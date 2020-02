Bloomberg: Sandersilla ei mitään mahdollisuuksia voittaa Trumpia

Entinen New Yorkin pormestari Michael Bloomberg osallistuu nyt ensimmäistä kertaa tässä kampanjassaan julkiseen vaaliväittelyyn.

Demokraattiehdokkaat väittelevät parhaillaan Las Vegasin Paris Theaterissa.

Heti vaaliväittelyn aluksi Bloomberg otti kantaa demokraattien gallup-ykkösen Bernie Sandersin mahdollisuuksiin.

– En usko, että senaattorilla (Sandersilla) on mitään mahdollisuuksia voittaa presidentti Trumpia.

– Jos hänestä tulee ehdokas, meillä on Donald Trump toiset neljä vuotta, ja me emme voi sietää sitä.

Bloomberg korosti sitä huolta, mikä on myös monella muulla demokraatilla. Sanders on määritellyt itsensä ”demokraattiseksi sosialistiksi”. Ja sanalla sosialisti on tunnetusti huono kaiku Amerikassa.

Bloomberg nosti esiin myös Sandersin keskeisiä linjauksia, kuten ilmaisen terveydenhuollon kaikille. Bloombergin mukaan nämä vahingoittavat Sandersin mahdollisuuksia lyödä Trump.

Vastikään julkaistun mielipidemittauksen mukaan 58 prosenttia amerikkalaisista vastustaa nykyisen yksityisiin sairausvakuutuksiin perustuvan terveydenhoidon purkamista ja 60 prosenttia ei halua maksaa lisää veroja remontin rahoittamiseksi.

Tämä saattaa Bloombergin mukaan tuoda Sandersille vaikeuksia.

Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar Paris Theaterin lavalla Las Vegasissa.

Muut ehdokkaat hyökkäsivät kiivaasti Bloombergia vastaan. Senaattori Elizabeth Warren esimerkiksi nosti esiin Bloombergin aikaisempia rasistisia ja seksistisiä kommentteja. Hänen mielestään demokraatit eivät voi voittaa Donald Trumpia, jos ehdolle asetetaan toinen ”ylimielinen miljardööri”.

Ainakin miljardööri Bloomberg on. Hän on käyttänyt tähän mennessä pelkästään mainontaan 360 miljoonaa euroa. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin toiseksi eniten rahaa polttanut ehdokas Tom Steyer. Bloomberg ilmoittautui ehdokkaaksi marraskuussa. Hänen omaisuutensa on kasvanut sittemmin 8 miljardia euroa.

Bloomberg on luonut omaisuutensa käytännössä tyhjästä. Hän perusti 1981 nimeään kantavan taloustietotoimiston, josta kasvoi alansa ylivoimainen markkinajohtaja. Huolimatta siitä, kuinka paljon rahaa hän käyttää, hän rikastuu jatkuvasti.

Senaattori Amy Klobuchar puolestaan kiitteli sitä, että Bloomberg ei enää piileskele ostamiensa mainosten takana. Bloomberg ei ole aikaisemmin osallistunut väittelyihin.

Bloomberg ei vastannut kritiikkiin vaan keskittyi kertomaan, miksi juuri hän pystyisi voittamaan Trumpin.

Tiistaina julkaistun valtakunnallisen mielipidemittauksen mukaan Bloomberg on noussut demokraattien leirissä jo kakkospaikalle. Hänet haluaisi ehdokkaaksi 19 prosenttia amerikkalaisista. Edellä on Sanders 31 prosentin kannatuksella.