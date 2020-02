Iranin ja Turkin rajaseudulla järisi, useita ihmisiä kuoli

Keskus oli Iranin puolella vajaan kymmenen kilometrin päässä Turkin vastaisesta rajasta.

Iranin ja Turkin rajaseudulla on tapahtunut maanjäristys, jossa on Turkin puolella kuollut seitsemän ihmistä. Turkin sisäministeri kertoo lisäksi useiden ihmisten loukkaantuneen, ja ihmisiä on ilmeisesti jäänyt myös loukkuun raunioihin. Etsinnät ja pelastustyöt ovat meneillään, ministeri sanoo.

Iranin puolella puolestaan loukkaantui ainakin yksi ihminen ja rakennuksia vaurioitui, kertoo iranilainen viranomainen.

Maa järisi aamulla yhdeksän jälkeen paikallista aikaa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS mittasi sen voimakkuudeksi 5,7. Keskus oli Iranin puolella vajaan kymmenen kilometrin päässä Turkin vastaisesta rajasta.

Uutistoimisto Anadolun mukaan järistys aiheutti vahinkoja useissa kylissä Vanin maakunnassa Itä-Turkissa.