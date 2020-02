Britannian oikeus alkaa puntaroida, luovutetaanko Wikileaksin perustaja Yhdysvaltoihin – aktivistit huolissaan: ”Sillä olisi vaientava vaikutus”

Toimittajajärjestöjen mukaan Assangen luovutus olisi iso ennakkotapaus, joka uhkaisi sanan- ja lehdistönvapautta.

Yksi 2010-luvun kiistellyimmistä hahmoista astuu maanantaina oikeuden eteen, kun Lontoossa alkaa oikeudenkäynti Wikileaks-vuotosivuston perustajan Julian Assangen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin.

Kannattajilleen Assange, 48, on sankaritoimittaja, sananvapauden puolustaja ja totuuksien paljastaja. Vastustajiensa mukaan hän on vaarallinen kansainvälinen rikollinen, jonka julkaisemat tiedot ovat vaarantaneet kokonaisten valtioiden turvallisuuden.

Yhdysvalloissa Assangea uhkaa jopa 175 vuoden vankeus vakoilusyytteistä. Ne liittyvät satoihintuhansiin salaisiksi määrättyihin Yhdysvaltojen asevoimien asiakirjoihin, jotka Wikileaks julkaisi vuonna 2010.

Sananvapaus- ja ihmisoikeusryhmien mukaan Assangen luovutus olisi vaarallinen ennakkotapaus.

– Sillä olisi todennäköisesti vaientava vaikutus kaikkiin niihin, jotka pitävät velvollisuutenaan julkaista erilaisiin väärinkäytöksiin liittyviä tietoja, mikä puolestaan rajoittaisi yleisön oikeutta saada totuudenmukaista tietoa. Assangen luovutusoikeudenkäynti on siksi myös sananvapauskysymys, sanoo Toimittajat ilman rajoja -järjestön Suomen-osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä.

Wikileaksin perustaja Julian Assange on kiistelty hahmo.

"Kansalliseen turvallisuuteen voi vedota aina"

Yhdysvaltojen mukaan sen kansallinen turvallisuus vaarantui vuotojen vuoksi. Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professorin Heikki Patomäen mukaan se, mikä on oikeutettua salailua, on aina veteen piirretty viiva.

– Minkä tahansa asian voi tulkita kansallisen turvallisuuden kysymykseksi. Jos asiaa käsiteltäisiin reilussa oikeudenkäynnissä, kysymys koskisi sitä, onko olemassa jotain todisteita siitä, että jokin tietty Wikileaksin julkaisu olisi suoraan vaarantanut jonkun ihmisen turvallisuutta.

Monien on vaikea sovitella sankarinviittaa Assangen ylle, koska hänet tunnetaan erikoisena ja hankalanakin ihmisenä. Oman leimansa löi Ruotsin seksuaalirikostutkinta, jota Assange pakeni vuosiksi Ecuadorin suurlähetystöön Lontoossa.

Myös Wikileaksin Venäjä-suhde on ollut luupin alla siitä lähtien kun sivusto julkaisi ennen Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleja suuren määrän demokraattisen puolueen sähköposteja, jotka se oli saanut venäläisiltä.

Mäkelä korostaa, että nyt tällaiset asiat eivät kuitenkaan ole tuomiolla.

– Assangen toiminnasta ja hänen eri aikoina esittämistään mielipiteistä voidaan perustellusti olla montaa eri mieltä, mutta siitä ei nyt ole kysymys. Kysymys on siitä, voidaanko salaisten tietojen luovuttamista medialle pitää vakoiluna ja voidaanko tällaisilla syytteillä uhkaamalla rajoittaa sananvapautta, hän sanoo.

Paljastukset johtaneet päinvastaiseen lopputulokseen

Ovatko Wikileaksin paljastukset sitten muuttaneet maailmaa? Patomäen mukaan kyllä, mutta aivan toiseen suuntaan kuin mitä Wikileaks tavoitteli.

– Lopputulos on itse asiassa paljon huonompi maailma kuin se, jossa Wikileaks aloitti toimintansa (vuonna 2006). Wikileaksin tahattomana vaikutuksena on ollut julkisuusperiaatteen kaventuminen, kun maailma on siirtynyt konservatiivisempaan ja militaristisempaan suuntaan, Patomäki sanoo.

– Wikileaksin paljastukset olisivat voineet johtaa oikeudenkäynteihin vääryyksiä tehneitä ihmisiä vastaan, mutta tietääkseni näin ei ole käynyt yhdessäkään tapauksessa. Sen sijaan jokainen tapaus on johtanut Wikileaksin syyttelemiseen.