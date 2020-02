Uusi tietovuoto paljastaa, millä perusteilla uiguureja pidätetään Kiinassa: pitkä parta, sukulainen ulkomailla...

Vuodettu asiakirja osoittaa, että Kiina rankaisee tavanomaisesta uskonnonharjoittamisesta, arvioi asiantuntija.

Uusi asiakirjavuoto näyttää, millä perusteilla Kiina pidättää uiguurimuslimeja maan luoteisosassa sijaitsevassa Xinjiangissa ja toimittaa heitä niin kutsutuille uudelleenkoulutusleireille. Yli satasivuisen asiakirjan sisällöstä uutisoivat muun muassa britannialainen BBC ja yhdysvaltalainen CNN.

Dokumentissa on listattu tuhansien ihmisten tietoja esimerkiksi siitä, kuinka usein ihmiset rukoilevat, miten he pukeutuvat ja keihin he ovat yhteydessä.

Kiina väittää toimillaan taistelevansa terrorismia ja uskonnollista ääriajattelua vastaan. BBC:n haastatteleman maailman johtavan Kiina-asiantuntijan, Washingtonissa työskentelevän Adrian Zenzin mukaan tietovuoto osoittaa, että Kiina aktiivisesti vainoaa ja rankaisee tavanomaisesta uskonnonharjoittamisesta.

CNN yritti vahvistaa dokumentin aitouden kiinalaisviranomaisilta ilman vastausta.

YK:n mukaan noin miljoona uiguurimuslimia on suljettu Xinjiangissa leireille, joissa heidät pyritään käännyttämään pois islamista ja kulttuuristaan.

Ulkomailla asuva sukulainen lisää epäluotettavuutta

BBC ja CNN listasivat yleisimpiä syitä joutua leirille. Tavallisin syy tulla pidätetyksi oli syntyvyysmääräysten rikkominen eli se, että hankkii enemmän lapsia kuin on sallittu.

Toiseksi yleisin syy oli epäluotettavuus. Eräs mies oli pidätetty epäluotettavana, koska hän oli vahingossa klikannut linkkiä, joka oli vienyt hänet ulkomaiselle verkkosivulle.

Kolmanneksi yleisimmät syyt liittyivät BBC:n listauksessa uskontoon. Uskoon liittyviä syitä olivat esimerkiksi pitkä parta, osan musliminaisista käyttämä huivi ja se, että vaimo peittää kasvonsa.

Asiakirja keskittyy erityisesti päälle 300 ihmiseen Karakaxin alueelta. Heillä kaikilla on sukulainen tai sukulaisia ulkomailla, mikä on BBC:n mukaan nähty potentiaalisena epälojaaliutena.

Aikaisemmin kerrottiin aivopesusta leireillä

Tietovuodon takana kerrotaan olevan sama ihminen, joka aikaisemmin paljasti, kuinka Kiina systemaattisesti aivopesee satojatuhansia uiguurivähemmistön edustajia vankileireillään ja valvoo vähemmistöjään.

Tuolloin vuodetuissa dokumenteissa kuvataan yksityiskohtaisesti Xinjiangin vankileireille annettuja ohjeita.

Kiinan hallitus on toistuvasti väittänyt, että leirit eivät ole vankileirejä, vaan tarjoavat vapaaehtoista koulutusta ja muun muassa mandariinikiinan ja työtaitojen opiskelua. Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, kuinka leireillä olevia pidetään vangittuina, aivopestään ja rangaistaan. Paperit vuodettiin journalistien yhteenliittymälle ICIJ:lle, jonka mukaan niissä kuvataan muun muassa aivopesun menetelmiä, pakojen estämistä ja sitä, milloin leireillä pidetyt saavat tavata sukulaisiaan.

Marraskuussa Kiinan Britannian-suurlähettiläs kiisti silloisten vuodettujen dokumenttien tiedot ja kutsui niitä valeuutisiksi.