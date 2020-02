Brittitoimittaja yritti elää kuin suomalainen viikon ajan – tuli mairittelevaan lopputulokseen

Brittitoimittaja yritti selvittää, miksi suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa.

Viime vuonna Suomi oli jo toista kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa YK:n teettämän onnellisuusraportin mukaan. Insider-lehden Lontoossa asuva toimittaja Rachel Hosie halusi selvittää, miksi suomalaiset ovat niin onnellisia. Hosie päätti itse seurata Visit Finlandin kuuden kohdan listaa, kuinka tulla onnelliseksi kuten suomalainen.

Listalla ovat: saunassa hikoilu, metsässä kävely, avantouinti, marjojen poimiminen, taianomaisten revontulien ihastelu, ja oma tila. Hosie lisäsi listalle myös kalsarikännin, joka vaikutti hänen mielestään olevan myös ”olennainen osa kulttuuria”.

– Viikon aikana yritin tehdä kaikki nämä tehtävät ja, vaikka en nähnytkään revontulia tai poiminut itse marjoja, olin ihmeissäni siitä, että suomalaisittain eläminen todella teki minusta onnellisemman, Hosie kirjoittaa.

Tammikuussa Suomessa vieraillut Hosie testasi viikon matkansa aikana useita eri saunoja ja käveli metsässä sekä Lapissa että Helsingissä, ui kylmässä vedessä saunan jälkeen, osti marjoja, nautti väljyydestä ja alkoholittomasta kuohuviinistä kotona.

– Jokainen näistä oli omalla tavallaan miellyttävä ja hyvin rentouttava ja yhdistettynä vaikutus oli vielä voimakkaampi.

Hosie sanoo olevansa rauhallisempi ja rentoutuneempi ja sitä kautta onnellisempi noudatettuaan Visit Finlandin listaa.

Instagramissa julkaisemissaan kuvissa Hosie hehkuttaa Suomea lisää.

– Finland pikemminkin Funland (vapaasti käännettynä hupimaa), eikö niin? toimittaja kirjoittaa erään päivityksen yhteydessä.

Ulkomailla on yritetty selvittää suomalaisten onnellisuuden syytä vuosien ajan.

BBC pohti aihetta jo vuonna 2011 julkaistussa artikkelissaan. Tuolloin selitykseksi annettiin muun muassa korkea elämänlaatu, korruption vähäisyys, pienet tuloerot ja pääsy terveydenhuollon piiriin. Jutussa tosin nostettiin esille myös korkeat itsemurhaluvut Suomessa.

Rachel Hosie testasi myös suomalaisia saunoja. Arkistokuva.

The Guardian selvitti suomalaisten onnellisuuden syytä vuonna 2018 kysymällä Suomessa asuvilta selitystä. Ihmiset kertoivat muun muassa luonnon tärkeydestä, rikkaasta kielestä, korruption vähyydestä, turvallisuudesta ja tasa-arvosta.

– Luonto tarjoaa mielle monia tapoja nauttia siitä eri vuodenaikojen aikana, rovaniemeläinen Katri Konttinen kertoi.

– Ulkoilu metsässä tai jäätyneen järven päällä luo valtavasti onnellisuuden tunnetta. Kun olet täysin hiljaisessa ympäristössä, jossa voit tuntea ympäristön kaikilla aisteillasi, se on upeaa.

Suomalainen luonto nähdään onnellisuutta selittävänä tekijänä.

– Meillä ei ole vakavaa terrorismia, aseväkivaltaa, saastuneisuutta tai kodittomia ihmisiä kaduilla. Maamme on turvallinen ja voit luottaa poliisiin ja lakiin. Kaikki toimii ja ihmiset pääosin noudattavat sääntöjä. Me olemme aika rehellisiä emmekä harrasta small talkia – me kerromme, miten asiat ovat, Eerika Roos-Kulvik puolestaan kuvaili.