Japanin Jokohamassa helpottuneet matkustajat ovat alkaneet siirtyä maihin karanteenissa olleelta Diamond Princess -alukselta.

Lähtöluvan ovat saaneet ne noin 500 matkustajaa, joilla ei ole testeissä todettu koronavirusta.

Diamond Princess on ollut viruksen takia karanteenissa Jokohaman edustalla jo kaksi viikkoa. Aluksella on todettu yli 540 virustartuntaa, mikä on suurin tautirypäs Kiinan ulkopuolella. Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä.

Japani on saanut moitteita karanteenijärjestelyistä. Monet matkustajat ovat viettäneet karanteeniajan pienissä ikkunattomissa hyteissä.