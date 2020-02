Puolustusvoimien signaalitiedustelulaitos FRA saa käyttöönsä uuden vakoilulaivan HMS Artemiksen.

Ruotsi terävöittää kykyään valvoa Itämeren alueen turvallisuusympäristöä. Signaalitiedustelulaitos FRA saa tänä vuonna uuden aluksen, joka kykenee seuraamaan ja analysoimaan kaikkea, mitä sähkömagneettisen spektrin alueella tapahtuu. Uuden laivan nimi on HMS Artemis, ja se korvaa 35 vuotta sitten valmistuneen edeltäjänsä HMS Orionin.

Artemiksen runko laskettiin vesille viime vuoden huhtikuussa puolalaisella telakalla Gdyniassa. Signaalitiedustelulaitteistonsa se saa Kockumsin telakalla Karlskronassa. Artemiksen hinnaksi on ilmoitettu 69 miljoonaa euroa.

Signaalitiedustelualus HMS Orion valmistui 1980-luvulla. Se on modernitoitu useaan kertaan palvelusvuosiensa aikana.

Aluksen pääasiallinen toiminta-alue on Itämeren kaakkoisosassa, mutta sitä voidaan käyttää muillakin merialueilla, kertoi FRA torstaina julkaistussa vuosikirjassaan.

Itämeren kaakkoisosassa on Venäjälle kuuluva Kaliningrad, jolla on suuri strateginen merkitys koko alueelle. Venäjä on rakentanut Kaliningradista vahvan sotilastukikohdan, johon on tuotu huomattava määrä nykyaikaista aseistusta: muun muassa satoja kilometrejä kantavia S-400-ilmatorjunta-ohjuksia, ballistisia Iskander-ohjuksia ja Itämeren eteläosaan laivaväyliä hallitsevia Kalibr-meritorjuntaohjuksia. Venäjä varustaa Kaliningradista sotilaallista kuplaa, josta se voi kontrolloida alueen strategisia kulkureittejä sekä merellä että Puolan ja Baltian maat yhdistävässä Suwalkin käytävässä.

Ei ihme, että ruotsalaiset haluavat tietää, mitä Kaliningradissa on meneillään.

”Aluksella pääsee lähelle tiettyjä signaalilähteitä”, lukee FRA:n vuosiraportissa.

”Se voi vastaanottaa signaaleja, joita olisi mahdotonta havaita pitemmiltä etäisyyksiltä. Lisäksi voi olla etu, jos signaalilähteestä saadaan näköhavainto.”

Erikoisalusten lisäksi myös Visby-luokan korveteilla on signaalitiedustelukykyjä. Kuvassa operaattorit työssään HMS Nyköpingillä.

Valmistuttuaan Artemis luovutetaan Ruotsin puolustusvoimille, ja alus kuuluu virallisesti Karlskronassa sijaitsevan Ensimmäisen sukellusvenelaivueen vahvuuteen. Laivan toimintaa pyörittää merivoimien henkilöstö, mutta signaalitiedustelusta vastaavat FRA:n asiantuntijat. Järjestely on sama kuin Orionilla.

FRA:n mukaan Artemiksella on enemmän ja tehokkaampia kykyjä kuin edeltäjällään. Vuosiraportti ei kuitenkaan paljasta, mihin alus kykenee, sillä tiedot siihen asennettavista laitteista ja sensoreista ovat salaisia.

Aluksen yläkannella olevassa suuressa sylinterin muotoisessa suojarakenteessa on todennäköisesti antenni, joka kääntyy pituusakselinsa ympäri. Näin se voidaan kääntää kuuntelemaan joko aluksen tyyrpuurin tai paapuurin puoleista aluetta.

Ruotsin ilmavoimien DC-3-signaalitiedustelukone Barkarbyn lentotukikohdassa 1951. Kone ammuttiin alas seuraavana kesänä.

Ruotsilla on pitkät perinteet signaalitiedustelussa sekä merellä että ilmassa. Kesäkuussa 1952 erikoisvarustettu DC-3 oli tutkatiedustelulennolla Itämerellä, kun Neuvostoliiton punatähtinen hävittäjäkone ampui sen alas. Kahdeksan ihmistä kuoli. Kolme päivää myöhemmin neuvostoliittolaiskone ampui ruotsalaista Catalina-lentovenettä, joka oli etsimässä DC-3:a. Kone teki pakkolaskun mereen, ja rahtilaiva pelasti sen viisi miehistön jäsentä.

FRA:n vuosiraportin alussa on salakirjoitettu viesti, joka kuuluu näin: KODSXTTUMEVSXENXTEÄOGSUXRKCR KTFIEHIALÖGRXTPAREHIEXNXSENT.

Raportin viimeistä edellisellä sivulla puolestaan lukee selväkielellä KUNSKAP OM UTLANDET – FÖR SVERIGES SÄKERHET OCH INTEGRITET. Suomeksi siis: Tietoa ulkomaista – Ruotsin turvallisuuden ja loukkaamattomuuden suojaksi. Onko se arvoituksen ratkaisu? Tietäjät tietävät.