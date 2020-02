Asekeräilijän tytär kiinnitti huomion ”Skandia-miehen” sormiin – voisiko näillä käsillä murhata Olof Palmen?

Olof Palmen murhatutkinnan keskiöön noussut ”Skandia-mies” oli läheinen ystävä asekeräilijän kanssa, ja myös asekeräilijän tytär tunsi hänet hyvin.

Yhden teorian mukaan ”Skandia-mies” eli Stig Engström olisi saanut mahdollisen murha-aseen juuri asekeräilijäystävältään.

Asekeräilijän tytär kertoo Aftonbladetille oman näkemyksensä. Hän ei usko tähän teoriaan. Tytär ei näe isäänsä asediilerinä eikä Engströmiä murhaajana.

– Skandia-mies ei koskaan osoittanut mitään kiinnostusta isäni aseisiin. He pelasivat bridgeä yhdessä ja hänen kätensä olivat uskomattoman heikot. Hän tuskin pystyi pitelemään kortteja käsissään, tytär sanoo Aftonbladetille.

Tyttären mukaan Engström kärsi nivelreumasta, minkä vuoksi hänen oli vaikea liikutella sormiaan ja pidellä mitään käsissään.

Voisiko näillä käsillä siis pidellä murha-asetta? Tyttären mukaan tätä on vaikea uskoa.

– En tietysti voi spekuloida enempää. Jos kehossa on adrenaliinia, ja jos on ottanut lääkkeet edellisenä päivänä, kuka tietää? Sanon vain, että minulla oli se käsitys, että hänen oli vaikea pidellä edes kortteja, kun he pelasivat. Se oli hänelle traagista, hän oli mainossuunnittelija, jonka pitäisi pidellä kyniä ja piirtää.

Lisäksi tytär ei usko, että hänen aseita keräilleellä isällään olisi ollut mitään tekemistä Palmen murhan kanssa.

– Olen täysin varma siitä. Pelkkä ajatus, että hän olisi luovuttanut aseen, on raivostuttava.

– Voin ehdottomasti sanoa, että isä ei ollut asediileri, hän oli asekeräilijä, tytär sanoo.

Isä ei ole enää elossa. Myös Engström kuoli jo vuosituhannen vaihteen aikoihin.

Stig Engström tunnettiin Skandia-miehenä.

Aikanaan asekeräilijä ja Skandia-mies olivat kuitenkin läheisiä ystäviä. Engström oli yleinen vieras asekeräilijän kotona. Ystävykset ja heidän vaimonsa pelasivat tyttären mukaan yhdessä bridgeä joka viikko.

Mitä jos tämä vieras olikin murhaaja?

– Jos osoittautuu, että se oli hän, niin silloin sydämeni särkyy, tytär sanoo.

– Kasvoin hänen kanssaan ja hän oli tärkeä ihminen minulle. Hän oli vanhempieni lisäksi aikuinen, jonka tunsin parhaiten. On selvää, että tällä kaikella on ollut suuri vaikutus minuun, tytär kertoo.