Satojen matkustajien viikkoja kestänyt piina koronaristeilijällä on vihdoin päättymässä

Lähtöluvan saavat ne, joilla ei ole testeissä todettu koronavirusta ja jotka eivät ole olleet lähikontaktissa sairastuneiden kanssa.

Japanissa noin 500 matkustajaa pääsee poistumaan karanteenissa olevalta risteilyalukselta huomenna. Alukselta nyt pois pääsevillä ei ole havaittu testeissä koronavirusta.

– (Laivalta keskiviikkona lähtevien) määrä voi muuttua, koska se on matkustajista kiinni (lähtevätkö he pois), Japanin terveysministeriön edustaja kommentoi toimittajille.

Viranomaisten mukaan laivalta pääsevät pois vain sellaiset henkilöt, joilla ei ole testeissä todettu koronavirusta ja jotka eivät ole olleet lähikontaktissa virustartunnan saaneiden kanssa.

Laivalta eivät pääse poistumaan ne matkustajat, jotka odottavat kotimaidensa järjestämää evakuointia.

Risteilijällä suurin tautirypäs Kiinan ulkopuolella

Diamond Princess -aluksella on todettu tähän mennessä yli 540 virustartuntaa. Aluksella havaittu tautirypäs on suurin Kiinan ulkopuolella. Diamond Princess on ollut koronaviruksen vuoksi karanteenissa Jokohaman edustalla jo kaksi viikkoa.

Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä, mutta sairastuneita on siirretty maihin saamaan hoitoa.

Useat maat, kuten Kanada, Australia ja Etelä-Korea ovat ilmoittaneet evakuoivansa risteilijällä olevia kansalaisiaan. Viimeisimpänä evakuoinneista ilmoitti Britannia, jonka kansalaisia on laivalla 78.

Yhdysvallat evakuoi asukkaitaan Diamond Princess -alukselta ensimmäisenä. Evakuoidut palasivat eilen kotimaahansa, jossa he joutuvat kahden viikon karanteeniin.