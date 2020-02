Yhdysvallat evakuoi kansalaisiaan koronaviruksen jumittamalta risteilyalukselta – ”On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota et ole tehnyt”

Kotimaassa odottaa uusi kahden viikon karanteeni. Suuttunut matkustaja kuvailee toista karanteenia "taloudellisesti ja henkisesti järkyttäväksi".

Yhdysvallat on evakuoinut kansalaisiaan Japanin Jokohamassa koronaviruksen vuoksi eristyksissä olevalta Diamond Princess -alukselta. Myös Hongkong, Kanada, Australia ja Italia tekevät valmisteluja kansalaistensa evakuoimiseksi.

Kiinan ulkopuolella suurin tautirypäs on juuri Diamond Princessillä, missä koronavirustartuntojen määrä on noussut 355:een, vaikka matkustajien on täytynyt pysyä hyteissään karanteenin aikana.

Alus on ollut eristettynä Jokohaman satamassa helmikuun viidennestä päivästä asti. Aluksella oli alun perin noin 3 700 ihmistä, mutta sairastuneita on siirretty maihin saamaan hoitoa.

Karanteenin on ollut määrä kestää ainakin 19. helmikuuta, jolloin karanteenissa olleiden maihinnousun on ollut määrä alkaa porrastetusti, kertoo CNN.

Bussit veivät matkustajat lentokoneisiin

Amerikkalaiset matkustajat siirrettiin aikaisin maanantaina passintarkastuksen jälkeen busseihin, joissa heitä odottivat päästä varpaisiin suojapukuun sonnustautuneet kuljettajat. Amerikkalaisen Sarah Aranan, 52, mielestä Yhdysvaltojen olisi pitänyt toimia paljon aiemmin.

– Olen onnellinen ja valmis lähtemään. Me tarvitsemme kunnon karanteenin, ja tämä ei ollut sellainen, Arana kritisoi risteilyaluksella järjestettyä karanteenia.

Yhdysvaltojen Japanin-suurlähetystö kertoi, että kaksi lentokonetta oli lähtenyt Japanista kohti Yhdysvaltoja. Japanin karanteenin taakseen jättäneitä amerikkalaismatkustajia odottaa uusi 14 päivän karanteenijakso Yhdysvalloissa.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoi, että risteilijällä on edelleen 200 australialaista, jotka evakuoidaan keskiviikkona. Hänen mukaansa myös australialaiset evakuoidut joutuvat 14 päivän karanteeniin kotimaahan päästyään.

"On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota et ole tehnyt"

Osa yhdysvaltalaisista kieltäytyi lähtemästä kotimaahan maanantaina. Kaikki eivät ottaneet tietoa uudesta karanteenista vastaan hyvillä mielin.

– Olen terve ja kahden viikon karanteenini on melkein ohi. Miksi haluaisin mennä linja-autoon ja lentokoneeseen sellaisten ihmisten kanssa, joilla voi olla koronavirustartunta, kun olen elänyt melkein kaksi viikkoa eristäytyen noiden ihmisten seurasta, tviittasi Matt Smith.

Aiemmin 40 aluksella ollutta amerikkalaista on viety koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon Japanissa.

CNN:n mukaan ne yhdysvaltalaiset, jotka eivät lähteneet matkaan maanantaina, joutuvat viettämään vielä kaksi viikkoa Japanissa ennen kotiinpaluutaan. Yhdysvaltojen viranomaiset eivät aio hyväksyä Diamond Princess -aluksen karanteenia todisteeksi siitä, että matkustajilla ei ole koronavirustartuntaa.

– On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota et ole tehnyt. He pitävät meitä panttivankeina täysin syyttä, kuvaili puolestaan Karey Mansicalco.

Utahin osavaltiossa kiinteistöyrityksen omistavan Mansicalcon mukaan kaksi lisäviikkoa karanteenissa tulee maksamaan hänelle yli 50 000 dollaria eli reilut 46 000 euroa.

– Tämä on taloudellisesti ja henkisesti järkyttävää. Teki mieli itkeä, kun kuulin uutiset (lisäkaranteenista). Minulla ei ollut sanoja kuvailla tunteitani. Nyt olen vain vihainen, hän sanoo.

Keisarin syntymäpäiväjuhlallisuudet peruttiin

Japanissa uusia koronatartuntoja ilmenee päivittäin, ja hallitus on ohjeistanut kansalaisia välttämään väkijoukkoja sekä kokoontumisia, jotka eivät ole välttämättömiä. Maanantaina Japani ilmoitti, että uuden keisarin Naruhiton julkiset syntymäpäiväjuhlinnat perutaan. Perumisen syynä on huoli koronaviruksesta. Kyseessä olisivat olleet ensimmäiset syntymäpäiväjuhlat sen jälkeen, kun Naruhito nousi keisariksi viime vuonna.

Keisarin syntymäpäiväjuhlat ovat vuosittainen tapahtuma, jota tuhannet ihmiset kerääntyvät viettämään Tokiossa.

Japanissa ainakin 60 ihmistä on saanut koronavirustartunnan tähän mennessä.