Koronavirus leviää Etelä-Koreassa – uudet tartunnan saaneet uskonnollisen kultin jäseniä

Valtaosa Etelä-Korean uusista koronavirukseen sairastuneista kuuluu erikoiseen uskonnolliseen yhteisöön.

Kiinassa koronavirustartuntojen määrä Hubein osavaltiossa näyttää olevan laskussa. Kuolleita on nyt yli 2 000, mutta terveysviranomaisten mukaan uusien tapausten määrä on ollut torstaina alhaisin lähes kuukauteen.

Sen sijaan Etelä-Korea ilmoitti torstaina ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta maassa. Tartuntoja Etelä-Koreassa on raportoitu 140. Tartuntojen kasvuun liittyy yksi erikoinen piirre, sillä lähes puolet maassa ilmi tulleista uusista tapauksista on peräisin Daegun kaupungissa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä Shincheonjista, jota on usein syytetty kulttimaisuudesta.

BBC kertoo, että ensimmäisenä tartunnan sai 61-vuotias nainen. Hän osallistui useisiin yhteisön tilaisuuksiin ennen diagnoosin saamista.

Paikallismedian mukaan nainen oli kahdesti kieltäytynyt koronavirustesteistä, koska hän ei ollut viime aikoina matkustanut ulkomaille. Etelä-Korean hallitus vahvistaa, että nainen menehtyi koronaviruksen tartuntaan.

Daegun uusia tartunnan saaneita on 53 ja heistä 30 kuuluu BBC:n mukaan Shincheonji-yhteisöön, joka toimii juuri Daegussa. Nyt pelätään, että suljetussa yhteisön jäsenistä lisäksi 166 voisi saada tartunnan. Heitä on pyydetty jäämään vapaaehtoiseen karanteeniin.

Läheisen Yhdysvaltain armeijan tukikohdan komentajat asettivat miehistölle tiukat matkustusrajoitukset.

Mistä yhteisöstä on kyse?

Shincheonji-yhteisö uskoo sen perustajan vievän 144 000 ihmistä mukanaan taivaaseen tuomionpäivänä. Yhteisön perusti vuonna 1984 Lee Man-hee.

Shincheonjin seuraajia opetetaan uskomaan, että perustaja Lee on toinen tuleva tai palannut Jeesus Kristus. Shincheonji-yhteisö väittää, että Raamattu on kirjoitettu vertauskuviksi, joita vain sen perustaja, nyt jo 80-vuotias Lee pystyi tulkitsemaan ja ymmärtämään.

Shincheonji on lyhenne koreankielisistä sanoista Uusi taivas ja uusi maa. Yhteisöllä on arviolta noin 120 000 jäsentä.

Monet yhteisöön kuuluvista eristäytyvät perheistään. He viettävät aikaansa yhteisössä ja jättävät työnsä tai perheensä, minkä vuoksi yhteisöä pidetään kulttina, jolla on korealaisten mukaan erikoisia ominaisuuksia.

Lähteet: The Korea Times ja BBC.