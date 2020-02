Kaksi ihmistä on kuollut koronavirukseen Iranissa

Tartunnan saaneet olivat iäkkäitä henkilöitä.

Kaksi ihmistä on kuollut keskiviikkona koronaviruksen vuoksi Iranissa, kertoo maan terveysministeriö.

Iranin valtion uutistoimisto Irnan mukaan ministeriön edustaja kertoi, että virustartunta oli havaittu Qomin kaupungissa. Tartunnan saaneet olivat iäkkäitä henkilöitä, joilla oli immuniteettiongelmia.

Koronavirukseen on kuollut tähän mennessä jo yli 2 000 ihmistä. Tämänhetkisen tiedon mukaan viruskuolemista kahdeksan on tapahtunut Manner-Kiinan ulkopuolella.

WHO:n mukaan yksittäisiä koronakuolemia on ollut Japanissa, Taiwanissa, Ranskassa ja Filippiineillä. Washington Postin mukaan Hongkongissa koronavirukseen on kuollut kaksi ihmistä.