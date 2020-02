Iwo Jiman kuuluisasta taistelusta 75 vuotta – sankarikuvan lipunpystyttäjien todellinen henkilöllisyys varmistui vasta nyt

Amerikkalaisille veriseksi koituneesta Iwo Jiman taistelusta toisessa maailmansodassa kulunut 75 vuotta. Kuuluisan kuvan sotilaat on tunnistettu vasta nyt uudelleen.

– Se oli maihinnousun viides päivä. Makasin yksin rinteessä lentokentän lähellä kun kuulin laivojen huudattavan sumusireeneitään. Muut sotilaat hurrasivat poteroissaan.

Bill Montgomery kohdisti katseensa Iwo Jiman pikkusaarta hallitsevan vanhan tulivuoren, 169-metrisen Mount Suribachin huipulle.

– Katsoin, ja siellä se lippu liehui. Se oli mahtava tunne. Ajattelin, että nyt kaikki on ohi. Niin monet olivat jo kuolleet, mutta me selvisimme, muisteli nyt 95-vuotias toisen maailmansodan veteraani National Geographicille.

Yllä olevalta videolta näet, miten sotilaat pystyttivät lipun Suribachi-vuoren huipulle.

Ryhmäkuva Yhdysvaltain lippuja Mount Suribachille pystyttäneistä sotilaista. Lippu on sama kuin ikonisessa sankarikuvassa.

Montgomery oli ollut väärässä. Taistelu Iwo Jiman saaren hallinnasta oli vasta alussa ja vielä tuhannet sotilaat kuolisivat. Montgomery selvisi haavoittumatta 37 päivää kestäneistä taisteluista, mutta hänen alunperin 50 miehen joukko-osastonsa oli huvennut puoleen tusinaan sotilaaseen.

– En käsitä, miksi minuun ei osunut. Tunnen siitä syyllisyyttä, mutta myös kiitollisuutta.

Tämän 8 kilometriä pitkän ja 21 neliökilometrin kokoisen tulivuorisaaren valtaus oli ainoa kerta Tyynenmeren taisteluissa, kun Yhdysvaltain merijalkaväen kokonaistappiot nousivat japanilaisia suuremmiksi.

Saarelle hyökänneistä 110 000 amerikkalaissotilaasta 26 000 kuoli tai haavoittui. Japanilaisten vajaan 19 000 sotilaan varuskunta taisteli käytännössä viimeiseen mieheen, vain 216 antautui. Amerikkalaisia kuoli 6 800.

Iwo Jiman taistelussa kaatunutta haudataan mereen.

Iwo Jiman saari oli osa Japanin keisarikuntaa, 1 220 kilometrin päässä Tokiosta. Saaren sijaintia pidettiin strategisesti tärkeänä, koska se oli puolivälissä amerikkalaisten pommikoneiden matkalla kohti Japania.

Saarella oli kaksi kiitorataa ja kolmas rakenteilla. Amerikkalaiset halusivat sijoittaa sinne P-51-hävittäjiä suojaamaan raskaiden B-29 -pommikoneiden lentoja Japanin ylle.

Mount Suribachin tulivuori kohosi saaren eteläkärjessä.

Saaren komentaja, kenraali Tadamichi Kuribayashi tajusi, etteivät he pystyisi loputtomiin pitämään puoliaan, joten hän päätti laittaa amerikkalaiset maksamaan kalliisti. Saaren vulkaaniseen maaperään kaivettiin 18 kilometriä tunneleita sekä piilopaikkoja tykeille ja konekivääreille.

Japanilaiset odottivat taitavasti naamioiduissa asemissaan, joista oli ampuma-alaa kaikkialle saareen. Aiemmista Tyynenmeren taisteluista poiketen kenraali Kuribayashi kielsi sotilaita tekemästä banzai-itsemurhahyökkäyksiä amerikkalaisia vastaan. Jokaisen sotilaan käskettiin surmata 10 amerikkalaista omaa henkeään vastaan.

Maihinnousujoukkojen komentaja kenraali Harry Schmidt oli laskenut japanilaisten tuhoavan itsensä banzai-hyökkäyksillä ja saari vallattaisiin vain neljässä päivässä.

Helmikuun 19. päivän aamuna vuonna 1945 ensimmäiset merijalkaväen maihinnousualukset laskivat ramppinsa Iwo Jiman rantaan. Vulkaanisen tuhkan mustaama rantatörmä nousi liki viiteen metriin.

Merijalkaväen 4. divisioonan joukot nousevat maihin Iwo Jimalla 19. helmikuuta 1945.

Ensimmäisenä päivänä amerikkalaiset onnistuivat halkaisemaan saaren ja eristämään Mount Suribachin, jonka huipulle he nostivat lippunsa neljä päivää myöhemmin.

Taistelut saaren pohjoisosassa jatkuivat vielä viikkoja. Saari julistettiin vallatuksi 16. maaliskuuta, mutta vielä 26. päivä sadat japanilaiset tekivät viimeisen hyökkäyksen amerikkalaisia vastaan.

Jälkikäteen amerikkalaiset kritisoivat, oliko Iwo Jima tappioiden arvoinen. Saarelta toimineet hävittäjäkoneet tukivat lopulta vain kymmentä pommituslentoa. Lentokenttää käytettiin myös B-29-koneiden hätälaskupaikkana ja tukikohtana pommituslennoille.

Iwo Jiman ja pian sen jälkeen alkaneen Okinawan saaren taisteluiden verisyys sai osaltaan amerikkalaiset luopumaan suunnitelmista tehdä maihinnousu Japanin kotisaarille. Yhdysvallat lopetti sodan käyttämällä atomipommeja.

Yhdysvaltain ja Japanin liehuivat Iwo Jimalla 2015 kun muistettiin taistelun 70-vuotispäivää.

Yhdysvaltain miehitysjoukot palauttivat saaren japanilaisten hallintaan 1968. Nykyisin Iwo Jimalla on Japanin meri-itsepuolustusvoimien tukikohta ja 400 sotilasta. Saarella ei virallisesti asu yhtään siviiliä.

Iwo Jimalla kuolleiden japanilaissotilaiden omaiset pääsivät käymään muutoin suljetulla saarella 2015.

Sodan kuuluisinta kuvaa epäiltiin lavastetuksi

– Hei Bill, nyt se nousee, huikkasi AP:n sotakuvaaaja Joe Rosenthal kollegalleen ja tarttui saman tien kameraansa.

Iwo Jiman Mount Suribachin huipulle juuri kivunnut Rosenthal ei ehtinyt edes tarkentaa objektiivia, vaan painoi nopeasti kameran laukaisinta. 1/400 sekunnin nopeudelle asetettu suljin kolahti ja tuloksena oli yksi ruutu filmirullalle.

Siitä tuli yksi toisen maailmansodan ikonisimmaksi muodostunut valokuva. Siinä kuusi amerikkalaissotilasta pystyttää isoa Yhdysvaltain lippua salkoineen kiviseen maaperään.

Joe Rosenthalin ottama ikoninen kuva. Vasta nyt tiedetään, ketkä lipun pystyttivät.

Kuva koristi pian amerikkalaislehtien etusivuja. Mutta jo vuonna 1945 väitettiin, että Joe Rosenthal olisi lavastanut lipunnostokuvan kehottamalla miehiä poseeraamaan kuvan asennoissa.

– Olisin tietysti pilannut sen, vastasi hän lavastusväitteisiin.

Hän sanoi, että olisi valinnut kuvaan vähemmän miehiä ja varmistanut että heidän kasvonsa näkyvät.

Se on totta, että kuvassa näkyy vasta toinen Iwo Jiman lipunpystytys. Ensimmäinen, pienempi lippu oli pystytetty aiemmin päivällä, mutta amerikkalaiskomentaja määräsi korvaamaan sen isommalla lipulla. Rosenthal seurasi uutta lippua vieneitä sotilaita huipulle ja asettui kaitafilmikameraa pidelleen kersantti Bill Genaustin viereen.

Lipunnostoon tarvittiin kuusi miestä, koska tanko oli raskas japanilaislinnoituksen metallinen vesijohtoputki.

Genaustin filmille tallentui koko lipun nosto ja samalla hetki, josta Rosenthal nappasi kuvansa.

Genaust kaatui saarella yhdeksän päivää myöhemmin. Rosenthal sai kuvastaan Pulitzer-palkinnon. Hän kuoli 94-vuotiaana 2006.

Amerikkalaissotilas etenee liekinheittimen kanssa.

Lipunpystyttäjiä juhlittiin sankareina

He edustivat otantaa amerikkalaisesta yhteiskunnasta vuonna 1945. Eturivissä, äärimmäisenä oikealla lipputankoa pystyttää 20-vuotias Harlon Block Teksasin öljykentiltä. Hänestä vasemmalle ovat John Bradley, 21-vuotias maalaispoika Wisconsinista, Franklin Sousley, 19-vuotias tupakkafarmari Kentuckysta ja Ira Hayes, 22-vuotias pima-intiaani Arizonasta.

Takarivissä, lähes näkymättömissä toisten takana lippua pystyttävät Mike Strank, 25-vuotias Tšekkoslovakiassa syntynyt siirtolaisten poika, ja 19-vuotias Rene Cagnon, kangastehtaan työläinen Uudesta Englannista.

Heistä kolme kuolisi pian. Kun taistelu Iwo Jimasta päättyi maaliskuun lopulla, olivat Block, Sousley ja Strank kaatuneet ja Bradley haavoittunut.

Mutta jokaisen nimet ikuistettiin historiankirjoihin pian sodan jälkeen.

Kuvan teho hoksattiin Amerikassa heti, kun se ensimmäisen kerran julkaistiin 25. helmikuuta. Eloon jäänyt kolmikko kutsuttiin pikaisesti Washingtoniin presidentti Harry S. Trumanin luo. Miehet saivat käskyn lähteä kansallisen sotaobligaatiokiertueen päätähdiksi.

Sota päättyi, mutta sankarikuvan miehet eivät saaneet rauhaa. Vuonna 1949 jo siviilissä ollut kolmikko suostuteltiin mukaan John Waynen tähdittämään Iwo Jima -elokuvaan, jossa he saivat muutaman minuutin sivurooleissa esittää itseään.

Iwo Jiman muistomerkki Arlingtonissa Washingtonin lähellä.

Varsinainen ”kuvan kruunaus” tapahtui marraskuussa 1954. Kolmikko perheineen, yhdessä presidentti Dwight D. Eisenhowerin ja varapresidentti Richard Nixonin kanssa todisti, kun valtava, kuvaa esittävä Iwo Jiman muistomerkki paljastettiin Arlingtonissa.

Tämä oli viimeinen kerta, kun lipunnostajat tapasivat toisensa.

Ira Hayesia ei sota jättänyt koskaan rauhaan. Hän oli joutunut todistamaan monen hyvän ystävänsä, muun muassa Mike Strankin, kuoleman Tyynenmeren verisillä saarilla. Hayes etsi unohdusta pullosta.

Kuvassa Hayes on miehistä takimmainen. Vyönsä alle hän on tunkenut pima-intiaanien ponchon Iwo Jiman kylmiä öitä lämmittämään.

Tammikuussa 1955 Hayes löydettiin kuolleena erämaasta Gila-joen intiaanireservaatissa. Kuolinsyynä oli alkoholimyrkytys ja paleltuminen. Poncho ei lämmittänyt intiaania enää.

Rene Cagnon uskoi, että hänelle avautuisi ovet kuuluisuuteen ja rikkauksiin. Elokuvatähtimäisen komean Cagnonin odotuksia ei kuitenkaan koskaan palkittu.

Vaellettuaan työpaikasta toiseen Cagnon päätyi lopulta koulun huoltomieheksi.

Se, joka kaikista eniten halusi unohtaa sankarileiman, eli onnellisimman elämän. John Bradley palasi sodasta, nai nuoruuden rakastettunsa, perusti oman hautaustoimiston ja sai kahdeksan lasta.

Bradley eli tyytyväisenä perheensä kanssa pikkukaupungissa Wisconsinissa, mutta yksi asia oli perheessä tabu: Kuvasta tai Iwo Jimasta ei puhuttu.

Toimittajat yrittivät Iwo Jiman vuosipäivinä saada Bradleyltä haastattelua, mutta perhe vastasi puhelimeen, kuten heitä oli opetettu: ”Hän on valitettavasti kalastamassa Kanadassa”.

John Bradley toimi Iwo Jiman taisteluissa lääkintämiehenä. Merijalkaväen lääkintämiehet kuuluivat laivaston alaisuuteen.

Vasta Bradleyn kuoleman jälkeen perheelle paljastui isä-Johnin sotasankaruus: hänelle oli muun muassa myönnetty korkea laivaston kunniamerkki, joka löytyi ullakolta pahvilaatikkoon piilotettuna.

John Bradley kuoli rauhallisena perheensä ympäröimänä 1994. Vuonna 2000 hänen poikansa James Bradley julkaisi kirjan Flags of Our Fathers, jossa kerrotaan lipunpystyttäjien koko tarina. Kirjan pohjalta Clint Eastwood ohjasi 2006 samannimisen, kriitikoiden ylistämän elokuvan. Iwo Jiman tarina oli nyt paketissa.

Tai ei sittenkään.

Uudet nimet 74 vuotta myöhemmin

Kesäkuussa 2016 Yhdysvaltain merijalkaväki julkisti tiedotteen, että he ovat olleet vuosikymmeniä väärässä siitä, keitä kuvassa todella oli.

Kaksi historian harrastajaa oli vertaillut useita samaan aikaan otettuja kuvia ja huomasivat, ettei John Bradley ollutkaan yksi sankarikuvan sotilaista. Merijalkaväki tutki väitteet ja vahvisti ne oikeiksi.

– Merijalkaväelle on oma historia tärkeä, ja on velvollisuutemme varmistaa, että se on myös kirjattu oikein, totesi merijalkaväen komentaja kenraali Robert Neller.

Uudet tutkimukset sijoittivat Sousleyn toiseksi oikealta, mutta hänen vieressään ei ollutkaan Bradley vaan sotamies Harold Schultz Detroitista.

20-vuotias Schultz haavoittui Iwo Jiman taistelun loppuvaiheessa ja hänet kotiutettiin. Sodan jälkeen hän työskenteli postinlajittelijana.

Schultzin perheen mukaan mies oli ohimennen joskus maininnut olleensa yksi lipun pystyttäjistä, mutta muutoin oli vaiti sotakokemuksistaan. Schultz kuoli 70-vuotiaana 1995.

James Bradley totesi uuden tiedon tultua julki, että hänen isänsä oli ehkä sekoittanut mielessään kahden eri lipun pystyttämiset. Bradley oli mukana pystyttämässä jo ensimmäistä lippua, mistä on todisteena valokuva.

– Merijalkaväki oli silloin ilmoittanut hänelle, että ”tässä on kuva, jossa sinä nostat lippua”. Hän muisti pystyttäneensä lippua vuorella, mutta nämä kaksi tapahtumaa sitten sekoittuivat, totesi James Bradley aikoen tarkentaa tiedon kirjansa uusiin painoksiin.

Muutkin historianharrastajat innostuivat tutkimaan kuvaa tarkemmin. Niinpä lokakuussa 2019 merijalkaväki julkisti jälleen uuden tiedon. Merijalkaväen ja FBI:n tutkijat vahvistivat, ettei myöskään Rene Cagnon todellisuudessa ole kuvassa.

Hänen sijaansa kuvassa on alikersantti Harold ”Pie” Keller Iowasta. Hän on kuvassa liki näkymättömissä Sousleyn takana. Cagnon oli kyllä kantanut uuden lipun ylös vuorelle, mutta kun sitä alettiin nostaa tangossa ylös, oli hän samaan aikaan ottamassa alas ensimmäistä lippua. Myös tästä löytyy kuva.

Keller selvisi elossa sodasta, jonka jälkeen hänet lähettiin upseerikouluun. Hän kuitenkin palasi kotiin ja jatkoi työskentelyä puhelinlinjojen asentajana. Myös Keller pysyi vaiti sotakokemuksistaan.

– Tiesimme hänen olleen sodassa ja jossain vaiheessa haavoittuneen olkapäähän. Mutta ei hän koskaan maininnut, että oli auttanut lipun pystyttämisessä Mount Suribachille, kertoi Kellerin tytär Kay Maurer, 70, NBC Newsille.

Kuolema yhdisti Kellerin ja Rene Cagnonin. He molemmat kuolivat sydänkohtaukseen samana vuonna 1979. Keller oli 57- ja Cagnon 54-vuotias.