Alex, 23, kertoo mikä on Bernie-ilmiön takana – 78-vuotias demokraatti on luonut ympärilleen ”ainutlaatuisen innon”

IS kysyi Bernie Sandersin kannattajilta, mikä 78-vuotiaassa demokraattisessa sosialistissa vetää puoleensa.

Priscilla Ortiz, kirjanpitäjä, 41

– Hän on taistellut puolestamme 40 vuotta. Hänen viestinsä ei ole koskaan muuttunut. Sitä tarvitsemme. Emme tarvitse ihmistä, joka ottaa rahaa jättiyrityksiltä ja suurilta lahjoittajilta, sillä se tuhoaa meidät tällä hetkellä. Juuri nyt Mike Bloomberg on ostamassa itselleen presidenttiehdokkuutta. Se ei ole demokratiaa, se on oligarkiaa.

Alice Houston, opiskelija, 18

– Olen seurannut häntä jonkin aikaa, ja hän oli yksi ensimmäisistä ehdokkaista, joiden näin todella tukevan LGBT-yhteisöä – olen itse transsukupuolinen. Olen myös samaa mieltä monista hänen kannoistaan. Teen päätöksen hänen ja Elizabeth Warrenin välillä, mutta Bernie on ensimmäinen vaihtoehtoni.

Neil Patel, opiskelija, 23

– Bernie haluaa laillistaa marihuanan. Hän myös haluaa tehdä yliopistoista maksuttomia. Se on erittäin hyvä, samoin myös terveydenhuolto kaikille.

Marco Valentino, kirjanpitäjä, 24

– Hän on luultavasti paras mahdollisuutemme vaikuttaa sivilisaatiomme seuraavaan sataan vuoteen. Jos häviämme nämä vaalit, ilmastonmuutos tuhoaa maailman. Bernie on paras vaihtoehtomme muihin ehdokkaisiin verrattuna. Vuonna 2016 noin kymmenen prosenttia Sandersin kannattajista äänesti Donald Trumpia. Nyt he äänestävät luultavasti Sandersia. Tunnen henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka äänestivät Trumpia, kun Sanders hävisi esivaalit.

Stephanie Goldy, opiskelija, 38

– Uskon siihen, minkä puolesta hän kamppailee. Hän on taistellut ihmisoikeuksien puolesta monta vuotta. Kaikki, mitä hän tekee, on uskomatonta. Hänen tavoitteensa ja unelmansa ovat juuri niitä, joita maailma tarvitsee.

Alex Toledo, opiskelija, 23

– Lahjomattomuudella on arvoa. Kun kuulee Berniestä, yksi ensimmäisistä asioista on aina se, että hän on tehnyt tätä 40 vuotta. Moni on huomauttanut, että hän on ollut samalla kannalla jo silloin kun siitä oli ammattipoliitikolle vain haittaa. Bernie puhui jo 70-luvulla asioista, joille ihmiset eivät olleet silloin avoimia, mutta jotka tapahtuvat ennemmin tai myöhemmin.

Joshua Lee, työtön, 23

– Nuorempana en välittänyt paljon politiikasta, mutta nyt kun olin yliopistossa ja aikuinen, näen monien Bushin hallinnon ja joidenkin Obaman hallinnon tekojen seuraukset. Nyt näen eräänlaisen tien ulos ja ratkaisun tilanteeseen. Monet ovat liittymässä Bernie Sandersia ympäröivään liikkeeseen. Hän on erittäin johdonmukainen sanomisissaan, ja into hänen ympärillään on ainutlaatuista. Ilmassa on paljon energiaa, toivoa ja halua osallistua poliittiseen prosessiin.