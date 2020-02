Huima tarina: vanki ja vartija pakenivat yhdessä Pohjois-Koreasta

Jeon Gwang-jin oli valmis tappamaan itsensä.

BBC kertoo uskomattoman tarinan kahdesta pohjoiskorealaisesta loikkarista. Tiettävästi ensimmäistä kertaa vanki ja hänen vartijansa ovat paenneet Pohjois-Koreasta yhdessä.

BBC:n mukaan Kim (nimi muutettu) oli vankina pidätyskeskuksessa maan pohjoiskulmassa lähellä Kiinan rajaa. Nainen oli aikaisemmin kärsinyt viiden vuoden vankeustuomion loikkareiden avustamisesta ja jäänyt uudelleen kiinni toiminnastaan linkkinä loikkareiden ja heidän sukulaistensa välillä.

Pidätyskeskuksessa Kim ystävystyi yhteen vartijoista. Jeon Gwang-jin oli haaveillut poliisin urasta mutta menettänyt uskonsa korruptoituneeseen järjestelmään.

Kun Kim tuomittiin neljäksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankileirille, Jeon ehdotti hänelle pakenemista yhdessä.

Heinäkuussa 2009 kaksikko kiipesi pidätyskeskuksen aidan yli yön pimeydessä. Jeon oli pakannut mukaansa pistoolin, veitsen ja myrkkyä. Hän oli päättänyt mieluummin tappaa itsensä kuin jäädä kiinni.

Pidätyskeskus oli lähellä Pohjois-Korean ja Kiinan erottavaa jokea. Kaksikko onnistui selviämään sen poikki, vaikka Kim oli uimataidoton.

Päästyään Kiinaan Kim ja Jeon joutuivat pakenemaan Kiinan ja Pohjois-Korean viranomaisia, jotka yhdessä etsivät kaksikkoa. He onnistuivat kuitenkin liikkumaan Kimin kontaktien avulla turvatalosta toiseen ja selviytyivät kolmanteen maahan, jossa BBC haastatteli heitä.

Jeon hakee nyt turvapaikkaa Yhdysvalloista, Kim aikoo jäädä Etelä-Koreaan.

– Me kaikki elimme vankilassa. Emme koskaan voineet mennä mihin halusimme tai tehdä mitä halusimme, Jeon sanoi BBC:lle.

– Pohjoiskorealaisilla on silmät, mutta he eivät voi nähdä. Heillä on korvat, mutta he eivät voi kuulla. Heillä on suu, mutta he eivät voi puhua.