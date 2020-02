Ruotsin pääministeri Olof Palmea sekä palvottiin että vihattiin. Palmen murha on yhä Ruotsin lähihistorian tuskallisin kipupiste.

Palme-tutkimusten pääsyyttäjä Krister Petersson kertoi tiistaina jymyuutisen ilmoittaen aikovansa mahdollisesti nostaa syytteen Olof Palmen murhasta vielä kesän puoliväliin mennessä. Jos syytettä ei nosteta, niin koko Palme-murhan tutkinta lopetetaan, Petersson lisäsi.

Ruotsin pääministeri Olof Palme ammuttiin Tukholmassa keskelle katua Sveavägenillä 28. helmikuuta vuonna 1986. Hän oli 59-vuotias.

Olof Palme vuonna 1979.

Murha on yhä selvittämättä, vaikka vuosikymmenien aikana sen tekijästä tai tekijöistä on esitetty lukuisia teorioita. Ratkaisematon murha on Ruotsin lähihistorian tuskallisin kipupiste.

Olof Palme oli Ruotsin merkittävin poliitikko viime vuosisadan jälkipuolella.

Yläluokkaiseen perheeseen 1927 syntynyt Palme ajautui politiikkaan nuorena ja nousi varhain myös vallan kamareihin.

Palme opiskeli oikeustiedettä Tukholmassa ja suoritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1951.

Veren tahrima jalkakäytävä pääministeri Olof Palmen murhan jälkeen, 1.3.1986.

Pääministerin avustajaksi hän pääsi 26-vuotiaana, kansanedustajaksi kolmekymppisenä ja ministeriksi 36-vuotiaana. Palme toimi muun muassa liikenneministerinä 1965–67, jolloin Ruotsi siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen.

Ruotsin pääministeriksi ja sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi hän nousi 42-vuotiaana 1969. Pääministerinä 1969–76 Palme ohjasi Ruotsia kohti tasa-arvoista kansankotia. Yksi tunnetuimpia Palmen lauseita oli ”Politiikka on tahdon asia”.

Taustastaan huolimatta Palme oli poliitikkona intohimoinen demokraatti. Kotimaassaan hän puolusti voimakkaasti työläisten etuja ja kansainvälisessä politiikassa kolmannen maailman maita. Mutta hän vakoili myös Ruotsin kommunisteja.

– Palme otti taiteilijoita ja poliittisia pakolaisia vastaan avosylin. Hän osallistui kansainväliseen solidaarisuustyöhön ja oli kiinnostunut maailmanmenosta, muisteli taiteilija Arja Saijonmaa IS:lle 2016.

Palme oli loistava puhuja ja poliitikoksi poikkeuksellisen suorasanainen. Hänen jyrkät kannanottonsa Tshekkoslovakian miehitystä, Pohjois-Vietnamin pommituksia ja Etelä-Afrikan apartheid-hallintoa vastaan herättivät laajaa kansainvälistä huomiota, mutta keräsivät hänelle myös vaikutusvaltaisia vihollisia. Myös näistä tahoista on yritetty löytää syypäätä murhalle.

Olof Palme ja presidentti Urho Kekkonen Helsingin Etyk-huippukokouksessa 1975.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo listasi Palmen 1968 ”turvallisuusriskiksi” ja asetti hänet erityistarkkailuun Palmen osallistuttua Vietnamin sodan vastaiseen marssiin. Yhdysvallat raivostui Palmelle, kun tämä hieman myöhemmin vertasi Pohjois-Vietnamin pommituksia natsien hirmutekoihin.

Yhdysvalloissa julkitulleiden tietojen mukaan Chilen sotilasjuntta reagoi Palmeen panemalla hänet 1970-luvun lopulla tappolistalleen, todettiin Helsingin Sanomien muistokirjoituksessa.

Palmen johtama Ruotsi arvosteli myös sosialististen maiden sortoa. Hän tuomitsi 1968 Neuvostoliiton johdolla tapahtuneen Tshekkoslovakian kansannousun väkivaltaisen tukahduttamisen.

Elokuvateatteri Grand, jossa pääministeri Olof Palme ja tämän vaimo Lisbet kävivät katsomassa elokuvan Bröderna Mozart ennen kohtalokasta ampumista.

Vihakampanjaa Palmea kohtaan käytiin myös Ruotsissa 1980-luvulla. Hän oli 1986 Ruotsin vanhempi valtiomies, joka oli osoittanut sisäpolitiikassa, että niin sanottu Ruotsin malli toimii ja ehtinyt mestaroida maailmanpolitiikassa. Hän oli hankkinut ystäviä lähinnä vasemmalta ja vihamiehiä enimmäkseen oikealta.

Palmen murhaa on joskus verrattu Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn salamurhaan Dallasissa lokakuussa 1963. Molemmat uhrit olivat näkyviä johtajia ja uuden ajan poliitikkoja. Kumpaakin rakastettiin tulisesti ja vihattiin palavasti, keskitietä ei ollut.

Tukholman Sveavägenillä on muistolaatta Olof Palmen murhapaikan kohdalla.

– Hän oli kulttuuripersoona, karismaattinen, mutta samalla erittäin vaatimaton. Hän oli kansanmies, joka liikkui normaalina henkilönä kansan parissa. Se koitui hänen traagiseksi kohtalokseen myös, koska hän halusi mennä ilman turvamiehiä elokuviin, luonnehti Arja Saijonmaa.

Palmelta jäi kolme aikuista poikaa. Hän avioitui 1956 lapsipsykologi Lisbeth Beck-Friisin kanssa. Lisbeth Palme kuoli 87-vuotiaana lokakuussa 2018.