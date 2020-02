Kirjeenvaihtajan kommentti: Uskottava se on – Bernie Sanders on järjestämässä Yhdysvalloissa vallankumousta

Bernie Sanders on Donald Trumpin vastakohta, mutta miehissä on paljon yhteistä, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Vaalikokousten tulosten laskeminen oli Nevadassa lähes yhtä tahmeaa kuin Iowassa, mutta voittajasta ei jäänyt minkäänlaista epäselvyyttä.

Bernie Sanders tarttui tiukasti johtopaikkaan kisassa Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen presidenttiehdokkuudesta. Vaikka ensi kesän puoluekokousedustajista on Nevadan jälkeen jaettu vasta alle 3 prosenttia, näyttää Sandersin voittaminen nyt erittäin vaikealta.

Sandersilla on liikevoima puolellaan, ja hänen kampanjansa ympärillä on aitoa intohimoa. Mikään ei viittaa siihen, että Sandersin kannatus kääntyisi laskuun.

Entinen ennakkosuosikki Joe Biden on nyt hävinnyt kolmesti Sandersille. Vaikka Biden luottaa mustien äänestäjien tukeen, on hänen johtonsa silläkin sektorilla kaventunut.

Miljardööri Mike Bloombergin nousu mielipidetiedusteluissa taittui jo ennen hänen katastrofaalista esiintymistään viime keskiviikon väittelyssä. Sitä katsoi ennätysyleisö, joten Bloombergin kampanjaa tuskin pelastavat edes hänen rajattomat raharesurssinsa.

Muut kandidaatit ovat jo jääneet auttamattoman kauas. He lähinnä syövät ääniä toisiltaan ja varmistavat Sandersin voiton roikkumalla mukana kisassa.

Sanders puhuu poliittisesta vallankumouksesta, ja siltä hänen menestyksensä todella vaikuttaa. Vielä 30 vuotta sitten olisi ollut mahdoton kuvitella, että Yhdysvaltojen presidentinvaalissa taistelisi voitosta sosialistiksi julistautunut ehdokas. Toisaalta suuri osa Sandersin kannattajista ei ollut silloin edes syntynyt.

Sanders on poliittisesti Donald Trumpin vastakohta, mutta hänen suosionsa taustalla saattaa olla paljon samaa kuin Trumpin suosiossa. He ovat populisteja, jotka lupaavat asioita, joita heidän on mahdoton toteuttaa. Ilmainen terveydenhuolto kaikille amerikkalaisille on yhtä epätodennäköinen kuin Meksikon maksama rajamuuri.

Yhdysvallat on erikoinen maa. Talouskasvu on jatkunut jo kymmenen vuotta, mutta silti kodittomat ihmiset ovat aivan arkinen näky joka puolella maata. Tavallinen työläinen ei enää pysty elättämään palkallaan perhettään. Vauraus keskittyy yhä harvempien käsiin.

Ei olekaan ihme, että ihmiset kaipaavat radikaalia muutosta. Joillekin se on Trumpin tarjoama nationalismi, toisille Sandersin sosialismi. Vaikuttaa vahvasti siltä, että kansa pääsee äänestämään näiden kahden vaihtoehdon välillä marraskuussa.