Kymmenen naista syyttää Peter Nygårdia raiskauksesta – näin 99-sivuisessa kanteessa kuvaillaan suomalaissyntyisen miljonäärin ”hemmottelujuhlia”

Suomalaistaustaista Peter Nygårdia vastaan jätetyssä joukkokanteessa kymmenen naista syyttää miestä seksuaalirikoksista. Nygård kiistää kaikki syytökset.

Yhdysvalloissa jätettiin torstaina joukkokanne suomalaiskanadalaista miljonääriä Peter Nygårdia ja tämän omistamia yrityksiä vastaan. Siviilikanteessa yhteensä kymmenen naista syyttää vaateyrittäjää raiskauksesta. Naisista nuorimmat sanovat olleensa väitettyjen tapahtumien aikaan vain 14- ja 15-vuotiaita.

IS tutustui 99-sivuiseen siviilikanteeseen, joka on jätetty piirioikeuteen New Yorkissa. Siviilikanteessa Nygårdin väitetään pyörittäneen seksirinkiä ja rikkoneen ihmiskaupan uhrien suojelulakia. Yhteensä kymmenen naista syyttää Nygårdia raiskauksesta. Osa siviilikanteessa väitetyistä tapahtumista on rajuja.

Joukkokanteessa esitetyt syytökset perustuvat naisia edustavan asianajajan Greg Gutzlerin mukaan naisten kertomusten lisäksi myös muihin todisteisiin. Gutzler kertoo itse tutkineensa väitettyjä tapahtumia kahden vuoden ajan.

– Meillä on todistajia, jotka vahvistavat tiedot, meillä on todisteita siitä, että naiset ovat olleet paikalla siellä, missä raiskauksen väitetään tapahtuneen, meillä on valokuvatodisteita, joissain tapauksissa meillä on lääketieteellisiä todisteita ja meillä on kolmansia osapuolia, jotka kertovat tuoneensa naisen paikalle ja vahvistavat, mitä on tapahtunut.

Peter Nygård syntyi Helsingissä vuonna 1943, mutta muutti perheensä mukana jo lapsena Kanadaan.

Jo viime syksynä bahamalainen Tribune242-julkaisu uutisoi, että Bahamalla oli käynnistetty rikostutkinta Nygårdiin liittyen.

Poliisi ei ole vahvistanut julkisuudessa tutkinnan syytä, mutta Kanadan yleisradioyhtiön CBC:n haastatteleman väitettyjen uhrien asianajajan mukaan kyse on seksuaalirikosepäilyistä. Myös Tribune242 uutisoi syksyllä, että kyse olisi seksuaalirikosepäilyistä. Poliisitutkinta ei tiettävästi liity siviilikanteeseen, mutta CBC:n mukaan neljä asianomistajaa on mukana myös New Yorkissa nostetussa siviilikanteessa.

Lisäksi CBC:n mukaan Nygårdia vastaan on nostettu myös kaksi väitettyjä seksuaalirikoksia koskevaa siviilikannetta Los Angelesissa tammikuussa.

Nygård on kiistänyt johdonmukaisesti syyllistyneensä rikoksiin. Hänen edustajansa viestitti IS:lle perjantaina, että joukkokanne oli odotettu.

– Syytökset ovat täysin valheellisia, ilman perustaa ja ne kiistetään voimakkaasti. Peter Nygård odottaa pääsevänsä paljastamaan täysin tämän huijauksen ja lopullisesti puhdistamaan nimensä, lausunnossa sanotaan.

Nygårdin mukaan kaikkien häntä vastaan kohdistettujen syytösten taustalla on hänen pitkäaikainen riitakumppaninsa, miljardööri Louis Bacon, joka omistaa Bahamalla Nygårdin huvilan naapurikiinteistön. Nygårdin mukaan Bacon on pitkään yrittänyt tuhota hänen maineensa väärillä väitteillä. Viimeksi marraskuussa Nygård jätti Baconia vastaan kanteen, jossa hän syytti Baconin maksaneen naisille, jotta nämä tekaisisivat syytöksiä seksuaalirikoksista. Bacon ei ole kommentoinut tuoreimpia väitteitä julkisuudessa.

Peter Nygård omistaa Bahamalla huvilan.

CBC:n mukaan Bahamalla rikosilmoituksen tehneitä neljää naista edustaa asianajaja, jonka kulut maksaa Bacon. Joukkokanteen naisia edustava Greg Gutzler kuitenkin kiistää olevansa Baconin palkkalistoilla.

– Louis Bacon ei maksa minulle millään tavoin. Edustan vain naisuhreja ja mitä minun palkkaani tulee, en saa työstäni korvausta elleivät naiset saa vahingonkorvauksia. Me sijoitamme meidän rahojamme ja aikaamme voittaaksemme tämän jutun uhrien puolesta. Jos valamiehistö toteaa, että me voitamme jutun, me saamme osuuden vahingonkorvauksista. Jos emme voita, emme saa mitään.

Siviilikanteessa kuvaillusta tapahtumista ei ole nostettu rikossyytteitä. Siviilikanteen tarkoituksena on hakea korvauksia väitetyn rikoksen uhreille ja joissain tapauksissa esimerkiksi lopettaa häiritsevä toiminta – vaikka henkilö tuomittaisiin maksamaan korvauksia, ei hän siis saa rikostuomiota ja siten esimerkiksi vankeusrangaistusta.

Joukkokanteessa on 99 sivua. Kuvassa näkyy Nygårdin tilusten portti.

Kymmenestä kanteessa esitetystä naisesta kahdeksan oli väitettyjen rikosten aikaan alaikäisiä, nuorimmat 14- ja 15-vuotiaita. Naisista yksi on amerikkalainen, loput yhdeksän ovat kotoisin Bahamalta. Kanteen mukaan uhreja on kuitenkin enemmän.

Kanteessa väitettyjen rikosten sanotaan tapahtuneen 2000-luvun alkupuolelta vuoteen 2015 asti Nygårdin omistamissa kiinteistöissä Bahamalla ja Kaliforniassa.

Nygårdin väitetään myös kuljettaneen uhrejaan muun muassa yksityiskoneellaan ja firmansa omistamilla jahdeilla paitsi omien kiinteistöjensä välillä myös esimerkiksi Eurooppaan.

Väitettyjen tapahtumien arkaluontoisuuden takia naisista ei käytetä heidän oikeita nimiään. Naiset eivät ole kertoneet tapahtumista aiemmin, koska ovat pelänneet mahdollisia seurauksia esimerkiksi uralleen.

Kanteessa käydään läpi kunkin kymmenen Nygårdia syyttävän naisen kertomukset.

Kanteessa Nygårdin väitetään etsineen uhreja muun muassa järjestämällä pamper party -nimellä tunnettuja juhlia Bahamalla sijaitsevalla hulppealla huvilallaan.

Hemmottelujuhliin pääsivät vain kutsun saaneet, kanteessa väitetään.

Niin sanottuihin hemmottelujuhliin saivat osallistua pelkästään kutsun saaneet. Yleensä miehiä ei juhliin kutsuttu ja naistenkin oli oltava kanteen mukaan Nygårdin mieltymysten mukaisia eli hoikkia ja kauniita. Huvilan portilla naisista otettiin usein kasvo- ja kokovartalokuvat ja heidän yhteystietonsa otettiin talteen, naiset ovat kertoneet joukkokanteessa.

Paikan päällä naiset ja tytöt saivat kertomansa mukaan kauneushoitoja ja hierontoja. Juhlien tarkoituksena oli kanteen mukaan osin edistää Nygårdin brändiä ja sen tuotteita. Jotkut juhliin osallistuvista toivoivat, että juhlien myötä aukenisi ura mallina, joukkokanteessa väitetään.

Esimerkiksi vuonna 1997 Bahamasaarilla syntynyt nainen väittää joutuneensa Nygårdin uhriksi hemmottelujuhlissa vuonna 2011.

Tuolloin 14-vuotias tyttö oli osallistunut Miss Teen Bahamas Galaxy -kauneuskilpailuun. Köyhyydestä kärsivät perhe oli yrittänyt löytää tytölle sponsoria kattamaan kilpailun kustannukset.

Tytön äiti kuuli entiseltä kollegaltaan Nygårdista ja lähetti miehen toimistolle tyttärensä portfolion. Vastausta ei kuitenkaan kuulunut, tyttö väittää joukkokanteessa.

Tyttö kävi kertomansa mukaan Nygårdin hemmottelujuhlissa ensin pari kertaa äitinsä kanssa. Kolmannella kerralla hän meni juhliin yksin eikä kertonut äidilleen.

Tyttö kertoo huomanneensa juhlissa, että osallistujien joukossa oli paljon hänen ikäisiä tyttöjä, mukaan lukien toinen kauneuskilpailussa mukana ollut.

Kanteessa Nygårdin väitetään tarjonneen tytölle viiniä ja lupailleen tytölle mallinuraa. Tytön kertoman mukaan Nygård tarjosi hänelle myös värikkäitä pillereitä. Kanteessa väitetään, että myöhemmin Nygård vei tytön makuuhuoneeseensa. Kanteen mukaan tyttö menetti tajuntansa eikä tiedä varmuudella, mitä hänelle tapahtui. Seuraavana aamuna hän kuitenkin kertomansa mukaan huomasi, että hänestä oli vuotanut verta ja hänen alushousunsa olivat lattialla. Nygårdin väitetään antaneen tytölle 5000 dollaria.

Tyttö jatkoi kuitenkin Nygårdin hemmottelujuhliin osallistumista, sillä hän elätteli yhä toiveita urasta mallina. Joukkokanteen mukaan haave toteutui kuitenkin vasta neljä vuotta myöhemmin. Silloin tytöstä oli tullut kertomansa mukaan muiden tyttöjen värvääjä, jotta hän välttyisi itse seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tytön väitetään saaneen vähintään 2 000 dollaria aina, kun hän toi uuden tytön juhliin.

Bahamas ComCor viittaa Nygårdin ja tämän yritysten palkkaamiin ihmisiin, jotka muun muassa järjestivät kuljetuksen hemmottelujuhliin, joukkokanteessa väitetään.

Joukkokanteessa on mukana myös vuonna 1988 syntynyt nainen, joka väittää joutuneensa Nygårdin uhriksi 15-vuotiaana. Hän oli saanut kutsun hemmottelujuhliin siskonsa kautta.

Nainen väittää joukkokanteessa alkaneensa voida huonosti ruokailun jälkeen, ja hänen mukaansa häntä lähestyivät pian Nygård ja tämän vartija. Nygård pyysi tyttöä seuraamaan ja pian kaksikko olikin miehen makuuhuoneessa, joukkokanteessa väitetään. Tytön kertoman mukaan Nygård sanoi hänelle, että hänestä voisi tulla malli.

Nainen väittää kanteessa, että yritti vastustella Nygårdin lähentely-yrityksiä. Vastusteluista huolimatta Nygård naisen kertoman mukaan raiskasi hänet. Nainen väittää saaneensa raiskauksen yhteydessä vammoja, joiden takia hänen piti hakeutua lääkärin hoitoon seuraavana päivänä.

Kanteessa on mukana myös muun muassa kaksi Nygårdin entistä työntekijää. Molemmat kertovat joutuneensa Nygårdin raiskaamiksi. Mukana on myös muun muassa kaksi Nygårdin entistä työntekijää, jotka olivat väitettyjen rikosten aikaan täysi-ikäisiä. Molemmat väittävät joutuneensa Nygårdin raiskaamiksi. Toinen työskenteli Bahamalla Nygårdin huvilalla ja väittää toimineensa hemmottelujuhlissa emäntänä ja hakeneensa juhliin tyttöjä. Toinen puolestaan työskenteli Nygårdin firmalle.

Nygårdiin kohdistuvista syytöksistä on uutisoitu laajalti muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Britanniassa. Britanniassa uutisotsikoihin on päätynyt prinssi Andrew’n ja tämän perheen vierailu Nygårdin Bahaman-huvilalla kesällä 2000. Andrew’ta ei kuitenkaan epäillä Nygårdiin liittyen mistään. Andrew’ta on aiemmin kritisoitu siitä, että hän piti yhteyttä seksuaalirikoksista tuomittuun ja alaikäisten tyttöjen seksiringin pyörittämisestä syytettyyn Jeffrey Epsteiniin. Myös Andrew joutui syytösten kohteeksi Epsteiniin liittyen.

Naisia edustava Gutzler kertoo saaneensa lisää yhteydenottoja sen jälkeen, kun joukkokanteesta uutisoitiin mediassa perjantaina.

– Olemme saaneet kymmeniä yhteydenottoja suoraan ja epäsuorasti sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta muilta mahdollisilta uhreilta ja todistajilta, jotka voivat vahvistaa, että ihmiset joutuivat uhreiksi.