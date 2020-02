Peter Nygårdia syyttävien naisten asianajaja: ”Soittoja tulvii meille koko ajan”

Asianajaja Greg Gutzler edustaa kymmentä naista, jotka syyttävät suomalaistaustaista Peter Nygårdia muun muassa raiskauksista. Nygård kiistää syytökset.

Suomalaissyntyistä Peter Nygårdia vastaan jätettiin viime viikolla joukkokanne, jossa muotialan yrittäjän väitetään pyörittäneen seksirinkiä ja rikkoneen ihmiskaupan uhrien suojelulakia. Kymmenen naista syyttää Nygårdia raiskauksesta. Nygård on kiistänyt syytökset.

Joukkokanteen naisia edustava asianajaja Greg Gutzler kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja sen jälkeen, kun joukkokanteesta on uutisoitu.

– Meihin on ottanut yhteyttä kymmeniä todistajia ja uhreja neljästä maasta ja (he ovat kertoneet väitetyistä tapahtumista) 40 vuoden ajalta, Gutzler kertoi perjantai-iltana IS:lle.

– Soittoja tulvii meille koko ajan.

Gutzler ei tarkentanut, mistä maista yhteydenottoja oli tullut. Joukkokanteessa mukana olevista naisista yhdeksän on kotoisin Bahamalta ja yksi Yhdysvalloista.

Asianajaja sanoi kuitenkin, että yhteydenottoja ei ainakaan toistaiseksi ole tullut Suomesta.

Gutzler kertoi aiemmin, että hän oli itse tutkinut joukkokanteessa väitettyjä tapahtumia kahden vuoden ajan.

– Meillä on todistajia, jotka vahvistavat tiedot, meillä on todisteita siitä, että naiset ovat olleet paikalla siellä, missä raiskauksen väitetään tapahtuneen, meillä on valokuvatodisteita, joissain tapauksissa meillä on lääketieteellisiä todisteita ja meillä on kolmansia osapuolia, jotka kertovat tuoneensa naisen paikalle ja vahvistavat, mitä on tapahtunut.

Gutzlerin mukaan yhteyttä ottaneiden henkilöiden tarinat tarkistetaan. Mikäli faktat ovat kohdillaan, lisää ihmisiä saattaa liittyä joukkokanteeseen.

Asianajaja arvioi, että joukkokanteen käsittelyssä menee noin pari vuotta.