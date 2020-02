Trump haukkui Oscarilla parhaaksi palkittua elokuvaa: ”Mitä helvettiä tämä oli?”

Presidentti Donald Trumpin mielestä parhaan elokuvan Oscar-palkintoa ei olisi saanut myöntää eteläkorealaisille.

Eteläkorealainen elokuva Parasite teki pari viikkoa sitten historiaa voittamalla ensimmäistä kertaa parhaan elokuvan Oscarin ei-englanninkielisenä leffana. Parasite oli Oscar-gaalan menestyjä keräten kolme muutakin pystiä, muun muassa parhaasta ohjauksesta.

Presidentti Trump nälvi urakalla Oscar-voittajaa kampanjatilaisuudessaan Colodaro Springsissä Coloradossa torstaina.

– Kuinka surkeat Oscarit olivat tänä vuonna? heitti Trump kannattajilleen imitoiden palkinnonjakajaa: ”Ja voittaja on elokuva Etelä-Koreasta!”

– Mitä helvettiä tämä oli? Meillä on aivan tarpeeksi kauppaongelmia Etelä-Korean kanssa. Ja sen kaiken päälle ne antavat heille vuoden parhaan elokuvan palkinnon?

Trumpilla oli esittää mielestään parempia vaihtoehtoja Hollywoodin kulta-ajalta:

– Saisimmeko vaikka Tuulen viemää takaisin? Trump heitti viitaten 80 vuoden takaiseen historialliseen draamaan.

Eteläkorealaisen Bong Joon Hon ohjaama Parasite kahmi Oscareita.

Trump totesi ettei tiedä, onko Parasite edes hyvä elokuva, antaen ymmärtää, että ei ole katsonut sitä.

Yhdysvalloissa Parasiten elokuvateatterilevityksestä vastaava Neon vastasi Trumpille Twitterissä todeten, että presidentin närästys tekstitettyä elokuvaa kohtaan on ”ymmärrettävää, koska eihän hän osaa lukea”.

Trumpia harmitti myös parhaan näyttelijän Oscarin pokanneen Brad Pittin kiitospuhe gaalassa. Puheessaan Pitt heitti piikittelevän viittauksen Yhdysvaltain päivänpolitiikkaan ja Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin.

– He kertoivat, että minulla on aikaa puhua 45 sekunnin ajan, mikä on 45 sekuntia enemmän kuin senaatti antoi John Boltonille, naljaili Pitt viitaten Trumpin entiseen neuvonantajaan, jonka ei annettu todistaa oikeudessa.

Trump vastasi, ettei ole koskaan fanittanut Brad Pittiä.

– Hän on vain pieni viisastelija, Trump kuittasi.