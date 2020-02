Main ContentPlaceholder

Yhdysvaltojen suurin, yli satavuotias partiojärjestö hakeutuu konkurssiin seksuaalisen hyväksikäytön takia

The Boy Scouts of America -järjestössä paljastui hyväksikäyttöskandaali.

Yhdysvalloissa The Boy Scouts of America -järjestö on hakeutunut konkurssiin.