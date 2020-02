Epäillyt koronapotilaat karkasivat Pietarissa – johtava lääkäri sai potkut, yhtä karkuria etsii poliisi

Venäjällä koronavirukseen on reagoitu kieltämällä muun muassa kiinalaisten turistiryhmien tulo maahan. Moskovassa Sheremetjevon lentokentällä turvatarkastuksen työntekijä kuvattiin hengityssuojain kasvoillaan.

Pietarilainen oikeus määräsi keskiviikkona, että yksi yhä karkuteillä oleva epäilty koronaviruspotilas on palautettava sairaalaan pakkokeinoin.

Koronaviruspelko vaati Pietarissa keskiviikkona ensimmäisen välillisen uhrinsa, kun tartuntatauteihin erikoistuneen Botkinin sairaalan johtava lääkäri Aleksei Jakovlev irtisanottiin.

Neljä koronaviruskaranteeniin määrättyä potilaista oli onnistunut pakenemaan Jakovlevin johtaman sairaalan eristyshuoneista, ja yksi heistä on yhä teillä tietymättömillä.

Komsomolskaja Pravdan mukaan Jakovlevin potkujen syynä on kohu potilaiden karkaamisesta.

– Voimme vahvistaa, että hänet on irtisanottu työnantajan toimesta, terveysviranomaiset ilmoittivat Komsomolskaja Pravdalle ottamatta kuitenkaan suoraan kantaa potkujen syyhyn.

Keskiviikkona pietarilainen oikeusistuin määräsi, että yhden yhä edelleen kateissa olevan epäillyn koronaviruspotilaan on palattava takaisin sairaalaan eristykseen.

Kyseessä on 32-vuotias nainen nimeltä Anna, joka ei ilmaantunut sairaalapakoa käsitelleeseen oikeusistuntoon. Tällä hetkellä hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. Sairaalasta hän poistui 11. helmikuuta.

Anna oli yritetty haastaa oikeudenistuntoon, mutta häntä ei löydetty kotiosoitteestaan haasteen toimittamista varten. Lopulta tuomari päätti, että istunto käydään ilman hänen läsnäoloaan.

Oikeudenkäynti käytiin suljettujen ovien takana. Lopputulos oli, että Anna määrättiin palautettavaksi pakkotoimin takaisin sairaalaan. Hänen etsintänsä käynnistettiin poliisin ja haastemiesten voimin.

Venäjän katukuvassa näkyy yhä enemmän ihmisiä hengityssuojaimien kanssa. Kuva on otettu Moskovassa Leninin nimeä kantavan kirjaston metroasemalla.

Jo alkuviikosta pietarilainen oikeusistuin määräsi toisen epäillyn koronaviruspotilaan palaamaan takaisin sairaalaan. Kyseessä oli 32-vuotias Alla, joka oli onnistunut pakenemaan Botkinin sairaalan sähkölukon takaa 7. helmikuuta.

Alla ilmaantui itse oikeuden istuntoon ja hänet vietiin suoraan oikeudesta sairaalaan. Allan oikeusistunto herätti Venäjän mediassa huomiota muun muassa siksi, että kenelläkään istuntoon osallistuneista viranomaisista ei ollut hengityssuojaimia, vaikka naisen kerrottiin olevan potentiaalisesti vaarallinen ympäristölleen. Myöskään Allalla itsellään ei ollut hengityssuojainta istunnossa.

Alla itse vakuutti, että hän on terve ja hänet halutaan viedä takaisin karanteeniin vain kostoksi hänen poistumiselleen sairaalasta. Videokuvien perusteella Alla ei vaikuttanut sairaan oloiselta, ja hän väitti saaneensa jo puhtaat analyysit ennen sairaalasta lähtöään.

Botkinin sairaalan eristyshuoneesta poistui 11. helmikuuta myös kaksi muuta epäiltyä koronaviruksen kantajaa, mutta he palasivat suostuttelun jälkeen pian itse takaisin sairaalaan.

Kaikki neljä henkilöä olivat olleet matkalla Kiinassa ja saaneet sen jälkeen oireita, joiden epäiltiin viittaavan koronavirukseen.

Potkut saanut lääkäri Jakovlev on työskennellyt vuodesta 1980 lähtien samassa Botkinin nimeä kantavassa infektiosairaalassa. Hän on toiminut vuodesta 1994 lähtien sairaalan johtavana lääkärinä. Jakovlevia kuvaillaan laaja-alaiseksi spesialistiksi, joka on erikoistunut muun muassa hiv-potilaiden hoitoon.

Jakovlev kommentoi potkujaan Zvezda-televisiokanavalle. Hän antoi ymmärtää, että irtisanomisen syynä olivat nimenomaan potilaiden karkaamiset, joiden estämiseksi hän ei olisi kuitenkaan voinut tehdä mitään.

–Täytyisi saada järjestys siihen, kuinka epäiltyä infektiota kantava potilas voidaan pitää sairaalassa. Täytyisi olla lainkohtia, jolla sitä säädeltäisiin, Jakovlev sanoi.

– Mutta en ole muuttanut mielipidettäni siitä, että sairaala ei ole vankila, hän jatkoi.

Aiemmin Jakovlev kommentoi Fontanka-sivustolle, että Venäjän lakien mukaan sairaalalla ei ole oikeutta pitää potilasta ”väkivalloin” sairaalassa pelkän tartuntatautiepäilyn perusteella.

Jos karanteeniin määrätty potilas poistuu omia aikojaan sairaalasta, hänelle voidaan antaa vain 500 ruplan hallinnollinen sakko, mikä tarkoittaa noin 7,5 euroa.

Lakiasiantuntija Stanislav Seleznjov selvitti puolestaan Meduza-uutissivustolle, että potilas voidaan määrätä tahdonvastaiseen eristykseen vain oikeuden päätöksellä. Ennen oikeuden päätöksen antamista lääkäreillä ei ole oikeutta pakottaa potilasta jäämään sairaalaan, ellei tämä itse noudata karanteenin ehtoja.

