on saapunut maahan.

Pohjois-Italiassa tartunnan saaneita on arveltu yhdistävän esimerkiksi sama kantabaari tai tuttavapiiri. Mediatietojen mukaan tartuntojen levittäjäksi on epäilty Codognon pikkukaupungissa asuvaa miestä, joka ei ollut matkustanut Kiinassa, mutta oli helmikuun alkupuolella syönyt illallista Kiinasta hiljattain palanneen tuttavansa kanssa.

Ulkoministeriö ei muuttamassa matkustustiedotetta

Suomen ulkoministeriöön on tehty koko Italiaan 476 matkustusilmoitusta. Moni saattaa kuitenkin jättää ilmoituksen tekemättä tuttuun kohteeseen reissatessaan.

Ulkoministeriöstä kerrottiin tänään STT:lle, että ainakaan tällä hetkellä sillä ei ole aikeita muuttaa Italiaa koskevaa matkustustiedotetta, mutta tilannetta tarkkaillaan. Voimassa olevassa tiedotteessa viitataan Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) ohjeisiin, joiden mukaan matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on pieni.