Mårten Palmen mukaan vielä on liian aikaista arvioida, kuinka merkittäviä syyttäjän uudet tiedot ovat.

Murhatun ex-pääministerin Olof Palmen poika Mårten Palme on kommentoinut tapauksen saamaa yllätyskäännettä ruotsalaismedialle.

– On ilahduttavaa kun sanotaan että asiassa on saatu uutta tietoa. Mutta on sitä on vaikeaa arvioida, sillä en tiedä mitä tämä tieto pitää sisällään, Mårten Palme sanoo sanomalehti Expressenin mukaan.

Mårten Palme, 58, on työskennellyt taloustieteen professorina Tukholman yliopistossa. Hän oli tyttöystävänsä kanssa isänsä ja äitinsä Lisbet Palmen mukana elokuvissa murhailtana. Olof Palme ammuttiin kadulle hänen ollessaan kävelemässä elokuvista kotiin vaimonsa kanssa.

Vuonna 1986 tapahtuneen murhan tutkintaa johtava syyttäjä Krister Petersson kertoi tiistaina SVT:n Veckans brott -ohjelman haastattelussa että 34 vuotta vanha murhamysteeri olisi ratkeamassa lähikuukausien aikana. Syyttäjä aikoo kesään mennessä joko nostaa syytteen tapauksessa tai saattaa tutkinnan muuten päätökseen. Tämä saattaa viitata esimerkiksi tilanteeseen, jossa tekijä on jo kuollut.

Mårten Palmelle syyttäjän tiedot antavat uutta toivoa.

– Totta kai. Ja tällä pitäisi olla, koska Krister Petersson tekee mitä hän sanoo, Palme vastaa Expressenin mukaan.

Toisen ruotsalaislehden Aftonbladetin haastattelussa Mårten Palme paljasti poliisin halunneen kuulla hänen äitiään vuonna 2018 liittyen niin sanottuun Skandia-mieheen, joka on yksi silminnäkijöistä ja ollut myös murhaepäilty. Lisbet Palme kuitenkin ehti kuolla ennen kuin kuulemista saatiin järjestettyä.

Lehden haastattelussa Mårten Palme kertoo olevansa varovaisen toiveikas, että murhaajan henkilöllisyys saadaan vielä selvitettyä.

– Jossain määrin uskon että kerättävissä on vielä paljon enemmän tietoa. Tämän johtaminen jonkun tuomitsemiseen on ehkä epätodennäköistä, mutta on mahdollista saada kerättyä lisää tietoa aseesta, joka vahvistaa yhtä tai toista olettamusta, hän sanoo.

Olof Palme ammuttiin kadulle Tukholma Sveavägenin ja Tunnelgatanin kulmaan 28. helmikuuta 1986. Tekijää tai murha-asetta ei ole koskaan löydetty.

Syyttäjä Peterssonin puheista on voinut päätellä, että murhan tekijää ei välttämättä koskaan saada syytetyn penkille. Mårten Palme sanoo Aftonbladetille että tästä huolimatta tulossa saattaa olla tietoja, jotka voisivat tuoda hänelle mielenrauhan.

– Ehkä kyllä. Toivon niin. Se ei ole kokonaan poissuljettua. Ainakin sellainen mahdollisuus on olemassa, hän toteaa.