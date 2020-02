Miljardööri Richard Branson esitteli hulppean luksusristeilijänsä – kuvat: Tältä näyttää vain aikuisille tarkoitetun aluksen sisällä

Scarlet Lady otetaan käyttöön huhtikuussa.

Brittiliikemies ja miljardööri Richard Branson on paljastanut ensimmäisen risteilyaluksensa, joka on tarkoitettu pelkästään aikuisille. Virgin Voyagesin Scarlet Lady esiteltiin yleisölle Doverissa, Britanniassa ja alus otetaan käyttöön huhtikuussa, CNN kertoo.

Scarlet Lady on Doverin satamassa. Matkustajat pääsevät risteilemään aluksella keväällä.

Scarlet Lady risteilee lähinnä Karibialla ja sen kotisatama sijaitsee Miamissa. Virgin Voyagesiin on määrä liittyä kaksi muuta alusta, kun ne valmistuvat lähivuosina.

Richard Branson laajentaa Virgin-imperiumiaan.

Scarlet Lady on 278 metriä pitkä ja 38 metriä leveä. Siinä on 1 430 hyttiä, joihin mahtuu 2 770 matkustajaa. Lisäksi laivalla on 1 160 miehistön jäsentä.

Aurinkotuoleja Scarlet Ladyn kannella.

RockStar-sviittejä laivalla on 78. Näihin on laskettuna myös 15 Mega RockStar -sviittiä, jotka on jaettu neljään eri luokkaan. Kalleimmista joutuu pulittamaan jopa yli 17 000 euroa.

Mega Rockstar -sviitti.

Laivalla on muun muassa tatuointi- ja lävistysstudio, kuntosali ja dj:t soittavat musiikkia, The Guardian kertoo. Perinteisen buffetin sijaan laivalla on ravintoloita kuten korealaista ruokaa tarjoava Geonbae.

Aluksella on myös tatuointistudio.

Virgin Voyages ei ole suinkaan ainoa yhtiö, joka järjestää vain aikuisille tarkoitettuja risteilyjä. Ship Technology -julkaisu kertoi viime vuonna, että aikuisten risteilyt olivat yhä suositumpia. Esimerkiksi brittivarustamo P&O Cruises tarjoaa myös useita aikuisten risteilyjä.

– Yleisesti ottaen vain aikuisille tarkoitetuilla laivoilla ei ole lasten nurkkausta tai vesiliukumäkiä kannella ja niissä on tapana olla hieman enemmän ravintoloita, baareja tai oleskelutiloja, Cruise Critic UK:n toimittaja Adam Coulter kertoi julkaisulle.

Richard Branson on kuvaillut laivan yhden yökerhon sisäänkäyntiä Instagram-sopivaksi.

Risteilyalan järjestön Cruise Lines International Associationin Britannian ja Irlannin aluejohtaja Andy Harmerin mukaan lapsettomien risteilyjen viehätys perustuu myös muuhun kuin pelkästään siihen, ettei lapsia juoksentele ympäri alusta. Aikuisille tarkoitetuissa laivoissa on usein luksuksen tuntua.

– Risteilyalukset voivat olla seikkailunhaluisempia laivan suunnittelun ja laivan palveluiden suhteen, kun lapsille ei tarvitse varata tilaa.