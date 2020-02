Kommentti: Poliisi saattoi tehdä typerän virheen Palme-tutkinnan alkumetreillä – häpeätahraa olisi vaikea pestä pois

Ruotsin poliisilla riittää likapyykinpesua, jos Palmen murhatutkinnan ratkaisu on ollut koko ajan sen nenän edessä, kirjoittaa Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala.

Pääministeri Olof Palmen (sd) murhatutkinnassa ei vuosikymmenien aikana ole puuttunut tutkintalinjoja. On juostu kurdi-, Etelä-Afrikka- ja poliisilinjan perässä. Sekakäyttäjä Christer Pettersson tuomittiin käräjäoikeudessa, mutta vapautettiin hovioikeudessa.

Nyt 34 vuotta murhan jälkeen keskiöön on noussut mahdollisuus, että Palmen murhaaja on ollut koko ajan poliisin nenän alla. Kyse on niin sanotuksi Skandia-mieheksi ristitystä Stig Engströmistä. Palmen murhaajaspekulaatiot lähtivät uusille kierroksille, kun tutkintaa johtava syyttäjä Krister Petersson löi tiistaina tiskiin uutispommin.

Hän joko nostaa syytteen Palme-tutkinnassa kesään mennessä tai sitten murhatutkinta päätetään. Syyttäjän lausunnoista voi tulkita, että poliisin tutkintalinjassa huomio on kiinnittynyt uusiin asioihin.

Kovaksi luuksi kuvattu Petersson on ryhmineen palannut tutkinnassa lähtöpisteeseen eli murhapaikkaan Sveavägenin ja Tunnelgatanin risteykseen 28. helmikuuta 1986. Petersson kertoi keskiviikkona ruotsalaislehti Aftonbladetille, että poliisille on syntynyt uusi kuva siitä, mitä murhapaikalla kohtalokkaana iltana kello 23.21 Ruotsin aikaa tapahtui.

Stig Engströmin liittymisestä poliisin tutkintalinjaan Petersson ei ole ottanut kantaan suuntaan tai toiseen. Lehtitietojen mukaan epäilyt kohdistuvat ”jo kuolleeseen henkilöön, joka ei ole Christer Pettersson”.

Engström kuoli vuonna 2000, ja ruotsalaislehtien mukaan poliisi on tehnyt uusia kuulusteluja juuri häneen liittyen. Skandialla työskennellyt Engström nousi huomion keskipisteeseen 2018, kun ruotsalainen Filter-lehti kertoi pitkän tutkivan työnsä löydöksistä.

Sen päätoimittaja Mattias Göransson antoi tiistai-iltana mielenkiintoisen haastattelun Expressen-lehden suorassa lähetyksessä. Jos sanottu osoittautuu kevään mittaan todeksi, on Ruotsin poliisilla käsissään varsinainen skandaali.

Skandia-mies on tullut tunnetuksi yhtenä murhan keskeisistä silminnäkijöistä. Hän ilmoittautui itse poliisille murhaa seuranneena päivänä ja antoi vuosien varrella myös vuolaasti haastatteluja medialle.

Filter käytti paljon aikaa löytääkseen asiakirjan, jossa poliisi perustelee, miksi se aikoinaan sulki murhapaikalla olleen Engströmin tutkinnan ulkopuolelle. Göranssonin mukaan poliisi teki tässä kohdassa ”tukan pystyyn nostattavan virheen.” Sen seurauksena voi paljastua, että Palmen murhaajaa on vuosikausia jahdattu täysin vääristä lähtökohdista.

– Kun poliisit keräsivät yhteen silminnäkijöiden havaintoja murhapaikalta, he luulivat Engströmiä toiseksi henkilöksi. Tämäkin oli silminnäkijä, mutta kyse oli toisesta henkilöstä. Hän ajoi BMW:tä, hänellä oli erilainen takki ja hän puhui skoonea. Engström jätettiin täysin järjettömän syyn takia tutkinnan ulkopuolelle, Göransson latasi.

Filterin keskeisiä paljastuksia 2018 oli kolme:

1. Engström oli läheinen ystävä asekeräilijän kanssa. Tämä omisti useita aseita, myös useita samantyyppisiä Magnum-revolvereita, jollaista uskotaan käytetyn Palmen murhassa. Palmen murha-asetta ei ole koskaan löydetty lukuisista sukellus- ja etsintäkerroista huolimatta, eikä poliisi ole koskaan tutkinut Filterin paljastamaa yhteyttä.

2. Arkistoista löytyi tietoja Engströmin ampumistaidoista.

3. Kokoomuslainen Engström liikkui piireissä, joihin kuuluneet olivat Palme-vihaajia.

Tiedoille löytyy niin niitä puoltavia kuin kumoaviakin argumentteja. Joka tapauksessa huomio Ruotsissa on nyt keskittynyt Engströmiin.

Filter-lehden Göransson heitti ilmoille epäilyn, ettei Skandia-mieheen ole Palme-tutkinnan vuosina koskaan palattu poliisien kollegiaalisuudesta johtuen. Tutkinnan alkuvaiheessa tehtyä virhettä ei ole haluttu korjata, vaan on keskitytty muihin linjoihin.

Syyttäjä Petersson tunnetaan Ruotsissa rauhallisena ja kylmähermoisena toiminnanmiehenä. Tiistaisella ulostulollaan hän laittoi oman maineensa alttiiksi. Hänellä odotetaan osin myös tästä syystä olevan käsissään jotain uutta ja konkreettista Palmen murhasta.

Petersson on sanonut tietävänsä jo, päätyykö hän nostamaan syytteen vai päättämään tutkinnan kesään mennessä. Lausuntoa on tulkittu niin, että hän todennäköisesti tulee päättämään sen, koska tutkinnankohde on kuollut. Kuollutta ei voi asettaa Ruotsissa syytteeseen. Jos epäilty olisi hengissä, tämä olisi todennäköisesti otettu jo ennen Peterssonin ulostuloa kiinni.

Spekulaatiot Palmen murhaajasta nousevat vuosittain uusille kierroksille, kun tämän kuolinpäivä lähestyy. Niin tänä vuonnakin. Murhan vuosipäivä on viikon kuluttua perjantaina. Peterssonin ulostulon jälkeen odotukset uudesta käänteestä ovat kuitenkin korkeammalla kuin vuosiin. Keskeinen kysymys on, onko Peterssonin Palme-ryhmä pystynyt löytämään kovia todisteita vai onko sillä käsissään vain aihetodisteista jonkin henkilön todennäköisestä osallisuudesta pääministerin murhaan.

Tässä vaiheessa kaikki leijuu ilmassa.

Onko poliisi vihdoin löytänyt Palmen murha-aseen?

Ovatko he pystyneet liittämään aseen tiettyyn henkilöön dna:n avulla?

Onko poliisi kaikkien näiden vuosien jälkeen löytänyt Palmen takista murhaajan dna:ta?

Silminnäkijät ovat kertoneet murhaajan laskeneen kätensä Palmen olkapäälle murhailtana.

Jos Petersson ryhmineen on pystynyt löytämään uusia todisteita ja aukottoman päättelyketjun Palmen murhaajasta, se on tietenkin upea käänne ja suoranainen sensaatio. Se toisi myös kaikkien vuosikymmenien jälkeen rauhan Palmen omaisille ja koko kuningaskunnallekin.

Jos Filterin tiedot poliisin typerästä virheestä tutkinnan aikana osoittautuvat todeksi, alkaa Ruotsissa myös ennennäkemätön likapyykinpesu poliisin toiminnasta. Siinä tapauksessa poliisi on käyttänyt tutkintaan mittaamattomasti rahaa ja aikaa, mutta ratkaisun avain onkin lopulta varsin simppeli ja ollut poliisin nenän alla koko ajan.

Tai sitten Ruotsissa ollaan jälleen vain yhden tyhjäksi jäävän Palme-käänteen edessä.

– En voi vastata siihen, kuinka ihmiset tulevat ymmärtämään tekemämme päätöksen, mutta seisomme sen takana ja toivon, että ihmiset ymmärtävät, mitä tarkoitamme, Petersson sanoi keskiviikkona mystisesti.