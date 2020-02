Puolet äänistä laskettu Nevadassa, Sanders menossa kohti selkeää voittoa – Trumpilta heti terveiset ”Hullu-Bernielle”

Kakkosena, mutta kaukana perässä tulee entinen varapresidentti Joe Biden.

Yhdysvalloissa senaattori Bernie Sanders on menossa Nevadassa kohti selkeää voittoa kamppailussa demokraattien presidenttiehdokkuudesta. Kun puolet Nevadan vaalikokouspaikoista on laskettu, Sanders on saamassa taakseen lähes 47 prosenttia delegaateista, uutisoi muun muassa CNN.

Kakkosena, mutta kaukana perässä tulee entinen varapresidentti Joe Biden, jonka osuus on 19 prosenttia. Kolmannella sijalla on ex-pormestari Pete Buttigieg 15 prosentilla ja neljännellä senaattori Elizabeth Warren 10 prosentilla.

Erityisesti Nevadan Las Vegasissa vaalikokouspaikkoina toimivat monet hotellit ja kasinot. Esivaaleissa äänestetään salaisessa lippuäänestyksessä, mutta vaalikokouksissa kanta ilmoitetaan julkisesti. Käytännössä ihmiset kerääntyvät seisomaan yhdessä saman ehdokkaan kannattajien kanssa.

Sanders kiitti "kansanliikettään", Buttigieg varoitti väärästä valinnasta

Medioiden mukaan voitto vankistaa merkittävästi Vermontin senaattorin asemaa kisassa demokraattien presidenttiehdokkuudesta. Sanders, 78, itse kiitteli hyvästä tuloksesta "kansanliikettä", joka on lähtenyt hänen tuekseen.

– Me voitamme ympäri maata, sillä amerikkalaiset ovat täysin kyllästyneitä alati valehtelevaan presidenttiin. He ovat kyllästyneitä korruptoituneeseen hallintoon, Sanders sanoi kannattajilleen Texasissa Washington Postin mukaan.

Buttigieg ehti jo onnitella Sandersia "vahvasta tuloksesta". 38-vuotiaan Buttigiegin mukaan Sanders ei kuitenkaan olisi demokraateille oikea valinta.

– Sanders uskoo joustamattomaan ideologiseen vallankumoukseen, ja se jättää ulkopuolelle sekä suuren osan demokraateista että suuren osan amerikkalaisista, Buttigieg sanoi kannattajilleen CNN:n mukaan.

Joe Biden puolestaan sanoi olevansa tyytyväinen tulokseensa Nevadassa ja totesi uskovansa vahvaan revanssiin Etelä-Carolinassa. Presidentti Barack Obaman varamies johtaa mielipidekyselyitä osavaltiossa, jossa demokraateista suuri osa on mustia. Moni sympatiseeraa Bidenia jo Obaman ajalta.

Sanders puolestaan johtaa valtakunnallisia mielipidetiedusteluja noin 30 prosentin kannatuksella.

Sanders näytti olleen latinojen ykkösvalinta

Buttigieg voitti niukasti demokraattien ensimmäisen vaalikokouksen Iowassa ja Sanders lähes yhtä niukasti esivaalin New Hampshiressa.

Kolmen miljoonan asukkaan Nevada oli kolmas ja tähän mennessä etnisesti kirjavin osavaltio, joka valitsi suosikkiaan presidentti Donald Trumpin haastajaksi.

Nevadassa huomio kiinnittyi erityisesti siihen, kenen taakse osavaltion huomattava latinovähemmistö asettui. Nevadan asukkaista liki 30 prosenttia on latinoita. Myös mustia on lähes 10 prosenttia. Valkoisiksi luokitellaan alle puolet nevadalaisista.

CNN:n alustavien tietojen mukaan Sanders saisi yli puolet latinojen äänistä ja eniten eli noin kolmanneksen valkoisten äänistä. Mustien äänestäjien suosikki puolestaan näytti olevan Biden noin kolmanneksen ääniosuudella.

Trump piikitteli heti Twitterissä

Nevadan ääntenlaskentaa seurasi ilmeisesti myös nykyinen presidentti Trump, jota pidetään itsestään selvänä republikaanien ehdokkaana toiselle kaudelle.

– Näyttää siltä, että Crazy Berniellä (Hullu-Berniellä) menee hyvin hienossa Nevadan osavaltiossa. Biden ja muut näyttävät heikoilta, eikä Mini Mike (Michael Bloomberg) saa kampanjaansa mitenkään uudestaan käyntiin historiallisen huonon vaaliväittelysuorituksen jälkeen. Onnea Bernie, älä anna heidän viedä tätä sinulta, Trump tviittasi.

Trump on tunnettu tavastaan kutsua vastustajiaan halventavilla nimillä.

New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg osallistui ensimmäistä kertaa demokraattien vaaliväittelyyn tällä viikolla. Hän ei ollut mukana vielä Nevadan vaalikokouksessa vaan osallistuu esivaaleihin vasta supertiistaina 3. maaliskuuta. Tuolloin esivaaleja käydään 14 osavaltiossa.