Koronatartuntoja putkahtelee nyt ympäri maailmaa – pelko hallitsemattomasta tilanteesta kasvaa: ”Mahdollisuudet pienenevät koko ajan”

Italiassa on kerrottu maan ensimmäisestä koronaviruskuolemasta, kun 78-vuotias italialaismies kuoli sairaalassa Veneton alueella maan koillisosassa. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi perjantaina huolestaan viruksen leviämisestä Kiinan ulkopuolella ja viruksen tarttumisesta ihmisiin, joilla ei ole mitään yhteyttä Kiinaan tai Wuhaniin.

Viime päivinä tartuntojen määrä on lähtenyt huimaan nousuun Etelä-Korean Daegussa, joka on maan neljänneksi suurin kaupunki. Maassa on todettu nyt 347 tartuntaa, joista suuri osa liittyy paikalliseen seurakuntaan. Kaikki seurakunnan 9 300 jäsentä eristetään koteihinsa toistaiseksi.

– Virus voidaan vielä pitää kurissa, mutta mahdollisuudet vähenevät koko ajan, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi perjantaina CNN:n mukaan.

Italiassa viranomaiset pyysivät Codognon kylän asukkaita välttämään julkisilla paikoilla liikkumista.

WHO vaatii maita jatkamaan torjuntatoimien kehittämistä. Pääjohtajan mukaan Kiinan toimet Wuhanissa ”höykyttävät” virusta ja voivat auttaa sen hillitsemisessä.

Tilanne voi kuitenkin kehittyä mihin suuntaan vain ja maiden täytyy valmistautua kaikkiin mahdollisuuksiin, pääjohtaja varoittaa.

Kiinan Wuhanista joulukuun lopulla leviämään lähtenyt uusi koronavirus on todennetusti levinnyt jo lähes 30 maahan. Tartunta- ja kuolemantapauksista ylivoimaisesti suurin osa on raportoitu Kiinasta Hubein maakunnasta. Manner-Kiinassa noin 2 200 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena. Tartunnan saaneita on kiinalaisviranomaisten mukaan noin 75 000.

Kiinan ulkopuolella tartuntoja kerrotaan olevan yhteensä yli tuhat. Kanadan terveysviranomaiset ilmaisivat perjantaina huolensa naisesta, joka oli palannut kotiin Iranista koronaviruksen kanssa. Iran alkoi raportoida tapauksista vasta hetki sitten ja virallisesti siellä on kirjattu vain 18 tartuntaa. Perjantaina Iranin terveysministeriön edustaja kuitenkin totesi, että viruksen uskotaan levinneen maassa useaan kaupunkiin.

Turisti käytti hengityssuojaa Venetsiassa helmikuun alussa.