Grace, 22, surmattiin Tinder-treffeillä – asiantuntijat huolestuivat murhaajan selityksestä

Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, kuinka yhä useammin rajuun seksiin vetoaminen voi vaikuttaa tuomioihin.

Uudessa-Seelannissa on tuomittu 28-vuotias mies elinkautiseen vankeusrangaistukseen reppureissaajan surmasta, The Guardian uutisoi. Oikeus totesi miehen kuristaneen käsin 22-vuotiaan Grace Millanen joulukuussa 2018 vain hieman sen jälkeen, kun maailmanympärimatkalla ollut Millane oli saapunut maahan.

Tapaus järkytti Uudessa-Seelannissa, jossa murhaluvut ovat alhaiset. Myös murhasta tuomitun puolustus kuohutti. Miehen puolustuksen mukaan Millane kuoli vahingossa suostumuksellisen seksin aikana pariskunnan Tinder-treffeillä.

Asiantuntijan mukaan mies kuitenkin jatkoi Millanen kuristamista senkin jälkeen, kun nuori nainen oli menettänyt tajuntansa. Hän arvioi teon kestäneen yhteensä 5–10 minuuttia.

– Et voi antaa suostumustasi omaan murhaasi, syyttäjä Brian Dickey jyrähti oikeudenkäynnissä.

Grace Millane ja murhasta tuomittu mies tallentuivat videolle ennen tapahtumaa.

Dickeyn mukaan Millanen murha oli vaikuttanut nuorten naisten turvallisuudentunteeseen Uudessa-Seelannissa ja saanut monet arvioimaan uudelleen suhteitaan miehiin, deittailua ja sitä, kuinka turvalliseksi heidän pitäisi tuntea olonsa.

CNN:n haastattelemat asiantuntijat ovatkin huolissaan siitä, kuinka ”rajua seksiä” käytetään naisten kuolemien selittelyyn.

Buckinghamin yliopiston professori ja lakimies Susan Edwardsin mukaan vielä 30 tai 40 vuotta sitten olisi ollut epätodennäköistä, että syytetty puolustautuisi väittämällä, että uhri suostui seksuaaliseen väkivaltaan.

– Nyt valitettavasti on ihmisiä, jotka ovat valmiita uskomaan sen, koska elämme maailmassa, jossa jotkut ihmiset sietävät väkivallan seksuaalista kaupallistumista.

Edwardsin mukaan henkirikoksen tai pahoinpitelyn seurauksena selittäminen ”rajulla seksillä, joka meni vikaan,” ei toimi sinällään puolustuksena, mutta se voi vaikuttaa siihen, miten syytetty esimerkiksi tuomitaan.

We Can’t Consent to This -ryhmä tuo sivuillaan esille 60 tapausta, joissa nainen on kuollut väitetysti suostumuksellisen seksin aikana saamiinsa vammoihin Britanniassa vuodesta 1972 alkaen. Tapauksista 18 oli tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Grace Millanea muistettiin Wellingtonissa joulukuussa 2018.

Helmikuussa julkaistun tilaston mukaan 60 brittitapauksesta 33 tekijä sai tuomion murhasta, 3 tapauksessa annettiin tuomio murhasta, vaikka tapausta ei aluksi pidetty rikoksena, 17 tapauksessa annettiin tuomio kuolemantuottamuksesta, 2 tapauksessa syytetty vapautettiin syytteistä ja kolmessa tapauksessa syyttäjä luopui syytteistä. Yhdessä tapauksessa rajuun seksiin vetoaminen toi ryhmän mukaan selkeän hyödyn tuomionluvussa. Yhden tapauksen oikeuskäsittely oli vielä kesken. Kaikki tuomitut olivat miehiä.

Ryhmän mukaan niissäkin tapauksissa, joissa mies sai tuomion murhasta, rajuun seksiin vetoaminen saattoi johtaa lievempään tuomioon tai siihen, ettei äärimmäistä seksuaalista väkivaltaa pidetty raskauttavana tekijänä tuomiossa.

Myös Kanadassa on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka naisten kuolemissa epäillyt ovat vedonneet rajuun seksiin. Ottawan yliopiston emeritaprofessori Elizabeth Sheehyn mukaan puolustusasianajajat käyttävät usein naisen seksuaalihistoriaa hyväkseen rikosoikeudenkäynnissä.

– Sillä, että väitetään naisen pitävän rajusta seksistä, yritetään heikentää hänen uskottavuuttaan. Uskon, että sillä on vaikutusta siihen, miten saamme tekijät vastuuseen. Olen huolissani myös siitä, että se tekee tämänkaltaisesta väkivallasta normaalia.

YK:n mukaan arviolta 87 000 naista tapettiin vuonna 2016 maailmanlaajuisesti. Heistä noin puolet surmasi kumppani tai perheenjäsen.