Kiina julkaisi presidentti Xi’n puolustelevan puheen koronavirukseen liittyen – ennennäkemätön veto saattaa kääntyä johtajaa vastaan

Puheen julkaisulla on asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti haluttu korostaa, että presidentti on ollut ajan tasalla ja johtanut tartuntatautiin liittyviä toimia.

Viikonloppuna julkaistu Kiinan presidentin Xi Jinpingin pitämä puhe on herättänyt kysymyksiä siitä, missä vaiheessa presidentti tuli tietoiseksi koronavirusepidemiasta. Kommunistipuolueen sisäisessä puheessa Xi antaa ymmärtää tietäneensä ja ohjanneensa viruksen hallintaan liittyviä toimia jo 7. tammikuuta – kaksi viikkoa ennen kuin kommentoi virusta julkisuudessa, CNN uutisoi.

Presidentin helmikuun alussa pitämä puhe julkaistiin kommunistipuolueen julkaisussa Quishi. Puheessa Xi sanoi antaneensa vaatimuksia koskien uuden koronaviruksen ehkäisyä ja hallitsemista Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean poliittisen toimikunnan kokouksessa 7. tammikuuta.

Xi sanoi myös määränneensä, että Wuhan ja muita kaupunkeja eristettäisiin 23. tammikuuta alkaen, New York Times kertoo.

– Olen kaikkina aikoina seurannut epidemian leviämistä ja edistystä sen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa ja jatkan suullisten ohjeiden ja määräysten antamista, Xin kerrotaan sanoneen.

Xi kommentoi uutta koronavirusta ensimmäisen kerran julkisesti 20.tammikuuta ja määräsi tuolloin ”kovia toimia” viruksen hallitsemiseksi.

Reutersin mukaan analyytikot pitävät epätavallisena sitä, että puhe julkaistiin lauantaina suhteellisen pian sen pitämisen jälkeen.

Puhe on saatettu julkaista hillitsemään spekulaatioita siitä, että Xi on uuden koronaviruksen jyllätessä vältellyt julkisuutta. Puheella on todennäköisesti tarkoitus myös vakuuttaa ihmiset siitä, että presidenttiin ja hänen kykyynsä johtaa Kiina ulos epidemiasta, voi luottaa.

– Puheen sävy vaikuttaa puolustautuvalta, arvioi professori Minxin Pei Claremont McKennan yliopistosta.

– Hän haluaa muuttaa narratiivin, joka tähän asti on ollut hyvin epäsuotuisa ylimmän johdon kannalta.

Myös Pekingissä toimivan politiikan analyytikon Wu Qiangin mukaan presidentin puhe vaikuttaa puolustavalta. Wun mukaan puhe on ”harvinainen ja kiinnostava” muutos verrattuna menneisyyteen.

– Puhe on annettu aikana, jolloin Xi kohtaa suurta kotimaista ja diplomaattista painetta, Wu arvioi South China Morning Postille.

– Tämä on ennennäkemätöntä. Kuulostaa siltä, että hän puolustaa ja selittää, miten hän on tehnyt kaikkensa johtaakseen epidemian ehkäisyä.

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että puheen julkaisu kääntyy presidenttiä vastaan. Paljastus on herättänyt kysymyksiä siitä, viivästelikö keskushallinto eikä Hubein maakunnan hallinto tartuntatautiin reagoinnissa. Aiemmin paikallisviranomaisia on kritisoitu siitä, ettei uutta koronavirusta saatu nopeasti hallintaan.

– Vaikuttaa siltä, että hän yrittää antaa ymmärtää, että ”me emme nukahtaneet rattiin”, sanoo Kiina-asiantuntija Jude Blanchette.

– Mutta se luo kuvan siitä, että ”me tiesimme tämän olevan ongelma, mutta emme antaneet hälytystä.”