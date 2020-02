Hurja video: Rakettimies lensi Dubain taivaalla – neljällä suihkumoottorilla varustetun repun huippunopeus on 400 km/h

Ranskalainen Vince Reffet laittoi mentorinsa keksinnön selkäänsä ja lähti lentoon.

Ystävänpäivänä 2020 Dubain taivaalla saattoi nähdä lentävän miehen. Tämä mies oli ranskalainen extreme-urheilija Vince Reffet, joka tunnetaan myös nimellä Jetman. Nimitys tulee repusta, jolla hän lentää.

Kyseessä on neljällä suihkumoottorilla varustettu reppu. Repussa on myös hiilikuidusta tehdyt siivet, jotka muistuttavat hävittäjän siipiä. Suihkumoottorirepun huippunopeus on 400 km/h. Reffet nousi sillä noin 90 metriä 8 sekunnissa, ja lennon huippukorkeus oli 1,8 kilometriä. Reppua testattiin vielä 50 kertaa ennen varsinaista lentoa.

Repun on luonut alkuperäinen Jetman, eli sveitsiläinen Yves Rossy. Hän on aiemmin lentänyt hävittäjillä Sveitsin ilmavoimissa ja Boeing 747 -lentokoneella Swiss International Airlines -lentoyhtiössä. Suihkumoottorireppujen keksijänä hän on myös ensimmäinen, joka sellaisella lensi. Vuonna 2009 hän otti suojatikseen Reffetin, jota hän on opastanut ja kouluttanut.

Vince Reffet, eli Dubai Jetman, testaamassa suihkumoottorireppua ennen lentoon lähtöä.

Vince Reffet on maailmanlaajuisesti tunnettu laskuvarjohyppääjien piireissä. Ensimmäisen laskuvarjohyppynsä hän suoritti vuonna 2000 16-vuotiaana, ja vuonna 2002 hän olikin jo lajin maailmanmestari. Hän piti titteliä hallussaan vuosina 2004-2009, ja on sittemmin tehnyt useita maailmanennätyksiä sekä laskuvarjo- että base-hyppäämisessä.

Dubaissa tapahtunut lento oli osa XDubai-urheilujärjestön toimintaa, johon Reffet kuuluu itsekin. Suihkumoottorirepulla lentämisen lisäksi XDubain lajeihin kuuluu motocross, base- ja laskuvarjohyppääminen, parkour, rullalautailu ja uinti.