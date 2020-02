Peter Nygård ponnisti köyhistä oloista miljonääriksi – näin mies päätyi juhlimaan maailmantähtien kanssa ja lopulta kovien syytösten keskelle

Peter Nygård ponnisti vaatimattomista oloista vaateyrittäjäksi ja miljonääriksi. Nyt useat naiset syyttävät häntä seksuaalirikoksista. Hän on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Suomalaissyntyisen miljonäärin Peter Nygårdin Bahaman-lomakeskus on monien tarinoiden lähde. Maya-intiaanien tyyliä henkivässä luksuskiinteistössä ovat vierailleet aikoinaan julkkikset kuten poptähti Michael Jackson, Hollywood-tähti Robert DeNiro, Yhdysvaltojen entinen presidentti George Bush vanhempi ja Yorkin herttua prinssi Andrew perheineen.

”Kanadan Hugh Hefneriksikin” kutsutun miehen järjestämiin juhliin osallistui usein kauniita naisia. Brittilehti Daily Mailin keskiviikkona julkaisemissa kuvissa Nygård viettää aikaa useiden vähäpukeisten naisten kanssa. Brittilehden mukaan kuvat on otettu vuonna 2007.

Rakennuskompleksiin on myös liitetty synkkiä väitteitä: tuoreimpien syytösten mukaan Nygård on raiskannut siellä useita alaikäisiä tyttöjä 2000-luvun ja 2010-lukujen aikana. Nygård on kiistänyt syytökset.

Peter Nygård rakennutti Bahamalle hulppean lomakeskuksen. Luksuskiinteistö on joutunut jälleen kovien syytösten keskiöön.

Miten suomalaisen leipuriperheen poika päätyi rakentamaan luksushuvilan Karibialle, juhlimaan maailmantähtien kanssa ja lopulta kovien syytösten kohteeksi?

Nygård syntyi Helsingissä heinäkuussa 1941. Hän oli vanhempiensa Eeli ja Hilkka Nygårdin esikoinen. Vuotta myöhemmin perheeseen syntyi vielä Liisa-tyttö.

Perhe asui Helsingissä Kallion kaupunginosassa yksiössä. Vanhemmat haaveilivat kuitenkin paremmasta elämästä.

Vuonna 1952 Nygårdit muuttivat Kanadaan, Manitoban Deloraineen.

– Muutimme alkeelliseen mökkiin, jossa ei ollut juoksevaa vettä. Oli vain yksi huone ja ulkovessa. Emme osanneet englantia. Pikkuhiljaa pääsimme jaloillemme ja muutimme Winnipegiin. Vanhempani perustivat leipomon ja alkoivat menestyä. Mielestäni tarinamme on aika uskomaton, Nygård kuvaili IS:lle perheensä alkuvaiheita Kanadassa vuonna 2013.

Vanhemmat rahoittivat leipomobisneksellään molempien lastensa opinnot. Peter Nygård valmistui yliopistosta takataskussaan tutkinto liiketaloudesta. Pian tämän jälkeen hän päätyi työskentelemään myyntipäällikkönä naistenvaateyrityksessä.

Nygård osti yrityksen entiseltä työnantajaltaan vuonna 1967. Ensimmäisen miljoonansa Nygård on sanonut tienanneensa jo ennen kuin täytti 30 vuotta.

Peter Nygård loi muoti-imperiumin lähes tyhjästä.

Aira Samulin tutustui Nygårdiin, kun tämä oli ensimmäisellä matkallaan Suomessa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Muotialan ihmisenä Nygård oli tullut katsomaan Samulinin järjestämää muotinäytöstä ja päätyi juttelemaan naisen kanssa.

– Olin silloin ollut alalla jo melkein 20 vuotta ja hän kiinnostui siitä, kuinka paljon tiesin tekstiilien valmistuksesta, Samulin muistelee.

Samulin kertoo Nygårdin arvostavan terveellisiä elämäntapoja eikä mies tupakoi tai käytä alkoholia. Ystävyksiä yhdistää myös muotiala ja rakkaus tanssiin.

– Peter tykkäsi diskotansseista. Kun hän kävi Suomessa, hän ensimmäisenä kysyi, mitä uutta oli tullut diskotansseihin ja hotellissa sitten harjoiteltiin ennen kuin vieraat tulivat. Meillä oli valtavan hauskaa yhdessä. Siinä on ollut hänen naisystävänsä ja Ekku (Peltomäki, Samulinin entinen puoliso) mukana.

Samulin ei ole ollut yhteydessä Nygårdiin sen jälkeen, kun miestä kohtaan esitetyt raiskaussyytökset nousivat julkisuuteen. Samulin kertoo järkyttyneensä naisten väitteistä.

– En lähde mitenkään puolustelemaan. Tämä juttu on hyvin järkyttävä, oli siinä perää tai ei, Samulin pohtii.

– Olen todella pahoillani ja olen todella surullinen. Hän on pitkäaikaisin ystäväni. Molemmat tiedämme, että olemme loppuun saakka.

Peter Nygård on vieraillut muutamaan otteeseen myös Suomessa. Kuva vuodelta 1987.

Ensimmäisen miljoonan jälkeen Nygårdin muotiyritys on laajentanut toimintaansa ja yrittäjän omaisuuden nettoarvoksi on arvioitu noin 900 miljoonaa Kanadan dollaria, muun muassa CTV News on kertonut.

Bahaman-huvilansa Nygård rakennutti 1980-luvun lopulla ostamalleen tontille Lyford Cayhin. Miljonäärin kahden hehtariin kokoiselle niemenkärkitontille rakennettua lomakeskusta on esitelty muun muassa Oprah Winfreyn ohjelmassa.

Lomakeskuksessa ja Nygårdin vieraana Los Angelesissa kävi aikoinaan useita suomalaisjulkkiksia. Hänen vierainaan olivat Samulinin lisäksi muun muassa Janina Fry, Katariina Souri ja Carmen Heikkilä.

Peter Nygård isännöi Beverly Hillsissä Oscar-juhlia julkkiksille. Kuva vuodelta 2007.

Tanja Karpela vieraili Nygårdin luona kesällä 1994 ja kaksikon lämpimät välit poikivat huhuja parisuhteesta. Karpela kiisti kuitenkin asian.

– Kieltämättä säikähdin, kun minusta oltiin jo kovaa vauhtia tekemässä rouva Nygårdia, Karpela kommentoi Suomeen palattuaan.

Nygård osti 2000-luvun alkupuolella yksityiskoneen, jolla matkat asuntojen välillä ja esimerkiksi Yhdysvalloista Eurooppaan taittuvat nopeasti. IS kertoi vuonna 2009, kuinka Nygård oli rakennuttanut lentokoneeseensa diskon tanssitankoineen.

Lomakeskus kärsi merkittäviä vahinkoja tulipalossa vuonna 2009. Kun Vanity Fair -lehti vieraili Nygård Cayssä vuonna 2015, paljon oli vielä jälleenrakentamatta.

– Tämä oli unelmani, minun elämäni kietoutui tänne, Nygård sanoi.

Huvilakompleksi ja sen jälleenrakennus ovat aiheuttaneet kiistoja Bahamalla, sillä ympäristöjärjestön mukaan Nygård on suurentanut tonttiaan luvattomilla ruoppauksilla. Kiistan tuoreimmassa käänteessä viime syksynä Nygård tuomittiin 90 päiväksi vankeuteen oikeuden halventamisesta, sillä hän ei ollut osallistunut oikeuden kuulemisiin. Bahaman korkein oikeus oli jo vuonna 2018 päättänyt Nygård Cayn haltuunotosta osana kiistaa.

Nygård on myös ollut pitkään riidoissa tonttinaapurinsa, miljardööri Louis Baconin kanssa. Kaksikko ja heidän edustajansa ovat jättäneet toisiaan vastaan lukuisia kanteita vuosien varrella.

Nygård poseeraa usein kuvissa kauniiden naisten kanssa ja hänet on yhdistetty myös moniin julkkiskaunottariin romanttisessa mielessä. Vanity Fairin artikkelin mukaan Nygård seurusteli pitkään Anna Nicole Smithin kanssa.

Nygård on ollut vain kerran naimisissa. Hänellä on kuitenkin seitsemän lasta neljän naisen kanssa ja hän on myös jo isoisä. Vanhimmat lapset ovat mukana Nygårdin yrityksessä.

Peter Nygård toi Pamela Andersonin Suomeen 57 tunnin pikavisiitille vuonna 2007.

Miljonäärin tuntevat ovat kertoneet miehen olevan lähes aina töissä. Nygård sanoi IS:n haastattelussa vuonna 2018, että menestyksellä oli hintansa.

– Totta kai matka on vaatinut uhrauksia yksityiselämässä.

Nygård kiinnostui vuosia sitten kantasoluhoidoista, joilla hän toivoo saavansa lisää elinaikaa. Hän alkoi perehtyä aiheeseen, kun hänen Hilkka-äitinsä oli menehtymässä. Hilkka Nygård kuoli vuonna 2010. Eeli-isä oli kuollut jo vuonna 1997.

– Haluan pystyä nauttimaan mahdollisimman kauan kaikesta siitä, minkä olen luonut. Uskon saavuttaneeni hoitojen avulla jo muutamia lisävuosia, Nygård kertoi IS:lle vuonna 2018.